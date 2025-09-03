Céline Dion de retour en chanson ? Les rumeurs sur un futur album

La célèbre chanteuse canadienne Céline Dion préparerait-elle son grand retour ? Des rumeurs sur un nouvel album circulent, avec la participation de Jean-Jacques Goldman.

"On sent qu'elle a envie de revenir et que chanter la démange", raconte au Parisien Nicolas Perge, le réalisateur d'un documentaire sur Céline Dion, diffusé sur M6 ce mercredi 3 septembre. La chanteuse de 57 ans se confie dans le documentaire sur sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Reviendra-t-elle sur le devant de la scène, avec un nouvel album ?

La rumeur court depuis au moins un an qu'il serait en préparation. Selon les informations du journal, Jean-Jacques Goldman aurait proposé deux chansons à l'artiste canadienne "pour un éventuel prochain album en français". "Une des deux a été acceptée, mais on ne sait pas si elle a été enregistrée".

Des dates de concert décalées déjà deux fois

Closer avançait même en novembre 2024 que deux albums seraient en préparation : l'un en anglais, sous la direction du fils de la chanteuse, René-Charles, et le deuxième en français. Mais la rumeur annonçait la sortie du premier au printemps 2025 - six mois plus tard, on n'en a toujours pas vu la pochette.

La maladie dont souffre Céline Dion rend difficile tout retour sur scène ou enregistrement d'un nouveau disque. Elle subit les symptômes du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare qui la bloque et la handicape depuis des années. En mai 2025, elle devait faire une apparition au concours de l'Eurovision : elle était même arrivée à Bâle, en Suisse, où elle devait interpréter "Ne partez pas sans moi", qui l'avait fait remporter le célèbre concours en 1988. Mais une nouvelle crise l'a contrainte à repartir sans performer, relate Le Parisien.

Céline Dion devait aussi reprendre un show à Las Vegas l'hiver dernier, puis venir à Paris pour une série de dix dates en septembre 2025. Mais la célèbre chanteuse a dû décaler les concerts dans la capitale parisienne une première fois en janvier 2026, puis en juin 2026… et elles pourraient encore être décalées à plus tard.