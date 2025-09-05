Jean Imbert "manipulateur et harceleur" : après plusieurs femmes, un ex-collaborateur témoigne de violences

Le chef Jean Imbert, visé par une enquête pour violences conjugales, est décrit comme une personne "à deux visages" par l'un de ses anciens collaborateurs. Ce dernier accuse le vainqueur de Top Chef de violences psychologiques.

Accusé par quatre ex-compagnes de violences conjugales, Jean Imbert est désormais visé par le témoignage d'un de ses anciens collaborateurs. Témoignant sous le nom emprunté de Florian auprès de BFMTV, l'homme évoque des violences psychologiques. Il parle d'un "climat de peur" dans sa relation professionnelle, qui a duré de 2013 à 2015, avec le gagnant de Top Chef. Selon lui, Jean Imbert est une personne "à deux visages" pouvant être "comme un petit garçon, sympa mais puéril" comme "une personne méprisante, effrayante, qui hurle sans cesse, qui insulte et qui menace". "Travailler avec lui, c'était vivre dans un climat de violence et de peur. C'était très toxique !", poursuit Florian.

Les différentes humeurs de Jean Imbert auraient été corrélées à ses relations amoureuses : "Quand tout allait bien, il était calme mais quand ça se dégradait, il devenait odieux" déclare son ancien collaborateur. Une situation qui a instauré un "climat de violence et de peur" ainsi qu'une crainte quotidienne de faire de les frais du mauvais côté du chef au travail : "Chaque matin, quand on arrivait au travail, on avait la boule au ventre, on ignorait dans quel état d'esprit il allait être."

Pour Florian, qui a pu mettre fin à sa relation professionnelle avec le chef cuisinier, "travailler avec Jean Imbert" lui a fait "perdre confiance en lui". Il assure qu'il arrivait au travail avec une boule au ventre, ne dormait plus, était épuisé physiquement et moralement : "Il agissait avec moi comme il agissait avec ses compagnes, c'était de la pression psychologique !". D'autant que le Jean Imbert serait "très bien entouré [et] très protégé" : "Il y a une omerta autour de lui, [...] il rend les gens dépendants de lui".

Un autre de ses collaborateurs a été joint par nos confrères. Travaillant avec Jean Imbert depuis la fin de l'année 2013, il assure que "malgré la charge de travail que l'on pouvait avoir", il n'a "jamais ressenti un climat néfaste au travail. L'ambiance y était toujours bienveillante, dans le seul but de pouvoir atteindre notre objectif, à savoir la satisfaction de nos clients."

De la violence avec ses compagnes

Si Jean Imbert est accusé de violence psychologique avec ses équipes, des accusations plus graves sont portées par plusieurs de ses anciennes conjointes. Le 23 août dernier, l'ancienne actrice Lila Salet a déposé plainte pour "des faits de violences dans le cadre conjugal" entre 2012 et 2013. Une enquête est en cours pour violences sur conjoint. La plainte a été déposée après les témoignages de quatre femmes, dont Lila Salet, dans les colonnes du magazine ELLE. Parmi elles, il y avait Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France qui témoignait anonymement à l'époque. Elle a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux et sur le plateau de Quotidien.

Florian appuie d'ailleurs les déclarations de la reine de beauté en assurant qu'il lui est "arrivé d'aller chez Jean Imbert et de voir une fois Alexandra enfermée dans la salle de bain". Le cuisinier "était dans un état de colère pas possible". Il aurait alors "constaté un trou dans la porte de la salle de bain, la marque d'un coup de poing". L'ex-collaborateur soutient que le chef "mettait à ses compagnes une grosse pression" et décrit comme un mode opératoire : "Il y a de la violence et du harcèlement dans ses relations. Au début, il y a comme du 'love bombing', je devais acheter des cadeaux qu'il offrait à sa compagne. Il est beaucoup dans la séduction, c'est presque une attention excessive. Dès que la relation se détériore, il devient manipulateur et harceleur".

Jean Imbert réfute les accusations de violences conjugales contre lui. Il a écrit sur les réseaux sociaux qu'il ne s'exprimerait pas sur ce sujet "parce qu'on ne peut ni se défendre, ni s'excuser, ni prendre la parole dignement dans le bruit médiatique". Ses avocates ont dénoncé un " récit biaisé et tronqué " après la plainte de Lila Malet.