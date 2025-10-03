L'incroyable pourboire donné par Taylor Swift à des chauffeurs, leur vie a changé

La star américaine est la chanteuse la plus riche du monde. Mais elle est sait être, manifestement, très généreuse.

Mars 2023, Taylor Swift commence une nouvelle tournée mondiale, qui verra se succédé des dizaines de shows, incroyablement longs et très attendus les fans. C'est un véritable succès, le projet rapporte à la chanteuse américaine 2 milliards de dollars, un record historique. L'équipe de la pop star a rapporté au New York Times qu'il y aurait eu au total 10 168 008 spectateurs aux 149 concerts donnés sur six continents, avec un prix moyen de 204 dollars par billet.

Ce succès monumental a poussé la chanteuse à récompenser les personnes sans qui la tournée n'aurait pas pu se tenir. En effet, Taylor Swift a offert 100 000 dollars de prime à chaque conducteur de camion du "Eras Tour" fin juillet 2023. C'est au cours d'une réunion de routine que les camionneurs ont chacun reçu leur chèque, par l'intermédiaire du père de la chanteuse pop, Scott Swift.

En tout, près d'une cinquantaine de camionneurs et salariés de la société de transport de Michael Scherkenbach ont pu recevoir ce bonus. Interviewé sur CNN, le fondateur et PDG de la société avait raconté l'évènement : "Scott a prononcé un discours disant qu'il avait discuté avec Taylor et ils ont pensé qu'il était juste que tout le monde reçoive un bonus. Taylor a insisté pour écrire une note personnelle adressée à chaque conducteur." Le directeur a précisé que ce bonus dépassait de loin les bonus "standards" compris entre 5 000 à 10 000 dollars.

La chanteuse américaine Taylor Swift © 123rf

Ce geste de la pop star internationale a vraiment marqué les conducteurs, selon Michael Scherkenbach. C'est une somme qui "change la vie", a-t-il avancé. Et d'ajouter : "Ces hommes et femmes, ils vivent sur la route. Ils dorment pendant la journée et travaillent toute la nuit. […] C'est une tâche épuisante. Ils quittent leurs familles, leurs jeunes enfants pendant des semaines. Pour la tournée de Taylor, ils ont été absents de chez eux pendant 24 semaines ", indique-t-il.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse américaine se montre généreuse suite à son succès monumentale, toujours à l'occasion du triomphe de sa tournée "Eras Tour", Taylor Swift a fait don de 250 000 dollars à l'organisme à but non lucratif Operation Breakthrough, aidant les enfants vivant dans la pauvreté au Kansas.