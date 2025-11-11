Jean-Jacques Goldman : pourquoi a-t-il écrit un message pour le 11 novembre ?

Ambassadeur du Bleuet de France, Jean-Jacques Goldman a écrit une lettre, dévoilée ce mardi 11 novembre. Il explique son engagement auprès de l'association.

Les mots touchants de Jean-Jacques Goldman à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Le chanteur est devenu l'ambassadeur du Bleuet de France qui fête ses 100 ans. L'artiste, en retrait de la vie publique depuis plusieurs années, est toujours autant apprécié. Et "JJG" a adressé un message aux Français, révélé par franceinfo, ce mardi 11 novembre. "Pas de paix sans gardien, ni liberté sans soldat. Nous avons peut-être eu tendance à l'oublier, mais l'actualité nous le rappelle dramatiquement chaque jour", écrit le chanteur dans cette lettre manuscrite. Selon un classement dévoilé en tout début d'année, Jean-Jacques Goldman est toujours la personnalité préférée des Français.

"Il me semblait important de montrer notre reconnaissance envers nos armées, ses blessés et plus généralement avec toutes les forces de sécurité qui nous protègent au quotidien", explique le chanteur de 74 ans. L'association du Bleuet de France vient en aide aux anciens combattants, à leurs familles et aux personnes victimes du terrorisme. "Je suis heureux et fier de pouvoir aider le Bleuet de France, qui accompagne ceux qui nous protègent et leurs familles", conclut Jean-Jacques Goldman.

Une chanson écrite par Goldman

Jean-Jacques Goldman a écrit et composé une chanson pour l'association. Ce morceau, On sera là, est chanté par deux jeunes artistes et anciens gendarmes, Eloïz et Yvard. Ces derniers ont interprété cette chanson lors de la cérémonie du 14 juillet. Dans une vidéo, dévoilée lundi 10 novembre par le Bleuet de France, on peut voir Jean-Jacques Goldman dans un studio avec Eloïz et Yvard. Le texte de l'interprète de Je te donne, avec son acolyte Michael Jones, sera publié en même temps que la sortie du clip de la chanson.