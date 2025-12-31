Tatiana Schlossberg : la petite-fille de John Fitzgerald Kennedy, décédée à 35 ans, s'était montrée très critique envers un membre de sa famille

La journaliste américaine Tatiana Schlossberg est morte à seulement 35 ans, comme l'a annoncé sa famille ce mardi 30 décembre. Elle souffrait d'une maladie rare.

Tatiana Schlossberg est partie bien trop tôt. A seulement 35 ans, la petite-fille de John Fitzgerald Kennedy est décédée, comme l'a annoncé sa famille ce mardi 30 décembre. "Notre belle Tatiana s'est éteinte ce matin. Elle restera pour toujours dans nos cœurs", ont écrit ses proches dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle son mari médecin et ses deux jeunes enfants. Tatiana Schlossberg était journaliste pour le New York Times, mais a aussi écrit pour The Atlantic et The Washington Post. Elle s'était spécialisée dans les questions environnementales et avait notamment publié un livre sur l'impact de la consommation sur l'environnement.

Elle souffrait d'une terrible maladie, qu'elle avait dévoilée fin novembre dans le magazine The New Yorker. La fille de Caroline Kennedy, ancienne ambassadrice des Etats-Unis, et du designer Edwin Schlossberg avait un cancer rare du sang, qui a été diagnostiqué en mai 2024 après la naissance de son deuxième enfant. Cette mutation rare est habituellement observée chez des personnes âgées. Malgré des traitements lourds, le diagnostic était resté défavorable et elle était passée en phase terminale. La journaliste avait confié que lors de son dernier essai clinique, le docteur lui avait dit "qu'il pourrait la garder en vie un an, peut-être". "Ma première pensée a été que mes enfants, dont les visages sont gravés à jamais dans ma mémoire, ne se souviendraient pas de moi", avait-elle ajouté.

Un profond désaccord avec son cousin

Membre de la famille Kennedy, elle n'a pas connu son grand-père, ancien président assassiné en 1963. Elle s'est par contre montrée très critique envers son cousin Robert Kennedy Jr, actuel ministre de la Santé de Donald Trump. Elle a notamment déploré sa nomination alors qu'il n'a jamais travaillé dans la médecine ni au gouvernement. Il est aussi anti-vaccin et prévoit des coupes budgétaires dans la recherche contre le cancer. "Depuis mon lit d'hôpital, j'ai vu, contre toute logique et tout bon sens, la nomination de Bobby à ce poste être confirmée", avait-elle déploré.

Son frère est aussi engagé en politique puisqu'il a annoncé en novembre sa candidature aux élections de mi-mandat 2026 dans une circonscription de New York, mais en tant que représentant démocrate.