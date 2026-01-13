Julio Iglesias accusé de viol : deux femmes disent avoir vécu un enfer à son domicile

D'anciennes employées de Julio Iglesias accusent le chanteur d'agressions sexuelles. Elles assurent avoir travaillé pour l'artiste espagnol en 2021 dans un climat de harcèlement et de terreur dans ses résidences des Caraïbes.

Julio Iglesias est accusé par deux femmes d'agressions sexuelles alors qu'elles travaillaient comme employées de maison logées dans ses propriétés des Caraïbes. Elles parlent également d'abus de pouvoir au sujet de la star espagnole, selon les informations recueillies par elDiario.es en collaboration avec Univision News et publiées ce mardi 13 janvier 2026. Les faits se seraient produits en 2021, la plus jeune victime potentielle avait 22 ans. Les plaignantes décrivent également un climat de contrôle, d'humiliation et de harcèlement constant, avec des horaires de travail excessifs et des restrictions à leur liberté de mouvement.

L'une des femmes a déclaré se sentir "comme un objet", expliquant que le chanteur "l'utilisait presque tous les soirs". Toutes deux ont rapporté avoir été giflées, avoir subi des violences physiques et verbales, ainsi que des pénétrations non consenties. Selon les plaignantes, ces agressions impliquaient presque toujours un autre employé de rang supérieur.

L'une des femmes interrogées assure que l'artiste la faisait venir à plusieurs reprises dans sa chambre après le travail. Là, dit-elle, il la pénétrait analement et vaginalement avec ses doigts sans son consentement. "ll abusait de moi presque tous les soirs", déclare-t-elle. "Je me sentais comme un objet, comme une esclave". Une autre femme interrogée affirme que Julio Iglesias l'a embrassée sur la bouche et lui a touché les seins contre son gré. "Nous étions sur la plage, il s'est approché de moi et m'a touché les tétons", se souvient l'ancienne employée, qui raconte qu'un incident similaire s'est également produit à la piscine de la villa du chanteur à Punta Cana, un complexe hôtelier de luxe en République dominicaine.

"Il me saisissait violemment le sexe et ça me faisait très mal"

Dans l'enquête du média espagnol, on apprend également que le responsable du recrutement a "organisé des examens médicaux pour les employées de maison, incluant des examens gynécologiques et des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles". Selon la première femme citée ci-dessus, ce même responsable a facilité et participé aux avances sexuelles de Julio Iglesias.

Elle se souvient aussi avoir accompagné son patron dans sa villa des Bahamas sur l'île de New Providence. Là, elle fut de nouveau convoquée dans la chambre de Julio Iglesias à onze heures du soir. "Cette fois, une autre superviseure, d'un rang supérieur à la précédente, l'attendait. Il s'agissait de la même femme qui avait organisé son embauche". Elles l'attendaient toutes deux au lit, à moitié nues. À partir de ce jour, Iglesias et les superviseuses la convoquaient tous les soirs. "Tant qu'il était là, (le patron qui l'avait embauchée) faisait ce qu'il voulait de moi", dit-elle. "Il me saisissait violemment le sexe et ça me faisait très mal (...) Je lui disais : 'Ça me dérange, je ne veux pas', mais il continuait", explique-t-elle.

"Parfois, je devais même faire semblant, car même si je disais non, il ne m'écoutait pas", dit-elle, décrivant ensuite des faits qui relèvent, s'ils sont avérés, de viols. Aux Bahamas, "il m'a pénétrée analement avec ses doigts et j'ai ressenti 'une douleur atroce'". " Je lui ai dit non plus de cinq fois", répète-t-elle, mais il a continué malgré tout, peut-on lire dans les colonnes de elDiario.es. "Il me giflait aussi très fort, avec une violence inouïe", conclut-elle.

L'enquête menée par elDiario.es et Univision News révèle des cas d'isolement physique et social : pendant de longues périodes, les employés étaient confinés dans la villa sans pouvoir en sortir librement. À ce jour, aucune plainte formelle n'a été déposée auprès des autorités judiciaires par les accusatrices. Aucune poursuite pénale n'a encore été engagée. "Cette maison devrait s'appeler la maison des horreurs, car c'est un cauchemar, un endroit horrible", lâche la jeune femme mettant en cause Julio Iglesias. Le principal intéressé et son équipe n'ont pas souhaité réagir à ces déclarations pour l'instant.