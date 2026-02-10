Daniel Siad : qui est cet homme suspecté d'avoir recruté des filles pour Jeffrey Epstein ? 

Le nom de Daniel Siad apparaît à de très nombreuses reprises dans les documents de l'affaire Epstein récemment dévoilés par la justice américaine. Qui est-il et de quoi l'accuse-t-on ?

Daniel Amar Siad, de son nom complet, est cité dans pas moins de 2 000 documents portant sur l'affaire Epstein et dévoilés le 31 janvier 2026 par le département américain de la justice. Il est soupçonné d'avoir joué le rôle de "recruteur de filles et/ou femmes" pour l'ancien financier et pédocriminel américain. Né en Algérie, il aurait, selon le média suédois Expressen, immigré en Suède en 1980. D'après le journal Flamman, premier à avoir révélé l'information, Daniel Siad est présent dans des centaines de mails et SMS échangés avec Jeffrey Epstein, entre 2009 et jusqu'à deux jours avant son arrestation à l'été 2019.

Les deux hommes se seraient rencontrés par l'intermédiaire du chasseur de mannequins français Jean-Luc Brunel, connu pour avoir été le principal rabatteur français du pédocriminel américain. Celui-ci s'est suicidé après les révélations de ses liens avec Jeffrey Epstein. Dans un courriel envoyé au millionnaire américain, le Français confiait au sujet de Daniel Siad : " Nous lui verserons 3 000 euros par mois pour le repérage de mannequins pendant six mois. Pour chaque mannequin recruté par son intermédiaire, nous lui verserons une commission de 5 % sur ses revenus. Je suis en train de rédiger un contrat écrit. Vous pouvez effectuer le virement dès maintenant." Le Suédois, désormais septuagénaire, avait alors répondu : "Je ne vous décevrai pas, vous avez ma parole de berbère-juif."

Jeffrey Epstein, "un diable" qui a "utilisé [sa] confiance"

Dans ses échanges avec Jeffrey Epstein, il est souvent question de jeunes femmes qu'il a repérées dans des dizaines de villes et de pays à travers la planète. Les mails sont souvent constitués de photos de la femme ou fille en question et de commentaires de Daniel Siad mentionnant son âge et sa description : "Jolie fille française à Marrakech, 22 ans", note-t-il dans un courriel recensé par L'Œil du 20 heures et Complément d'enquête. Franceinfo évoque également un autre courriel dans lequel un homme dont l'identité est masquée parle à Jeffrey Epstein de Daniel Siad et informe : "Lundi, je vais me balader toute la journée avec Daniel, on va essayer de te trouver une nouvelle chatte."

Contacté par Complément d'enquête, et après une rencontre qualifiée de "musclée" par franceinfo, Daniel Siad aurait finalement appelé les journalistes. Au téléphone, il aurait évoqué Jeffrey Epstein. "Je n'ai jamais eu un problème avec une fille qui était chez lui et qui me dit : 'Daniel, il m'a violée' [...] En plus, souvent, j'étais là [quand il parlait] avec elle", s'est-il défendu, affirmant que le pédocriminel aurait "utilisé [sa] confiance". "C'est un diable. [Jeffrey Epstein] m'a dit : 'Les gens sont jaloux, les filles disent n'importe quoi, j'ai jamais fait ça, tu sais'. Alors, je l'ai cru", aurait-il ajouté.

Mais selon les informations du Point, Daniel Siad a lui-même été accusé ce mardi 10 février à Paris par la Suédoise Ebba Karlson, âgée de 56 ans, de l'avoir violée dans le local d'une piscine d'une maison à Cannes, après l'avoir fait venir dans les années 1990 à Monaco et en France. Il lui avait alors promis une carrière de mannequin. Des faits prescrits, mais pour lesquels elle a tout de même souhaité porter plainte. Elle espère que cela permettra peut-être d'"identifier d'éventuelles victimes de faits non prescrits", selon son avocate à l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho. À noter qu'en France, Daniel Siad n'a jamais été entendu à ce jour par la justice. La police se serait toutefois intéressée à lui entre 2019 et 2020, selon franceinfo.