Naps jugé pour viol : des failles dans la défense du rappeur, ce qu'il risque

La procès pour du rappeur Naps s'est ouvert ce lundi 16 février. Accusé par de viol une femme en 2021, l'artiste conteste les faits qui lui sont reprochés, mais sa défense est mise à mal par plusieurs éléments.

L'heure de vérité a sonné. Ce lundi 16 février s'est ouvert le procès pour viol du rappeur Naps devant la cour criminelle de Paris. De son vrai nom Nabil Boukhobza, l'artiste originaire de Marseille risque de voir sa carrière prendre un autre virage. Accusé d'avoir violé une jeune femme dans un hôtel parisien après une soirée ayant eu lieu le 21 février 2021, Naps conteste fermement les faits. A l'issue du jugement, dont le verdict est attendu le jeudi 19 février, le rappeur encourt jusqu'à 15 ans de prison.

L'affaire remonte à une soirée organisée dans une boîte de nuit de IXe arrondissement de Paris durant laquelle l'artiste, qui fêtait le succès de son titre La kiffance, a rencontré la plaignante alors âgée de 20 ans. Le rappeur a convié la jeune femme et les deux amies avec qui elle était à sa table pour qu'ils s'amusent ensemble rapporte La Dépêche. Il leur a ensuite proposé de poursuivre la fête avec l'ensemble de son équipe dans sa chambre d'hôtel située près de la Gare de Lyon, ce que les jeunes femmes ont accepté.

Le rappeur évoque un rapport sexuel consenti

Les faits auraient dégénéré dans la chambre d'hôtel. La plaignante a indiqué avoir consommé du cannabis, de l'alcool et du protoxyde d'azote durant la deuxième partie de soirée et avoir remarqué que les proches du rappeur s'éloignaient peu à peu, les laissant elle et ses deux amies seules avec Naps. Deux des jeunes femmes dont la plaignante, disent ensuite être parties se coucher dans le même lit se sentant "dans les vapes". L'accusatrice se serait endormie avant d'être réveillée par la douleur d'une pénétration vaginale qu'aurait effectué le rappeur. Selon elle, Naps lui aurait retiré ses sous-vêtements pendant qu'elle dormait avant de la violer. Elle aurait réussi à s'extraire du lit grâce à l'intervention d'une de ses amies.

Interpellé et placé en garde à vue en 2021 après la plainte déposée par la jeune femme, le rappeur a contesté cette version des faits et a évoqué un rapport sexuel consenti entre lui et la plaignante. Il a argumenté en citant "les gémissements de plaisirs" qu'aurait eu la jeune femme. Lors de son audition, Naps a affirmé que lui et la plaignante se chauffaient avant d'avoir un rapport lors duquel la jeune femme a pris du plaisir, explique BFM TV.

Mais la défense de l'artiste est mise à mal par les témoignages de la plaignante et de ses deux amies qui insistent sur le fait qu'elle dormait. Un état qui ne permettait pas à la jeune femme "d'exprimer un consentement libre et éclairé" a rappelé la justice. Autre élément fragilisant la défense de Naps : le rapport d'expertise génétique atteste de la présence de l'ADN du chanteur mélangé à celui de la plaignante sur les sous-vêtements de cette dernière.

Naps mis en examen pour d'autres accusations de viol

"Je conteste les faits", a répété Naps à la barre en préambule de son procès pour viol le lundi 16 février. Dans une publications sur ses réseaux sociaux, depuis supprimée, l'artiste s'est dit très confiant concernant son procès avant le début de l'audience rappelle Le Parisien : "J'ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours, et ce, afin de préserver l'intégrité et la sérénité des procédures. Déterminé à démontrer mon innocence, je continuerai à me tenir à l'entière disposition de l'autorité judiciaire. Je suis tarpin [très] serein".

Naps, déjà condamné pour divers délits dont l'usage de stupéfiant ou conduite sans permis, est également mis en examen dans une autre procédure pour viols et agressions sexuelles. Trois femmes ont déposé plainte contre lui et l'accusent d'avoir abusé d'elles dans un hôtel de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Des faits que le rappeur conteste également, et pour lesquels une enquête est toujours en cours.