Dîner pour Trump à Versailles : ce que l'on sait des fastes prévues pour le président américain

En clôture de la réunion du G7, à Évian, Donald Trump se rendra au château de Versailles, mercredi 17 juin, pour un dîner avec Emmanuel Macron.

L'opération séduction se poursuit. À l'occasion de la réunion du G7, à Évian, du lundi 15 juin au mercredi 17 juin, Emmanuel Macron fait tout pour plaire à Donald Trump. Seul président du groupe des Sept (Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, France, Italie et Japon) à avoir été reçu en personne par Emmanuel Macron à son arrivée, il a été invité par son homologue français pour un dîner au château de Versailles, en clôture du sommet.

Une invitation en grande pompe que Donald Trump accepta avec joie. "J'aime les lieux qui sont beaux et merveilleux", a déclaré ce mardi 16 juin le président américain depuis Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, où il participe au G7. "Le président français, que j'apprécie beaucoup, m'a invité à un dîner à Versailles. Et Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd. Donc j'y participerai, cela retardera mon départ au lendemain matin", a-t-il ajouté, selon BFMTV.

Quel programme pour la venue de Donald Trump au château de Versailles ?

Et pour cause, la France va mettre les petits plats dans les grands pour séduire Donald Trump : tapis rouge, feu d'artifice ou encore visite de la galerie des Glaces seront au programme. Quelque 16 000 agents sont mobilisés pour l'ensemble du sommet, selon les autorités. Par ailleurs, le château de Versailles sera fermé pour toute la journée du 17 juin.

Cet événement — qui n'est pas "un dîner de gala" selon Emmanuel Macron — a notamment été organisé pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis — dans laquelle "la France a joué un rôle", a justifié Emmanuel Macron alors que l'opposition politique fustige la venue de Donald Trump, qualifié de "suprémaciste" par la députée LFI, Mathilde Panot. "C'est bien [que les États-Unis] se replongent dans l'ADN de leur histoire", a ajouté le président français. C'est à Versailles que fut, en 1783, signé le traité dédié à l'indépendance américaine.

Donald Trump invité au château de Versailles pour qu'il reste jusqu'à la fin du G7

De son côté, sur France Inter, Alice Rufo, ministre déléguée auprès des Armées et des Anciens combattants, a soutenu la réception de Donald Trump au château de Versailles. "Versailles est un outil diplomatique majeur", a-t-elle justifié en affirmant, ce lundi 15 juin, qu'il s'agit là de "célébrer une histoire commune", de "courtoisie" qui n'empêche "jamais la franchise et la clarté dans la défense de notre intérêt".

L'objectif de cette invitation est aussi de contraindre Donald Trump à rester jusqu'au bout de la réunion du G7, "pour construire les accords, parce qu'on a aussi des discussions importantes sur le numérique et l'intelligence artificielle mercredi", estime Emmanuel Macron. Depuis sa première élection en 2017, le chef de l'État a déjà reçu trois chefs d'État à Versailles, rappelle France 24. le président russe Vladimir Poutine, l'empereur du Japon, Naruhito et le roi Charles III.