"Marion Maréchal : échec aux législatives, maman d'une fille avec Vincenzo Sofo !"

MARION MARECHAL. Candidate en tant que suppléante de Stanislas Rigault aux législatives, Marion Maréchal a vu la candidature s'arrêter dès le 1er tour dans le Vaucluse. L'ex-députée RN a pu se consoler en officialisant la naissance de son deuxième enfant, une fille prénommée Clotilde et née vendredi 10 juin !

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 12h35] Marion Maréchal aura vécu un véritable ascenseur émotionnel durant le week-end du premier tour des législatives 2022. Quelques heures après l'annonce de son échec aux législatives, la nièce de Marine Le Pen a officialisé la naissance de son deuxième enfant, une fille prénommée Clotilde et née le 10 juin si l'on en croit la photo postée sur son compte Instagram. Engagée en tant que suppléante dans le Vaucluse auprès de Stanislas Rigault, l'une des jeunes figures du parti Reconquête ! formé par Eric Zemmour, l'ex-députée RN a vu dimanche 12 juin son protégé être sèchement éliminé au soir du premier tour.

Le jeune candidat, président de Génération Z, et présenté comme prometteur par Marion Maréchal et Eric Zemmour, a échoué à se qualifier pour le second tour des élections législatives. Avec seulement une quatrième position et 10,54% des voix, Stanislas Rigault finit loin de la candidate RN Bénédicte Auzanot arrivée en tête (26,08%) et de Sylvie Vialat (Ensemble !) créditée de 23,07%. Le candidat de la Nupes, François Sandoz, est 3e avec 21,53% des voix et est aussi éliminé. Stanislas Rigault avait pu compter sur des soutiens de poids. Le 28 mai dernier, c'est un trio qui s'était présenté devant les électeurs au meeting de Cheval-Blanc : Stanislas Rigault en compagnie de la nièce de Marine Le Pen, et d'Eric Zemmour. Tous les trois se sont exprimés et ont plébiscité le programme du parti zemmouriste d'extrême-droite mais l'ex-candidat à l'élection présidentielle et l'ancienne députée du Vaucluse ont aussi fait l'éloge du jeune candidat qui faisait ses premiers pas en politique avec assurance. Beaucoup d'espoirs reposaient donc sur Stanislas Rigault, pour remporter la circonscription.

Marion Maréchal maman : qui est son compagnon Vincenzo Sofo ?

Le papa n'est autre que l'homme politique italien Vincenzo Sofo, aujourd'hui député européen rencontré en 2016 et qui avait officialisé la nouvelle via un cliché sur les réseaux sociaux quelques heures plus tôt. Le couple s'est marié en 2021. Marion Maréchal avait eu un premier enfant de son premier mariage avec Matthieu Decosse, une petite Olympe née en 2014. Vincenzo Sofo, 35 ans, a été un proche de Matteo Salvini avant de s'éloigner du leader de la Ligue du Nord suite à son rapprochement avec Mario Draghi. Il a depuis rejoint le parti souverainiste Fratelli d'Italia.

Le rôle de député, Marion Maréchal le connait puisqu'elle a été pendant cinq ans, de 2012 à 2017, une des élus du Front national à l'Assemblée. La nièce de Marine Le Pen qui concourrait à l'époque sous la bannière familiale s'était lancée en tant que candidate dans le Vaucluse et l'avait emporté. Dix ans après cette première élection, Marion Maréchal retourne dans l'arène à quelques différences près : elle n'est plus la candidate titulaire mais la suppléante de Stanislas Rigault. Une décision prise par la jeune femme qui attend un enfant et pourrait accoucher entre les deux tours des élections législatives 2022.

Marion Maréchal évoquait déjà sa vie de famille pendant la campagne présidentielle comme une des raisons qui justifiaient son hésitation à réinvestir la scène politique. Après réflexion, la jeune femme a décidé de faire des compromis en revenant pas à pas en politique : en tenant un poste au sein de son nouveau parti mais sans redevenir une élue nationale. Elle a tout de même remis les deux pieds dans la sphère politique puisqu'elle a laissé les rênes de son école de sciences politiques à Lyon, l'Issep, en troquant sa fonction de directrice générale pour devenir simplement la responsable du pôle réseau professionnel.

Qui est Marion Maréchal ? Biographie express

Marion Maréchal-Le Pen est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, et la nièce de Marine Le Pen, leader du parti renommé Rassemblement national en 2017. Elle y adhère elle-même en 2007 et lance alors sa carrière politique. L'année suivante, elle se présente aux élections municipales de Saint-Cloud mais la liste FN n'obtient que 6,3% des voix. En 2010, elle figure sur la liste FN aux élections régionales dans les Yvelines mais ne décroche que 8,83% des suffrages.

C'est en juin 2012 qu'elle intègre le Palais Bourbon comme la plus jeune députée de l'histoire. A 22 ans, elle est élue dans la 3e circonscription du Vaucluse avec 42,09%. Elle affirme ne pas être d'extrême droite. Elle s'est également opposé au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. A l'Assemblée nationale, elle est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. De 2012 à 2017, Marion Maréchal-Le Pen est également membre du bureau politique du Front national.

À l'issue du premier tour des élections régionales 2015, la liste qu'elle conduit en région PACA arrive en tête, avec 40,6 % des voix, devant la liste de droite menée par Christian Estrosi et celle des socialistes de Christophe Castaner. Ce dernier se retire du second tour et apporte son soutien à la droite pour faire barrage au FN. Christian Estrosi est finalement élu au second tour avec 54,78% des suffrages. Mais le Front National obtient tout de même 42 sièges sur les 123 que compte la région, dont le Parti socialiste est totalement absent.

En mai 2017, Marion Maréchal-Le Pen se retire de la vie politique et participe quelques mois plus tard à la fonction de l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP), une école d'enseignement supérieur en sciences politiques. La jeune femme est nommée directrice générale de l'établissement. Elle quitte la direction de l'école en mai 2022 et réduit ses fonctions administratives en tenant un rôle dans les partenariats internationaux de l'école. Cette décision est dû au retour en politique de Marion Maréchal. L'ancienne députée devient un soutien d'Eric Zemmour, candidat à la présidentielle 2022 et donc adversaire de Marine Le Pen, et finit par rejoindre le parti Reconquête! en tant que vice-présidente exécutive.