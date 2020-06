Résultat de Bruno Bernard aux métropolitaines : carton plein pour les Verts ?

Découvrez les résultats de Bruno Bernard aux élections métropolitaines de Lyon en direct. Ce dernier affirme être le prochain "président de la métropole". Cela serait une double victoire pour EELV, après le triomphe de Grégory Doucet à la ville.

Lyon va-t-elle devenir à la fois la première grande ville et la première métropole à passer au vert ? La question est à moitié répondue pour le moment, puisque Grégory Doucet a effectivement remporté la mairie haut la main. Les chiffres officiels du dépouillement de l'élection métropolitaine de Lyon -la seule de cette nature ce dimanche 28 juin en France- n'ont pas encore été publiés. Comme à la ville, la métropole a vu trois candidats arriver jusqu'au second tour : David Kimelfeld (sans étiquette, ancien proche de Gérard Collomb), François-Noël Buffet (LR, soutenu par Collomb) et donc Bruno Bernard, le candidat écologiste, pendant de Grégory Doucet aux métropolitaines.

"Je serai le futur président de la métropole," a déclaré Bruno Bernard peu après 22h, indiquant qu'il aurait remporté au moins huit ou neuf des 14 circonscriptions de la métropole, selon des propos rapportés par 20 Minutes. Aucun chiffre n'a été rendu public pour le moment, mais son rival Jean-François Buffet, avec qui il serait au coude à coude, aurait quant à lui admis sa défaite, d'après le Progrès.

Au fil de la campagne, Bruno Bernard a commencé à nouer une relation avec Grégory Doucet, avec qui il pourrait évoluer en tandem si cette double victoire EELV venait à se confirmer. Selon ses dires, les deux hommes, à la sensibilité similaire, sont complémentaires. "On se connaissait un petit peu mais pas tant que ça. Depuis le mois d'octobre, on apprend à se connaitre, nos profils sont complémentaires. On a une cohérence d'idées, de projets (...) On pense les mêmes choses, il n'y a pas de difficultés", a confié Bruno Bernard à BFMTV.com.

Ces deux derniers ont vécu une campagne assez idyllique, à coup de résultats très favorables au premier tour et de sondages confortables. Le 23 juin dernier, une consultation Ifop pour Lyon Capitale et Sud Radio donnait Bruno Bernard vainqueur avec 37% des voix, un résultat qui pourrait même donner l'opportunité à ce chef d'entreprise de désamiantage d'obtenir la majorité absolue des sièges de la métropole lors de l'élection du président, le 2 juillet. Pendant la campagne, les habitants de la métropole de Lyon ont découvert Bruno Bernard, 48 ans, qui n'est en réalité pas si inconnu que ça dans le microcosme politique local.

Fils de Roland Bernard, sénateur et ancien maire d'Oullins, au sud de Lyon, c'est au Parti socialiste qu'il réalise ses premiers pas en politique. En 2002, il rallie les Verts comme élu à Villeurbanne, avant une mise en retrait et un retour en 2016 comme chargé des élections et des relations avec les autres partis politiques au bureau national d'EELV. Ce dimanche, Bruno Bernard a donc l'occasion de marquer l'histoire de son parti, quelques jours après un débat face à ses deux concurrents lors duquel il est apparu en retrait des attaques ayant opposé François-Noël Buffet et David Kimelfeld.

Conscient de son statut, il s'est dit prêt à gouverner. "Mon enjeu, c'est d'avoir une majorité absolue et nous sommes les seuls à pouvoir l'avoir et à donner une stabilité à cette agglomération. Nous ferons le nécessaire pour être majoritaires dimanche et ne pas avoir ce type de question à se poser", a-t-il lancé.