Une énorme surprise pour remplacer Borne ? Ce ministre sorti du chapeau a ses chances

Si le nom de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, revient régulièrement ces derniers jours, Politico évoque un autre ministre, celui de l'Écologie, pour remplacer Élisabeth Borne : Christophe Béchu.

Dans les coulisses du pouvoir, les rumeurs foisonnent alors qu'il se dit qu'un remaniement est imminent et inévitable pour tourner la page du psychodrame parlementaire de la loi immigration et relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron. La tête d'Élisabeth Borne est mise à prix par ses détracteurs et les paris sur le nom de son successeur sont lancés ! L'annulation du Conseil des ministres ce mercredi n'a fait qu'accentuer les rumeurs.

Dans ce contexte, chacun se veut faiseur de rois et les hypothèses sortent les unes après les autres. Dernière en date ? Alors que Le Parisien avançait plutôt le nom du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour remplacer Élisabeth Borne à Matignon, Politico sort du chapeau un tout autre nom. Celui de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique.

Encarté chez Horizons, le choix de celui que l'on dit "fin connaisseur des arcanes du pouvoir" pour succéder à la Première ministre ne serait pas anodin. Si l'hypothèse plairait bien dans l'entourage du principal concerné, une telle nomination pourrait en effet agacer Édouard Philippe dont Christophe Béchu est avant tout l'un des lieutenants, note toutefois Politico. À n'en pas douter, une telle décision créerait également la surprise, mais pour l'heure, l'hypothèse n'est guère prise au sérieuse dans les cercles macronistes. À noter que ces dernières heures, la rumeur selon laquelle Élisabeth Borne serait maintenue en poste fait également son grand retour. Mais tout peut encore changer ! Le Journal du dimanche affirme toutefois que l'exécutif devrait communiquer sur l'épineuse question du remaniement "avant ce week-end". Le temps des paris semble compté !