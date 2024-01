Hommage à Jacques Delors : l'éloge d'un artisan de l'Europe par Macron, revivez la cérémonie

Un hommage national a été rendu à Jacques Delors, ancien ministre et président de la Commission européennes de 1985 à 1995. Emanuel Macron a salué le parcours et l'héritage d'un "artisan de l'Europe".

"Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué à le dessiner, trait par trait." C'est un éloge funèbre tourné vers l'engagement européen de l'ancien ministre qu'a prononcé Emmanuel Macron lors de l'hommage rendu à Jacques Delors, ce vendredi 5 janvier, sur la place des Invalides, à Paris. Le chef de l'Etat a salué "un conciliateur" à l'"intuition visionnaire" devant plusieurs membres du gouvernement, mais surtout devant les leaders des institutions européennes, notamment la successeuse lointaine de Jacques Delors à la présidence de la Commission européenne : Ursula von der Leyen.

L'hommage à Jacques Delors en vidéo

L'Europe au cœur du l'hommage à Jacques Delors

Aux côtés d'Ursula von der Leyen, c'est le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et celle du Parlement européen Roberta Metsola qui étaient présents. Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement ont également participé à la cérémonie aux Invalides, la présence du Premier ministre hongrois Viktor Orban a d'ailleurs été remarquée. En plus des personnalités politiques, près de cent étudiants bénéficiant du programme Erasmus permettant de suivre des études dans différents pays d'Europe et légué par Jacques Delors étaient présents.

L'Europe était d'ailleurs au cœur du discours d'Emmanuel Macron qui a retracé le parcours politique de Jacques Delors et énuméré les réalisations de celui qui fut le président de la Commission européenne de 1985 à 1995. "Il aura fait avancer, comme peu d'autres, notre continent" a déclaré en conclusion le président de la République. Et ce dernier n'a pas manqué l'occasion de se placer implicitement dans l'héritage de Jacques Delors à la fois dans sa manière de gouverner, qu'il semble juger proche de la "méthode Delors" consistant à "frayer des alternatifs et bâtir des ponts", et dans sa position pro-européenne : "Jacques Delors nous a passé le relais. Son chemin se poursuit." Un message résolument politique à six mois des élections européennes.

La Marseillaise, l'Ode à la Joie et du jazz

Un autre hommage à Jacques Delors doit être rendu courant janvier, au niveau européen cette fois, par la Commission européenne à l'initiative de l'actuelle patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen.

La Marseillaise a été entonnée par le chœur de l'armée française sur la place des Invalides lors de l'hommage à Jacques Delors. Elle a été suivie par l'hymne européen, l'Ode à la joie, joué par l'orchestre de la Garde républicaine et durant lequel les représentants des institutions se sont tenus solennellement devant la dépouille d'un des pères de l'Europe. Une minute de silence a également été respectée avant que le cercueil soit conduit hors des Invalides sur deux airs de jazz particulièrement aimés de Jacques Delors, To a wild rose et Body and Soul.

Froideur entre Emmanuel Macron et Martine Aubry

Au premier rang durant la cérémonie se trouvait Martine Aubry, la fille de Jacques Delors et maire socialiste de Lille. Dans sa tournée de salutations, Emmanuel Macron s'est approché de l'élue, mais le contact entre les deux politiques s'est limité à une froide poignée de mains, marquant une nette distance. Une distance due à leurs parcours politiques qui tranche avec l'héritage de Jacques Delors porté par Martine Aubry par les liens de sang et l'héritage politique revendiqué par Emmanuel Macron.