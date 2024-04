Matthieu Valet : qui est ce policier qui rejoint le RN pour les Européennes ?

Matthieu Valet, ex-porte-parole du Syndicat indépendant des Commissaires de police (SICP) va rejoindre la liste de Jordan Bardella (Rassemblement national) pour les élections européennes du 9 juin 2024.

Si on ne connaît pas encore sa position sur la liste emmenée par Jordan Bardella pour les élections européennes du 9 juin, l'ancien porte-parole du Syndicat des commissaires de police Matthieu Valet rejoindra bien le Rassemblement national pour le prochain scrutin continental avec un objectif clair : "redresser notre pays et remettre la France en ordre". "J'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement politique de Marine Le Pen et Jordan Bardella" a-t-il indiqué sur CNews et Europe 1, ce mardi 9 avril 2024. Une annonce qui intervient après les récents ralliements de l'ancien directeur de Frontex Fabrice Leggeri, et de l'essayiste Malika Sorel.

Ancien chef adjoint de la Bac dans le Val-de-Marne

Matthieu Valet s'était mis en disponibilité de la police depuis une semaine pour "convenance personnelle" indique Le Parisien. Il aurait officialisé son choix en interne ce lundi. Depuis plusieurs mois, la rumeur d'un ralliement au RN enflait, il s'était vu retirer sa fonction de porte-parole au sein du SICP en décembre 2023. "J'estime que dans une France qui est en état d'urgence absolue, avec nos institutions qui sont entrain de s'effondrer, le RN est le seul parti à avoir le courage de défendre les Français de coeur et d'esprit" explique-t-il ce mardi.

Âgé de 38 ans et originaire de Lille, Matthieu Valet a exercé plusieurs années en Île-de-France. Il a notamment été chef adjoint de la Brigade anti-criminalité (Bac) dans le Val-de-Marne, avant de s'exiler dans le sud de la France. Responsable syndical, très médiatisé, il est régulièrement invité sur les plateaux de télévision et dans les médias.

"J'ai été tout chercher avec les dents"

Ce mardi, il a également tenu à rappeler ses origines modestes, élevé "dans une tour de 15 étages d'une cité à Lille", puis "devenu gardien de la paix par les concours, le travail, l'effort et le mérite. On ne m'a rien donné (...) j'ai été tout chercher avec les dents" a-t-il expliqué.

Sur le réseau social X (ex-Twitter), le député du Nord Sébastien Chenu a tenu à saluer un "garçon courageux, solide, qui nous rejoint dans cette incroyable aventure". La tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella souhaite lui la "bienvenue" à un "homme de terrain dans une France en proie à l'ensauvagement".

Selon un dernier sondage Ifop-Fiducial pour TF1, à deux mois des Européennes, le Rassemblement accroît son avantage en tête et recueille 32 % des intentions de vote, loin devant la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer (19%). La liste du Parti socialiste/Place publique menée par Raphaël Glucksmann complète le podium avec 11 % d'intentions de vote.