Jordan Bardella : quel programme pour les Européennes ? Et quels résultats dans les sondages ?

Jordan Bardella va mener la liste du Rassemblement national aux prochaines élections européennes. Il prône une ligne conservatrice basée sur le contrôle de l'immigration et la préférence nationale.

En se déclarant tête de liste du RN pour les Européennes, Jordan Bardella, élu président du parti il y a plus d'un an, poursuit son émancipation. Il n'est plus dans l'ombre, mais aux côtés de Marine Le Pen avec un objectif clair : arriver premier au soir du scrutin le 9 juin prochain. L'échéance de juin 2024 est pour lui une étape de plus dans son ascension.

Depuis sa première élection au Parlement de Strasbourg en 2019, tout a changé pour Jordan Bardella : à l'époque déjà propulsé tête de liste, il était chaperonné par Marine Le Pen, véritable patronne de la campagne. Cinq ans plus tard, Jordan Bardella s'est fait élire à la présidence du Rassemblement national en même temps qu'il a gagné en notoriété et s'est imposé comme un adversaire redouté lors des débats télévisés.

Une ligne conservatrice

Les Européennes de juin s'annoncent ainsi comme sa première vraie campagne en son nom. Il veut imprimer son rythme au sein du parti. Sa campagne se fait essentiellement sur le terrain, enchaînant les évènements populaires comme sa visite au Salon de l'agriculture et prônant la proximité avec les électeurs à l'image de la campagne de Marine Le Pen pour les présidentielles de 2022. Cette dernière va l'accompagner pour son premier meeting de campagne le 3 mars prochain à Marseille.

La tête de liste du RN pour les élections européennes a présenté, le 29 février, une "stratégie tricolore", en vue des élections européennes. Parmi ses combats : traduire les enjeux européens dans le quotidien des Français. Le principal dossier pour lequel il veut "des conditions nouvelles et particulières " est la libre circulation dans l'espace Schengen, un sujet directement lié à la politique migratoire européenne. Le candidat RN souhaite qu'elle soit "exclusivement réservée" aux ressortissants européens. Le marché unique fait également partie de son programme en réclamant de pouvoir "favoriser nos entreprises au niveau national".

Le RN monopolise la tête des sondages

Ce double enjeu européen et national s'inscrit dans le programme du parti d'extrême droite qui a pour objectif de réitérer la performance d'il y a cinq ans en arrivant premier aux Européennes du 9 juin. Une hypothèse jusqu'alors accréditée par tous les sondages. Le Rassemblement national caracole en tête des intentions de vote pour les élections européennes, selon un sondage RTL. Avec 30 % des intentions de vote, la liste menée par Jordan Bardella devance de plus de 10 points celle soutenue par Renaissance, Horizons et le Modem, qui ne recueille que 18 % d'intentions de vote. En troisième position, Raphaël Glucksmann, pour la gauche (11 %). La liste EELV (7 %) est au même niveau que LFI (7 %). À droite, la liste des Républicains obtiendrait 8 % des suffrages et celle de Reconquête 6 %.