Gouvernement Barnier : Attal menace, le Premier ministre sous pression

La tension monte d'un cran entre les macronistes et le Premier ministre Michel Barnier. Les premiers cités, représentés par Gabriel Attal, n'ont pas encore tranché concernant leur participation à la future équipe gouvernementale.

11:14 - Une hausse des impôts dans le pays où leur charge "est la plus forte" ? Ce que dit Barnier Michel Barnier a lui-même avancé l'hypothèse d'augmenter les impôts, notamment ceux pour les particuliers aisés et les entreprises rentables sans davantage préciser les critères délimitant ces deux catégories. Une réponse à la situation budgétaire "très grave" du pays qui "mérite mieux que des petites phrases [et] exige de la responsabilité" selon les déclaration du Premier ministre rapportées par l'AFP. Seulement, Michel Barnier a également fait le constat que "nous sommes déjà le pays où la charge des impôts est la plus forte", semblant donc renoncer à cette idée. Alors compte-t-il ou non augmenter les impôts ? Sachant que répondre par la positive à cette question risque de le priver du soutien du camp macroniste et de l'exposer à une censure du RN. "Mon objectif est de retrouver le chemin de la croissance et de faire progresser le niveau de vie des Français" a ajouté Michel Barnier.

10:50 - La question de la hausse des impôts va-t-elle reporter l'annonce du gouvernement ? Le Premier ministre a déjà du mal à réunir et arrêter une équipe ministérielle, mais sa sortie concernant la situation budgétaire et la possible hausse des impôts risquent de compliquer encore la formation d'un gouvernement. Le camp présidentiel qui n'avait pas encore officialisé sa participation au gouvernement, malgré des signaux positifs de certains élus, menace de ne pas prendre part au futur exécutif. La droite des Républicains a, elle aussi, fait de la hausse d'impôts une ligne rouge à ne pas franchir, ce qui questionne son positionnement quant à sa volonté (très forte) d'entrer au gouvernement. Seule la gauche a approuvé une hausse des impôts, mais sans que cela ne change son avis sur son refus de participer au gouvernement. La situation est telle, que sans un déblocage rapide de la situation notamment sur la question des mesures fiscales, la nomination du gouvernement pourrait finalement ne pas avoir lieu dans la semaine. Pour l'heure, le délai est toujours fixé à la fin de cette semaine, soit le dimanche 22 septembre. Mais des doutes ont déjà été émis...

10:38 - "Il y aura besoin d'augmenter les impôts" selon Stéphane Le Foll (PS) Si l'annonce sur l'augmentation des impôts irrite la droite, elle est bien reçue par la gauche. "Il y aura besoin d'augmenter les impôts" et en particulier "l'impôt sur les grandes fortunes" a déclaré le maire socialiste du Mans, Stéphane Le Foll, sur BFMTV. "On est obligés de réfléchir à l'équilibre qui doit être trouvé entre la dépense publique et la croissance" estime l'édile selon qui Michel Barnier veut marquer "une différence avec ce qui a été conduit jusqu'ici" au niveau fiscal. Mais "la difficulté [...] est de trouver des équilibres qui permettent d'éviter à notre pays la récession" a ajouté le socialiste.

10:23 - La réunion entre Attal et Barnier reportée Le Premier ministre devait s'entretenir avec Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République (EPR) à l'Assemblée, à 10h30 ce mercredi. Mais la réunion qui devait avoir lieu à Matignon, toujours dans l'idée de former le futur gouvernement, a été "reportée" selon l'entourage du Premier ministre. Des problèmes d'agenda lié au planning de Michel Barnier sont mises en cause, mais il pourrait que l'annonce sur la hausse des impôts et la dernière sortie de l'entourage de Michel Barnier sur la situation budgétaire "très grave" est précipité l'annulation et le report du rendez-vous. Les élus macronistes ont exprimé leur opposition à une hausse des impôts.

10:15 - Barnier juge la situation budgétaire "très grave" Hier, l'annonce sur la volonté de Michel Barnier d'augmenter les impôts, notamment pour les particuliers aisés et les entreprises rentables, a secoué la moitié droite de la classe politique, du camp présidentiel jusqu'au Rassemblement national. Mais ce mercredi, le Premier ministre poursuit sur sa voie et juge la situation budgétaire "très grave". Il a demandé d'avoir accès aux "éléments pour en apprécier l'exacte réalité" comme l'a indiqué son entourage à l'AFP.

09:24 - L'effort fiscal doit être "partagé par tous", selon Yaël Braun-Pivet Sur la question de la fiscalité, et le refus catégorique de Gérald Darmanin de participer à un gouvernement Barnier en cas de hausse des impôts, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet s'est montrée plus mesurée ce mercredi matin sur RTL. "Il faut avoir une fiscalité juste et que l'effort soit partagé par tous pour que chacun puisse y consentir", indique-t-elle. Toutefois, il est nécessaire de "rétablir l'équilibre des finances publiques", a-t-elle affirmé.

09:03 - “Barnier veut donner la majorité des ministères de plein exercice à des LR" Attention, le communication trop légère du Premier ministre au goût des macronistes n'est pas la seule raison à leur agacement général depuis plusieurs jours. Les portefeuilles, et tout simplement la place qui leur serait attribuée ferait grincer des dents. “Barnier veut donner la majorité des ministères de plein exercice à des LR et les ministères délégués et les secrétariats d’Etat à des EPR et cie“, expliquait notamment la collaboratrice d'un député Ensemble pour la République (EPR) auprès de Politico. Une chose est sûre, les prétendants LR sont nombreux pour entrer au gouvernement, et notamment à lorgner certains des ministères les plus prestigieux, on parle de l'Intérieur, de l'Économie, de la Justice ou encore de l'Éducation nationale.

08:42 - "Hors de question de rentrer dans un gouvernement" qui augmente les impôts, affirme Darmanin Invité sur France 2 ce mercredi, le député du Nord et ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé qu'il était "hors de question" de "rentrer dans un gouvernement" ou de le "soutenir à l'Assemblée nationale" s'il venait à augmenter les impôts. Une déclaration qui fait référence à l'option selon laquelle le nouveau Premier ministre Barnier pourrait procéder à une augmentation de la fiscalité des plus hauts revenus et des entreprises profitables.

08:24 - "Je pose des questions au PM (..) et il ne répond pas", s'agace Attal Mardi 17 septembre, les députés macronistes, sous la houlette du chef du groupe Ensemble pour la République (EPR), Gabriel Attal, se sont réunis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance n'était pas au beau fixe dans les rangs de l'ex-majorité présidentielle. “Je pose des questions au PM sur la composition du gouvernement et sur la ligne, et il ne répond pas”, s'est notamment agacé l'ex-locataire de Matignon, Gabriel Attal, d'après les informations de Politico. “On ne connaît pas qui, on ne connaît pas sa politique, ni son budget et on doit y aller ? Est-ce que Michel Barnier peut venir nous voir pour nous parler de fond avant son discours de politique générale ?”, poursuivait Gérald Darmanin.

08:11 - Les macronistes menacent de ne pas participer au gouvernement Barnier Plus le temps passe et plus les Macronistes semblent s'impatienter. Alors qu'Emmanuel Macron a mis plus de 50 jours à nommer comme Premier ministre Michel Barnier, ce dernier semble également prendre son temps pour désigner la future équipe gouvernementale. Et cette attente semble irriter en Macronie. Hier, selon les informations de Politico, Gabriel Attal, patron du groupe Ensemble pour la République (EPR) a laissé planer le doute sur la participation de ses équipes à un gouvernement Barnier : "C'est à la lumière de ces échanges que nous reviendrons vers vous pour décider de notre participation", explique-t-il. Ce mercredi, une réunion ô combien déterminante aura lieu à Matignon, entre le Premier ministre, Gabriel Attal, les cinq vice-présidents du groupe EPR, Élisabeth Borne et Gérald Darmanin. Le but pour les Macronistes ? Tenter d'en savoir plus sur la nouvelle architecture gouvernementale souhaitée par Michel Barnier, ainsi que que le fond de la politique qu'il entend mener. "Tout le monde est tendu", confiait même le conseiller d'un ministre sortant après de Politico.