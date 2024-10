Gouvernement Barnier, en direct : Darmanin menace, un sondage conforte le Premier ministre

Le gouvernement Barnier poursuit son exercice d'équilibristes, mais il va falloir convaincre les députés macronistes sur le budget. Gérald Darmanin a encore menace de ne pas voter le budget.

En direct

11:14 - Une entente "pas évidente" au sein du gouvernement L'entente entre les ministres du gouvernement Barnier n'est pas au beau fixe : les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont déjà opposé leur ligne politique par média interposé, les positions vis-à-vis du RN ou de leurs idées ne sont pas les mêmes entre les ministres LR et ceux issus du camp présidentiel... Et ces divergences sont aussi visibles au sein de la coalition gouvernementale a reconnu la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur BFMTV. "La colocation avec les Républicains n'est pas évidente et n'est pas limpide. On a besoin d'apprendre à s'apprivoiser" a-t-elle indiqué jugeant un "temps de rodage" nécessaire puisque "ça fait sept ans qu'on s'affronte lors des élections, qu'on a des divergences, qu'on n'est pas d'accord sur tout".

10:33 - Moins d'1% des Français touchés par la contribution "exceptionnelle" pour les plus fortunés Michel Barnier a annoncé la mise à contribution des Français les plus fortunés pour le redressement du budget 2025, notamment via une hausse d'impôts. Cette contribution "exceptionnelle" concernera "0,3%" des foyers français a précisé le ministre chargé du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, sur France 2 ce jeudi matin. Le ministère a évoqué environ 75 000 ménages français touchés par la contribution auprès de l'AFP.

10:18 - Le ministre de l'Intérieur souhaite une nouvelle loi immigration Bruno Retailleau souhaite prolonger jusqu’à 210 jours la durée maximale de la rétention administrative des migrants en situation irrégulière, lorsque ceux-ci ont commis certains crimes. "Il faut un vecteur législatif pour modifier ce point" et "une nouvelle loi immigration", a même déclaré ce matin sur RTL le ministre de l’intérieur. Pour Bruno Retailleau, "celles et ceux qui sont arrivés de façon irrégulière sur le territoire français, en outre-mer, comme en métropole, n’ont pas vocation à rester chez nous", a-t-il avancé, ajoutant : "Quand on viole les frontières, cela doit être un délit". Interrogé sur une petite phrase prononcée par une députée d'extrême droite, qui le décrivait mardi comme "un porte-parole du RN", il a répondu : "Je suis porte-parole des Français, mon obsession c’est de parler la langue que comprennent les Français, pas une langue technocratique qui plaît au microcosme".