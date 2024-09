Gouvernement Barnier : une liste de ministres présentée à Macron, ça s'accélère

Une première liste de ministrables a été publiée ce mercredi. Si elle fait la part belle aux LR, elle ne semble pas convaincre Emmanuel Macron. Toutefois, tout pourrait s'accélérer en cette fin de semaine, avec une annonce à la clé ?

L'essentiel Promis pour cette semaine par le Premier ministre lui-même, le gouvernement Barnier sera-t-il vraiment annoncé dans les jours qui viennent ? Telle est la question. Selon les informations de Politico, Michel Barnier pourrait finalement respecter le délai qu'il s'était fixé, "à savoir, annoncer son équipe d'ici la fin de la semaine".

Il faut dire qu'en coulisses, le ton monte. La pression sur le nouveau locataire de Matignon s'accentue, notamment de la part de Gabriel Attal : si les macronistes refusent d'entrer au gouvernement, alors qu'ils composent le groupe de députés le plus important de l'alliance politique le soutenant, c'est très clairement l'avenir politique de Michel Barnier qui est sur la table. Il "ne sera pas soutenu" s'il ne donne pas des gages à Gabriel Attal et Gérald Darmanin, et il ne pourra pas se maintenir à Matignon s'il n'a pas ce soutien.

Mercredi, RTL publiait en début de soirée une "liste Barnier" selon laquelle Bruno Retailleau serait pressenti à l'Intérieur, Laurent Wauquiez à l'Économie, Annie Genevard à l'Agriculture. Rachida Dati (Culture), Catherine Vautrin (Travail et Santé), Sébastien Lecornu (Armée) et Sarah El Hairy (Jeunesse), tous passés par LR pourraient quant à eux être reconduits. Un casting qui ferait donc la part belle aux Républicains, au détriment du camp présidentiel.

"Un certain nombre d’informations qui circulent sont inexactes. Notamment sur les noms évoqués, ainsi que sur l’équilibre des sensibilités. Cela ne représente en rien le projet de gouvernement souhaité par le Premier ministre", assurait-on du côté de Matignon mercredi soir, ajoutant que Michel Barnier poursuivait son travail.

Si le chef de l'Etat entend laisser une importante marge de manoeuvre à son Premier ministre quant à la composition de son gouvernement, cette liste de ministrables sortie dans la presse aurait été jugée "monocolore" par Emmanuel Macron, d'après RTL. "Il lui a juste conseillé d'être dans l'union nationale et le respect des équilibres", glissait un proche du président à Politico. Selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron n'est pas totalement en phase avec son Premier ministre, les tensions pourraient donc se poursuivre.

10:32 - Macron se mêle du casting et ne tient pas ses engagements selon LR Des tensions continuent de dégrader les relations entre le chef de l'Etat et le Premier ministre et certaines se cristallisent autour du casting du futur gouvernement. Emmanuel Macron aurait rejeté une première liste présentée par Michel Barnier mardi et jugée trop droitière. Une décision qui n'a pas plus à LR qui rappelle que le chef de l'Etat a promis de laisser champ libre au chef du gouvernement : "Emmanuel Macron dit qu'il va couper avec Matignon. Il est sorti par la porte mais il revient par la fenêtre. Il fait monter Gabriel Attal et Gérald Darmanin pour pourrir Michel Barnier. Ils ne tiennent pas leurs engagements pris il y a dix jours à peine", a déploré une source LR auprès de BFMTV. Il faut tout de même rappeler que selon la Constitution c'est bien le président de la République qui nomme les ministres sur propositions du Premier ministre. Emmanuel Macron peut donc justifier son droit de regard, malgré sa promesse de laisser à Michel Barnier le soin de former une équipe. 10:11 - "Plus personne n'est capable" de donner une date pour l'annonce du futur gouvernement, Jeanbrun rétropédale "On aura du mal à avoir [un nouveau gouvernement] avant dimanche" estimait le porte-parole des députés LR, Vincent Jeanbrun, sur Sud Radio, dimanche dernier. Un délai qu'il prévoit pour la nécessaire vérification de "la probité de chacun des membres du gouvernement" par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Le politique de droite estimait par ailleurs que Michel Barnier "a une équation complexe à résoudre où il faut additionner les forces, donc ça veut dire avoir des personnalités de la droite républicaine [...] mais évidemment qui doivent s'additionner à d'autres personnalités d'autres formations politiques". Ce jeudi matin, changement de discours pour le Républicain. "Plus personne n'est capable" de donner un calendrier exact selon Vincent Jeanbrun. L'annonce tant attendue, pourrait, finalement, attendre encore un peu.

Quel ministre à l'Economie ? Plusieurs options sur la table, dont un duo

Ministre de l'Education nationale : vers un duel Belloubet - Genevard ? 09:56 - Dernière journée de consultations pour Michel Barnier ce jeudi Ce jeudi matin, le Premier ministre Michel Barnier a reçu la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet puis le président du Sénat Gérard Larcher. D'après les informations de BFMTV, il s'agit là de sa dernière journée de consultations à Matignon. La formation du futur gouvernement pourrait donc s'accélérer dans les jours, voire les heures qui viennent. 09:45 - Éric Woerth ministre ? "Rien ne m'a été proposé", affirme-t-il Ex-ministre du budget sous Nicolas Sarkozy et désormais député macroniste, Éric Woerth estime "qu'il faut réunir quelques personnes de chacune des formations politiques qui sont dans cette coalition en devenir", ce matin sur RTL. Le but, dans la formation de ce nouveau gouvernement est de "définir, non pas les lignes rouges", mais "regarder ce qu'on a envie de faire ensemble". Il parle également de "socle commun". Parfois cité pour entrer au gouvernement, le principal intéressé l'affirme : "rien ne m'a été proposé, donc je n'ai rien répondu". 09:22 - Michel Barnier braque Gabriel Attal Les relations entre le nouveau Premier ministre et certains membres de la macronie ne sont pas au beau fixe. Et notamment avec l'ex-locataire de Matignon, Gabriel Attal. Son successeur "l'aurait braqué", selon les termes employés par Politico. Le nouveau Premier ministre aurait essayé de débaucher des députés qui ne font pas partie de la garde rapprochée de Gabriel Attal. "Les députés que souhaite prendre Barnier ne lui conviennent pas”, confiait un conseiller au média. On parle notamment d'Astrid Panosyan-Bouvet ou de Maud Bregeon, pas spécialement proches du plus jeune Premier ministre de la Ve République. 09:01 - Les macronistes furieux après la première liste de ministres Bruno Retailleau serait pressenti à l'Intérieur, Laurent Wauquiez à l'Économie, Annie Genevard à l'Agriculture. Rachida Dati (Culture), Catherine Vautrin (Travail et Santé), Sébastien Lecornu (Armée) et Sarah El Hairy (Jeunesse), tous passés par LR pourraient quant à eux être reconduits. Voilà ce qu'il fallait retenir de la liste publiée par RTL, ce mercredi. Alors, une telle composition n'a évidemment pas plu à l'ex-majorité présidentielle. "On a lâché Matignon, on accepte la défaite, les compromis sur le programme… La couleuvre, on l’a mangée. Si on peut éviter de se faire humilier", confie un conseiller gouvernemental auprès de Politico. "Ils se répartissent les postes et ne traitent pas les gros poissons", regrette un deuxième. 08:39 - "Ça chauffe".. une démission envisageable pour Michel Barnier ? Michel Barnier prêt à démissionner ? "Ça chauffe" confiait un conseiller de droite à Politico, notamment après une journée de mercredi pour le moins tendue entre l'ex-majorité présidentielle et le nouveau Premier ministre. "Barnier cherche une porte de sortie honorable", glissait même un élu du bloc central auprès du média. Un cadre du bloc central estimait également mercredi soir, auprès de BFMTV, qu'une démission du Premier ministre signerait "le début des emmerdes sévères". Questionné sur les rumeurs d'une démission imminente de Michel Barnier, l'entourage d'Emmanuel Macron s'est quant à lui montré catégorique : "Les relations entre le président et le Premier ministre sont très bonnes" et la composition du prochain gouvernement "avance". 08:23 - Une annonce d'ici la fin de la semaine ? Les choses pourraient-elles s'accélérer en cette fin de semaine ? C'est ce que laisse entendre Politico dans sa newsletter quotidienne. Emmanuel Macron et Michel Barnier se sont vus hier, à deux reprises, pour échanger sur la composition du futur gouvernement. Selon le média, le locataire de Matignon "pourrait même s'offrir le luxe de respecter le délai qu'il a lui-même fixé, annoncer son équipe d'ici la fin de la semaine". Attention, si une telle information laisse à penser que le nouveau gouvernement pourrait être annoncé par Emmanuel Macron d'ici dimanche, elle pourrait plutôt signifier que Michel Barnier rende sa copie au chef de l'Etat, avant la fin de la semaine, sans que le nouveau gouvernement ne soit officiellement annoncé par le président de la République. La proposition du Premier ministre et l'annonce du président sont deux choses bien distinctes. 08:11 - Macron pas totalement satisfait par les propositions de Barnier ? La pression s'accentue sur Michel Barnier après la liste des potentiels ministres publiée par RTL ce mercredi. Désormais, le temps presse pour celui qui avait clairement annoncé vouloir plier cette affaire de gouvernement avant la fin de cette semaine. Si "le président de la République laisse faire le Premier ministre", et qu'il "ne bloque aucun nom", selon les informations de Politico, il reste moins de quatre jours pour que les délais espérés soient tenus. La situation reste tendue à Matignon. "Il lui a juste conseillé d'être dans l'union nationale et le respect des équilibres", a soufflé un proche du chef de l'Etat auprès de Politico. Un conseil après la liste publiée ce mercredi, faisant la part belle aux Républicains ? Emmanuel Macron ne serait finalement "pas satisfait de la copie présentée" précise le média. 18/09/24 - 23:42 - "Ce n’est pas un gouvernement de cohabitation", estime Marine Le Pen FIN DU DIRECT - Interrogée mercredi sur le futur gouvernement Barnier, Marine Le Pen n'a pas mâché ses mots dans les colonnes du Parisien. "Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas un gouvernement de cohabitation. C’est un gouvernement de compatibilité macroniste", a déploré la patronne des députés RN à l'Assemblée. Marine Le Pen a également confirmé que son camp s'opposait à la nomination d'Éric Dupond-Moretti ou de Xavier Bertrand dans le prochain gouvernement. "Sans quoi, cela nous poserait d’immenses problèmes…" 18/09/24 - 22:49 - Michel Barnier, prêt à démissionner ? Un cadre du bloc central estimait mercredi soir, auprès de BFMTV, qu'une démission du Premier ministre signerait "le début des emmerdes sévères". Questionné sur les rumeurs d'une démission imminente de Michel Barnier, l'entourage d'Emmanuel Macron s'est quant à lui montré catégorique : "Les relations entre le président et le Premier ministre sont très bonnes" et la composition du prochain gouvernement "avance".

En tant que Premier ministre, Michel Barnier a désormais la charge de nommer un gouvernement "de rassemblement", selon la précision de l'Elysée dans son communiqué du 5 septembre. Une mission qui s'annonce ardue, car le nouveau locataire de Matignon ne fait pas l'unanimité. S'il plait à la droite et à une large partie de la coalition présidentielle, son profil jugé trop droitier rend sceptique l'aile gauche de la Macronie et suscite la colère des forces du Nouveau Front populaire (NFP) qui promettent d'ores et déjà de le censure. Quant au Rassemblement national (RN) il assure juger "sur pièce" du gouvernement et de la politique à venir de Michel Barnier en ne votant pas une motion de censure d'office, mais en se réservant le droit de le faire en cas d'insatisfaction. Cette position d'arbitre qu'occupe le RN, renforce encore le rejet de Michel Barnier par la gauche qui pointe des accointances entre Emmanuel Macron et l'extrême droite.

Qui peut être nommé ministre ?

Le gouvernement Barnier doit, selon le souhait du Premier ministre, représenter les différentes formations politiques de la droite à la gauche. "Il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à ceux qui le voudront" a-t-il déclaré vendredi 6 septembre lors de ses premières consultations. Mais les premiers échanges du locataire de Matignon se font surtout avec la droite du parti Les Républicains (LR) et la coalition présidentielle. Selon ses conseillers, Michel Barnier discute aussi avec la gauche mais ils ne précisent pas avec qui. Reste que les volontaires pour devenir ministres sont plus nombreux à droite et au centre qu'à gauche où beaucoup de noms ont fermé la porte.

► Les ministrables LR

Ils sont nombreux à être cités comme des volontaires ou comme des options envisageables. Deux noms reviennent avec plus d'insistance : celui de Bruno Retailleau, le président du groupe de sénateur LR, et celui de Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée. Les deux seraient pressentis pour l'Intérieur, mais leurs profils très droitiers inquiéteraient une partie de la macronie. La rivalité entre les deux hommes pourrait toutefois les pousser vers la sortie, car non seulement de se disputer le poste ils refuseraient de siéger dans un gouvernement ensemble écrit Politico citant un cadre de Renaissance. Aussi selon Le Point, l'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard, s'ajouterait à la liste des options et pourrait prendre l'avantage. A noter que les deux LR sont aussi mentionnés pour l'Economie ou la Justice, mais qu'ils semblent moins intéressés.

D'autres noms sont aussi cités : Annie Genevard (secrétaire générale de LR) pour l'Education nationale, Olivier Marleix (ancien président du groupe LR à l'Assemblée), Philippe Juvin (député des Hauts-de-Seine) qui est évoqué à chaque remaniement pour le ministère de la Santé, David Lisnard (maire de Cannes et président de l'Association des maires de France) et Xavier Bertrand (président des Hauts-de-France) un temps pressentis pour Matignon, Virginie Duby-Muller (députée de Savoie), François Cornut-Gentille (ancien député et proche du Premier ministre) ou encore Julien Dive (député de l'Aisne). L'ancien LR connu pour être la figure d'une droite plus sociale Aurélien Pradié est aussi mentionné par Le Point.

Un autre profil de LR semble être entrée en course : celui de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui pourrait être pressentie pour le ministère de l'Economie selon Politico. La femme de droite ne serait toutefois pas seule à Bercy, mais devrait mener le gros bateau des Finances avec le député du camp présidentielle, mais anciennement LR, Eric Woerth. L'homme présente une certaine expérience et maitrise du sujet pour avoir été président de la commission des Finances à l'Assemblée nationale.

► Les ministrables de la coalition présidentielle (Renaissance, MoDem, Horizons)

La nomination de Michel Barnier à la tête du gouvernement a été saluée par les élus du parti philippiste Horizons, ainsi que par une partie du MoDem. Les deux partis espèrent voir certains des leurs nommer ministres, certains en sont même convaincus comme le député MoDem du Loiret Richard Ramos qui a assuré sur BFMTV que son parti "rentrera au gouvernement". Si aucun nom précis d'élus MoDem ne circule, ceux des philippistes Naïma Moutchou et Claude Malhuret sont avancés par Le Point. Au sein du parti d'Emmanuel Macron, le choix de Michel Barnier divise l'aile gauche et l'aile droite et cela se ressent au niveau des volontaires. Les macronistes issus de la gauche s'ils ne sont pas fermés seront plus difficiles à convaincre. Quand d'autres comme Karl Olive (député des Yvelines) se disent volontaires. Comme dit plus haut, il faudrait aussi pouvoir compter sur une possible nomination d'Eric Woerth passé de LR au camp macroniste en 2022.

► Les ministres qui pourraient être reconduits

Au sein du parti présidentiel, c'est du côté des ministres démissionnaires qu'il y a le plus de volontaires pour être nommés ministres dans un gouvernement Barnier. Là encore, ce sont ceux qui ont est un passé plus ou moins lointain avec la droite qui sont en première ligne : Catherine Vautrin (Travail, Santé et Solidarité) ou Aurore Bergé (Egalité entre les hommes et les femmes). La première serait envisagée pour reprendre les clés du ministère de la Justice. Il y a aussi ceux qui en plus d'être volontaires sont en plus soutenus par le chef de l'Etat comme Rachida Dati (Culture) qui est évoquée pour le porte-parolat. Sébastien Lecornu (Défense) serait aussi en course, mais lui pourrait rester à son poste qui est l'un des domaines réservés du chef de l'Etat. Reste que, selon Le Point, la Défense a été proposée, et déclinée, par Elisabeth Borne. Gérald Darmanin a, lui, des vues sur l'autre domaine réservé du président de la République : le ministère des Affaires étrangères. Seulement, le ministre démissionnaire ne serait plus aussi soutenu par Emmanuel Macron et n'aurait pas les faveurs de Michel Barnier. Il faut ajouter à cela l'émergence d'un nouveau nom pour le poste, celui de l'homme de gauche Hubert Védrine.

Moins nombreux, quelques ministres sans parenté avec la droite souhaitent aussi rester à l'instar de Guillaume Kasbarian (Logement) et Nicole Belloubet (Education). Puis, il y a les ministres sur le départ qui refusent de prendre part au gouvernement Barnier si c'est pour être sous la houlette du RN comme l'a indiqué Roland Lescure (Industrie) ou par souci du respect des Français qui ont demandé un changement politique selon Agnès Pannier-Runacher (Agriculture et souveraineté alimentaire).

► Les ministrables issus de la gauche

Le casting des futurs ministres sera plus difficile à gauche et pour cause : le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) et les Ecologistes ont tous refusé, par la voix de leur chef de file respectif, de participer à un gouvernement Barnier. Les membres de La France insoumise (LFI) partagent la même position, mais ne devraient pas être sollicités pour intégrer le gouvernement sauf surprise. Plusieurs refus ont aussi été exprimés par des socialistes réfractaires au NFP comme Hélène Geoffroy (maire de Vaulx-en-Velin) ou Nicolas Mayer-Rossignol (maire de Rouen). Le Premier ministre a toutefois eu des échanges avec la gauche et en prévoit d'autres, mais ce sont des personnalités extérieures aux partis précités qui sont approchées ou alors d'anciens ministres n'étant plus en première ligne. Bernard Cazeneuve, ex-prétendant à Matignon, a été approché mais a refusé toute nomination. Les hypothèses Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls sont à l'étude selon Politico.

Les ministrables issus de la gauche pourraient davantage avoir des profils techniques, plus que politiques. Le président de la Haute autorité à la transparence pour la vie publique (HATVP) et ancien député socialiste, Didier Migaud, également pressenti Matignon avant la nomination de Michel Barnier, a été approché pour devenir ministre de l'Economie selon Politico. Mais l'hypothèse aurait du plomb dans l'aile du fait des conditions posées par le candidat à Bercy.

Quand le gouvernement Barnier sera-t-il nommé ?

La nomination du gouvernement est attendu dans le courant de la semaine du 16 septembre selon le délai fixé par Michel Barnier lors de son déplacement à Reims, à la journée parlementaire d'Horizons, le mercredi 11 septembre. Le Premier ministre, s'il se tient aux dates avancées, aura mis entre 10 jours et deux semaines pour former son gouvernement, après de nombreuses consultations. "Composer un gouvernement dans ces conditions va exiger beaucoup de réflexion" et peut "prendre un certain temps" expliquait le président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale Laurent Marcangeli sur Public Sénat le 10 septembre.

Michel Barnier n'a d'autres choix que de nommer le gouvernement dans les prochains jours ou du moins avant la fin du mois. Et pour cause, Michel Barnier a prévu de prononcer son discours de politique générale "début octobre", et son gouvernement devra être nommé avant son discours devant l'Assemblée. Le vote du budget 2025 fait aussi figure d'urgence absolue pour le Premier ministre Michel Barnier dans une Assemblée fracturée. Le projet de loi de finances doit être déposé au plus tard le 1er octobre prochain, ce qui oblige Michel Barnier a accélérer sur cette question et de facto, sur la composition de son gouvernement.