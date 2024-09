Gouvernement Barnier : une première liste de nouveaux ministres évoqués

La première tâche du nouveau locataire de Matignon, Michel Barnier, est de constituer un gouvernement. Qui seront les prochains ministres ?

"Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite comme je l'entends dire ici ou là", a déclaré Michel Barnier, nouveau Premier ministre, au 20 heures de TF1 vendredi 6 septembre. Le nouveau locataire pourrait inclure des "gens de gauche", en plus de personnalités issues "de [sa] famille politique". Qui Michel Barnier a-t-il en tête ? Et qui accepterait de devenir ministre ?

Selon BFMTV, Michel Barnier pourrait conserver certains ministres issus du gouvernement précédent. Emmanuel Macron pousserait notamment pour qu'au moins Rachida Dati reste dans les effectifs, ainsi que Sébastien Lecornu au ministère des Armées, en poste depuis mai 2022. Catherine Vautrin et Gérald Darmanin pourraient également être nommés. Selon une source proche du président, Gérald Darmanin serait évoqué aux Affaires étrangères, détaille la chaîne d'information en continu, même s'il avait indiqué vouloir "quitter le gouvernement et siéger à l'Assemblée".

Des membres du Rassemblement national se joindront-ils au gouvernement ? En effet, beaucoup à gauche considèrent comme le fruit d'un arrangement avec le RN : le parti de Marine Le Pen ayant annoncé ne pas censurer a priori le nouveau Premier ministre, mais attendre au moins jusqu'au discours de politique générale et juger sur pièce la politique du chef du gouvernement. Selon les informations de BFMTV, le Premier ministre n'aurait pas prévu de prendre contact avec Marine Le Pen pour parler d'éventuelles nominations au sein du camp d'extrême droite.

Des jours ou des semaines avant la nomination du gouvernement Barnier ?

Si la longue séquence de la nomination du Premier ministre est enfin terminée, le feuilleton politique s'annonce encore long. Les ministres du gouvernement Barnier ne seront pas nommés tout de suite. "Le Premier ministre se laisse le temps de constituer son équipe" a confié un conseiller du locataire de Matignon à Politico. Le temps nécessaire pour les négociations, car si à droite plusieurs volontaires sont facilement trouvables selon un cadre Républicain sondé par Le Parisien, il sera plus difficile de trouver de potentiels ministres à gauche. Les discussions qui pourraient aussi se tenir avec Emmanuel Macron qui a le dernier mot pour nommer le gouvernement : si le Premier ministre propose, c'est le président de la République qui dispose.

Mais Michel Barnier "a bien l'intention de former lui et lui-seul" un gouvernement glisse son entourage à BFMTV. Emmanuel Macron risque donc d'avoir plus de mal à imposer son casting au Premier ministre, d'autant que pour la première fois il doit composer avec un chef de gouvernement qui n'est pas issu de son camp. Mais le Président ne souhaiterait apparemment pas s'immiscer d'après Le Figaro pour laisser le champ libre à Michel Barnier, exception faite pour les domaines réservés de l'Elysée comme l'Intérieur ou les Affaires étrangères. Reste à voir si Emmanuel Macron réussira effectivement à rester en retrait.

Des ministres de droite, marconistes, mais pas de gauche ?

Théoriquement, "le gouvernement de rassemblement" de Michel Barnier devrait compter des ministres issus de différents horizons politiques et le Premier ministre compte recevoir les représentants des "principales forces politiques présentes dans l'hémicycle" pour ses premiers jours à Matignon.

Il ne devrait pas être difficile de trouver des Républicains volontaires pour devenir ministres alors qu'à chaque remaniement la droite est apparue comme un vivier de ministrables. Michel Barnier pourrait d'ailleurs trouver des volontaires parmi les ministres démissionnaires anciennement issus de la droite, Gérald Darmanin et Rachida Dati en tête. D'autres ministres et purs produits macronistes seraient aussi enclins à rester en poste. Mais le Premier ministre pourrait être tenté de faire le ménage et renouveler la quasi-totalité du gouvernement pour affirmer un changement de politique.

Parmi les potentiels ministrables figures aussi les ex-prétendants à Matignon comme Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, ou Didier Migaud, le président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique. Mais les profils les plus politiques, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, ont déjà refusé de se joindre au gouvernement Barnier rapporte Le Parisien.

Le recrutement sera plus difficile à gauche. "Aucune personnalité du PS ne rentrera dans ce gouvernement" a assuré Olivier Faure, le patron du parti, sur France Inter. Selon le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, ce sont toutes les forces du Nouveau Front populaire (NFP) qui refuseront de participer au gouvernement Barnier. Mais les ministrables de gauche pourraient être cherchés en dehors de l'Assemblée et ailleurs qu'au sein des soutiens du NFP. La porte semble aussi fermer du côte du RN comme l'a indiqué Sébastien Chenu sur Europe 1.

Un risque de censure dissuasif pour les ministres ?

Michel Barnier pourrait devoir se montrer persuasif face à certains profils de ministrables inquiets par la fragile stabilité du nouveau gouvernement. Si le Premier ministre est assuré de ne pas être censuré avant son discours de politique générale, le soutien du camp présidentiel et du RN n'est pas assuré sur le long terme, mais conditionné à la politique menée. Le gouvernement Barnier pourrait donc vivre plusieurs mois comme seulement quelques semaines. S'y engager en tant que ministres représente donc un risque pour ceux qui nourrissent des ambitions personnelles sur le long terme, tant pour les poids lourds de la droite que ceux de l'ancienne majorité. "Qui va venir dans cette galère ? Surtout si c'est pour être dégagé dans trois mois" résume ainsi au Parisien un ministre démissionnaire préférant apparemment quitter le navire.