Gouvernement Barnier : Wauquiez et Darmanin finalement recalés ? Le casse-tête des ministres

Michel Barnier a promis de nommer son gouvernement dans la semaine, sans plus de précision. Le casting des ministres se peaufine, mais alors que des poids lourds de la droite et des ministres démissionnaires semblaient promis à une nomination, ils ne seraient plus s'y sûrs de gouverner.

L'essentiel Le gouvernement Barnier n'a toujours pas été nommé, mais le Premier ministre a promis de constituer son équipe de ministres dans la semaine, soit avant le 22 septembre.

Michel Barnier doit former un gouvernement de "rassemblement", mais son exécutif risque de pencher vers la droite faute de volontaires à gauche pour rejoindre l'équipe ministérielle. Des forces de la coalition présidentielle partantes pour joindre le gouvernement mettent en garde contre un trop grand nombre de ministres issus de LR.

Les Républicains lorgnent sur de nombreux ministères, notamment les régaliens, alors qu'ils ne comptent que 47 députés à l'Assemblée. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau vise l'Intérieur et son aussi cités pour la Justice ou l'Economie, mais leurs ambitions pourraient ne pas être assouvies selon Politico.

Plusieurs ministres démissionnaires sont aussi prêts à rempiler dans le gouvernement Barnier. Certains sont dits en bonne place pour rester tout en changeant de poste comme Rachida Dati ou Sébastien Lecornu. Gérald Darmanin qui aurait des vues sur les Affaires étrangères ne serait plus si sûrs d'être reconduit. Le Premier ministres semble tenté par un renouvellement quasi total.

12:24 - Pas un, mais deux noms de ministres pour Bercy ? Le ministère de Bercy semble être un point sensible du recrutement pour Michel Barnier, la faute au vote du budget 2025 qui se profile pour le début du mois d'octobre et qui s'annonce périlleux. Selon Politico, le Premier ministre aurait toutefois pensé à des candidats et ils pourraient être deux à atterrir à Bercy : la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et le député Ensemble pour la République Eric Woerth. Un binôme mixte qui pourrait séduire : un homme et une femme, un membre du camp présidentiel et un du camp LR. 12:02 - Retailleau et Wauquiez en rivalité mais tous les deux perdants ? Laurent Wauquiez comme Bruno Retailleau ont des vues sur le ministère de l'Intérieur et si l'un venait à prendre l'avantage, a priori le président du groupe LR à l'Assemblée, l'autre pourrait atterrir à un autre ministère comme celui de la Justice selon les rumeurs entendues jusqu'à la semaine dernière. Mais voilà que les deux hommes ne seraient plus si sûrs d'être nommés. Leur rivalité aurait pu les mettre hors jeu : le reclassement de Retailleau au profit de la nomination de Wauquier à l'Intérieur pourrait avoir du mal à passer et, selon un cadre de Renaissance cité par Politico, "l’un et l’autre ne veulent pas être dans un gouvernement ensemble". Résultat : les deux pourraient être absents du futur gouvernement. Lire aussi Ministre de l'Intérieur : Retailleau et Wauquiez concurrencés par un troisième nom

Quel ministre à l'Economie ? Un recrutement difficile mais des options sur la table

Ministre de l'Education nationale : deux personnalités en ballotage 11:39 - Les ténors de la droite à nouveau reçus à Matignon ce lundi Michel Barnier continue d'échanger avec les forces politiques et en particulier la droite. Le Premier ministre va recevoir les patrons du parti LR cet après-midi selon une information du Figaro : Gérard Larcher, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez seront reçus à Matignon à 15h30. Une nouvelle discussion pour mettre à plan les ambitions de chacun et les options envisageables alors que des doutes sur la composition du gouvernement se font sentir ? 11:14 - Barnier à la manœuvre, mais Macron souffle des noms Le Premier ministre a tenu a affirmé son indépendance à Matignon et a assuré qu'il décidait seul de la composition du gouvernement - qui sera tout de même nommée par Emmanuel Macron - et le chef de l'Etat a voulu donne l'impression de se tenir loin des discussions, mais l'Elysée se tiendrait assez près pour pouvoir glisser ses idées à Matignon comme le rapporte Politico. Les conseillers du chef de l'Etat ont ainsi "peigné les trois groupes de l’ex-majorité [Renaissance, MoDem et Horizons]" et ont "soufflé quelques noms" de personnes qu'ils verraient bien nommées ministres. Emmanuel Macron verrait d'un mauvais oeil que sa coalition présidentielle soit lésée face au camp républicain qui ne compte que 47 députés quand Ensemble en dénombre 166. 10:49 - Pas de gouvernement avant dimanche selon un élu LR "On aura du mal à avoir [un nouveau gouvernement] avant dimanche" a estimé le porte-parole des députés LR, Vincent Jeanbrun, sur Sud Radio. Un délai qu'il prévoit pour la nécessaire vérification de "la probité de chacun des membres du gouvernement" par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Le politique de droite estime par ailleurs que Michel Barnier "a une équation complexe à résoudre où il faut additionner les forces, donc ça veut dire avoir des personnalités de la droite républicaine [...] mais évidemment qui doivent s'additionner à d'autres personnalités d'autres formations politiques". 10:24 - Thierry Breton démissionne de la Commission européenne à l'heure d'un nouveau gouvernement.. Coïncidence ? Thierry Breton a annoncé quitté ses fonctions au sein du collège des commissaires européens ce lundi 16 septembre dans une série de messages sur X, dont l'un relaie la lettre qu'il a adressé à Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'homme reproche à sa supérieure d'avoir court-circuiter sa candidature, soutenue par Emmanuel Macron, pour des "raisons personnelles". "À la lumière de ces derniers développements - qui témoignent une fois de plus d'une gouvernance douteuse - je me dois conclure que je ne peux plus exercer mes fonctions au sein du collège" écrit-il. L'annonce de la démission de celui qui a été ministre de l'Economie de 2005 à 2007 sous Jacques Chirac à l'heure de la composition du nouveau gouvernement de Michel Barnier est-elle une simple coïncidence ? Ou est-ce l'indice d'une possible nomination de Thierry Breton au gouvernement ? Dans tous les cas, l'homme politique est désormais disponible. 10:05 - Les fuites sont rares sur le futur casting du gouvernement Barnier "Ça verrouille assez du côté de Matignon. Barnier reste très discret sur la teneur du casting" a confié une source proche de l'Elysée au Parisien hier soir. Le Premier ministre qui aurait commencé à prendre contact avec les futurs ministres ce week-end chercheraient des personnalités expérimentées mais capables de représenter le rapport de force entre les camps politiques à l'Assemblée. 09:57 - Gérald Darmanin toujours en course pour une nomination de ministre ? L'ambition d'une reconduction au gouvernement Barnier a été prêtée à Gérald Darmanin. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur aurait été évoqué pour un déménagement au quai d'Orsay et prendre la tête des Affaires étrangères, un domaine réservé du président de la République. Mais alors que l'ex-ministre était soutenu par Emmanuel Macron selon les rumeurs, Politico rapporte que le chef de l'Etat ne serait finalement pas très actif pour pousser la nomination de Gérald Darmanin et ce dernier "ne croirait plus vraiment à ses chances" selon les sources du média politique. 09:46 - Des poids lourds LR écartés pour le gouvernement Barnier ? Les députés et sénateurs LR sont nombreux à être volontaires ou à être considérés comme de potentiels futurs ministres. Deux poids lourds du parti de droite sont notamment en tête : Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, respectivement présidents du groupe de députés et du groupe de sénateurs LR dans les chambres du Parlement. Mais les deux hommes, qui visent tous les deux le ministère de l'Intérieur pourraient finalement être absent du gouvernement Barnier d'après les informations de Politico. Jugés trop droitiers par certains au sein de la coalition présidentielle, les deux politiques souhaitant prendre la tête de ministères régaliens mèneraient des politiques trop dures selon plusieurs commentateurs. Le Premier ministre, issus de LR mais devant s'assurer le soutien d'une majorité, pourrait choisir des profils moins droitiers. 09:39 - Une gouvernement Barnier nommé cette semaine, mais quand ? Le gouvernement de Michel Barnier doit être connu dans la semaine, mais le Premier ministre n'a pas précisé de date. L'annonce interviendra-t-elle en début de semaine ou faudra-t-il attendre encore plusieurs jours ? La Tribune Dimanche misait plutôt sur une nomination en fin de semaine. Les rumeurs sur le casting ayant encore évolué, la composition du gouvernement Barnier ne semble toujours pas arrêtée.

En tant que Premier ministre, Michel Barnier a désormais la charge de nommer un gouvernement "de rassemblement", selon la précision de l'Elysée dans son communiqué du 5 septembre. Une mission qui s'annonce ardue, car le nouveau locataire de Matignon ne fait pas l'unanimité. S'il plait à la droite et à une large partie de la coalition présidentielle, son profil jugé trop droitier rend sceptique l'aile gauche de la Macronie et suscite la colère des forces du Nouveau Front populaire (NFP) qui promettent d'ores et déjà de le censure. Quant au Rassemblement national (RN) il assure juger "sur pièce" du gouvernement et de la politique à venir de Michel Barnier en ne votant pas une motion de censure d'office, mais en se réservant le droit de le faire en cas d'insatisfaction. Cette position d'arbitre qu'occupe le RN, renforce encore le rejet de Michel Barnier par la gauche qui pointe des accointances entre Emmanuel Macron et l'extrême droite.

Qui peut être nommé ministre ?

Le gouvernement Barnier doit, selon le souhait du Premier ministre, représenter les différentes formations politiques de la droite à la gauche. "Il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à ceux qui le voudront" a-t-il déclaré vendredi 6 septembre lors de ses premières consultations. Mais les premiers échanges du locataire de Matignon se font surtout avec la droite du parti Les Républicains (LR) et la coalition présidentielle. Selon ses conseillers, Michel Barnier discute aussi avec la gauche mais ils ne précisent pas avec qui. Reste que les volontaires pour devenir ministres sont plus nombreux à droite et au centre qu'à gauche où beaucoup de noms ont fermé la porte.

► Les ministrables LR

Ils sont nombreux à être cités comme des volontaires ou comme des options envisageables. Deux noms reviennent avec plus d'insistance : celui de Bruno Retailleau, le président du groupe de sénateur LR, et celui de Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée. Les deux seraient pressentis pour l'Intérieur, mais leur profil très droitier inquiéteraient une partie de la macronie. Aussi selon Le Point, l'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard, s'ajouterait à la liste des options. A noter que les deux LR sont aussi mentionnés pour l'Economie ou la Justice.

D'autres noms sont aussi cités : Annie Genevard (secrétaire générale de LR) pour l'Education nationale, Olivier Marleix (ancien président du groupe LR à l'Assemblée), Philippe Juvin (député des Hauts-de-Seine) qui est évoqué à chaque remaniement pour le ministère de la Santé, David Lisnard (maire de Cannes et président de l'Association des maires de France) et Xavier Bertrand (président des Hauts-de-France) un temps pressentis pour Matignon, Virginie Duby-Muller (députée de Savoie), François Cornut-Gentille (ancien député et proche du Premier ministre) ou encore Julien Dive (député de l'Aisne). L'ancien LR connu pour être la figure d'une droite plus sociale Aurélien Pradié est aussi mentionné par Le Point.

► Les ministrables de la coalition présidentielle (Renaissance, MoDem, Horizons)

La nomination de Michel Barnier à la tête du gouvernement a été saluée par les élus du parti philippiste Horizons, ainsi que par une partie du MoDem. Les deux partis espèrent voir certains des leurs nommer ministres, certains en sont même convaincus comme le député MoDem du Loiret Richard Ramos qui a assuré sur BFMTV que son parti "rentrera au gouvernement". Si aucun nom précis d'élus MoDem ne circule, ceux des philippistes Naïma Moutchou et Claude Malhuret sont avancés par Le Point. Au sein du parti d'Emmanuel Macron, le choix de Michel Barnier divise l'aile gauche et l'aile droite et cela se ressent au niveau des volontaires. Les macronistes issus de la gauche s'ils ne sont pas fermés seront plus difficiles à convaincre. Quand d'autres comme Karl Olive (député des Yvelines) se disent volontaires.

► Les ministres qui pourraient être reconduits

Au sein du parti présidentiel, c'est du côté des ministres démissionnaires qu'il y a le plus de volontaires pour être nommés ministres dans un gouvernement Barnier. Là encore, ce sont ceux qui ont est un passé plus ou moins lointain avec la droite qui sont en première ligne : Catherine Vautrin (Travail, Santé et Solidarité) ou Aurore Bergé (Egalité entre les hommes et les femmes). Il y a aussi ceux qui en plus d'être volontaires sont en plus soutenus par le chef de l'Etat comme Rachida Dati (Culture) qui est évoquée pour le porte-parolat ou Sébastien Lecornu (Défense) et Gérald Darmanin (Intérieur). Les deux derniers pourraient atterrir (ou rester) à la tête des ministères relevant du domaine réservé du président de la République : Sébastien Lecornu serait donc susceptible d'être maintenu à ses fonctions et Gérald Darmanin pourrait déménager au quai d'Orsay pour s'occuper des Affaires étrangères selon plusieurs sources. Mais leur maintien n'est pas si sûr car, selon Le Point, la Défense a été proposée, et déclinée, par Elisabeth Borne, tandis que pour le quai d'Orsay, l'homme de gauche Hubert Védrine serait en lice.

Moins nombreux, quelques ministres sans parenté avec la droite souhaitent aussi rester à l'instar de Guillaume Kasbarian (Logement) et Nicole Belloubet (Education). Puis, il y a les ministres sur le départ qui refusent de prendre part au gouvernement Barnier si c'est pour être sous la houlette du RN comme l'a indiqué Roland Lescure (Industrie) ou par souci du respect des Français qui ont demandé un changement politique selon Agnès Pannier-Runacher (Agriculture et souveraineté alimentaire).

► Les ministrables issus de la gauche

Le casting des futurs ministres sera plus difficile à gauche et pour cause : le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) et les Ecologistes ont tous refusé, par la voix de leur chef de file respectif, de participer à un gouvernement Barnier. Les membres de La France insoumise (LFI) partagent la même position, mais ne devraient pas être sollicités pour intégrer le gouvernement sauf surprise. Plusieurs refus ont aussi été exprimés par des socialistes réfractaires au NFP comme Hélène Geoffroy (maire de Vaulx-en-Velin) ou Nicolas Mayer-Rossignol (maire de Rouen). Le Premier ministre a toutefois eu des échanges avec la gauche et en prévoit d'autres, mais ce sont des personnalités extérieures aux partis précités qui sont approchées ou alors d'anciens ministres n'étant plus en première ligne. Bernard Cazeneuve, ex-prétendant à Matignon, a été approché mais a refusé toute nomination. Les hypothèses Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls sont à l'étude selon Politico.

Les ministrables issus de la gauche pourraient davantage avoir des profils techniques, plus que politiques. Le président de la Haute autorité à la transparence pour la vie publique (HATVP) et ancien député socialiste, Didier Migaud, également pressenti Matignon avant la nomination de Michel Barnier, a été approché pour devenir ministre de l'Economie selon Politico. Mais l'hypothèse aurait du plomb dans l'aile du fait des conditions posées par le candidat à Bercy.

Quand le gouvernement Barnier sera-t-il nommé ?

La nomination du gouvernement est attendu dans le courant de la semaine du 16 septembre selon le délai fixé par Michel Barnier lors de son déplacement à Reims, à la journée parlementaire d'Horizons, le mercredi 11 septembre. Le Premier ministre, s'il se tient aux dates avancées, aura mis entre 10 jours et deux semaines pour former son gouvernement, après de nombreuses consultations. "Composer un gouvernement dans ces conditions va exiger beaucoup de réflexion" et peut "prendre un certain temps" expliquait le président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale Laurent Marcangeli sur Public Sénat le 10 septembre.

Michel Barnier n'a d'autres choix que de nommer le gouvernement dans les prochains jours ou du moins avant la fin du mois. Et pour cause, Michel Barnier a prévu de prononcer son discours de politique générale "début octobre", et son gouvernement devra être nommé avant son discours devant l'Assemblée. Le vote du budget 2025 fait aussi figure d'urgence absolue pour le Premier ministre Michel Barnier dans une Assemblée fracturée. Le projet de loi de finances doit être déposé au plus tard le 1er octobre prochain, ce qui oblige Michel Barnier a accélérer sur cette question et de facto, sur la composition de son gouvernement.