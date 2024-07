Nouveau Premier ministre : accord impossible à gauche ? Le PS dénonce les magouilles de LFI

Le Nouveau Front populaire a promis de donner le nom de leur candidat à Matignon d'ici la fin de la semaine, mais aucun accord n'a encore été trouvé. En coulisses, socialistes et insoumis jouent au bras de fer et certains croient en une stratégie de LFI pour faire capoter l'alliance.

Les dernières infos

12:57 - LFI pose un ultimatum à Emmanuel Macron Le Nouveau Front populaire continue de mettre la pression sur Emmanuel Macron pour que ce dernier nomme un Premier ministre de gauche. "Il y a une solution qui est simple, qui est issue des urnes, qui est de nommer un Premier ministre ou une Première ministre issu du Nouveau Front populaire, c'est le résultat des élections" a souligné sur Europe 1 Antoine Léaument. Le député insoumis de l'Essonne estime toutefois qu'il y a que le chef de l'Etat est "un point de blocage" et que "d'une certaine manière il doit se soumettre ou se démettre". Il va jusqu'à poser un ultimatum : "Soit il accepte le résultat des urnes et nomme un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, soit il doit partir".

12:28 - Le "frondeur" LFI Alexis Corbière appelle au vote pour désigner le Premier ministre de gauche Les négociations entamées le 8 juillet au lendemain des élections législatives et s'éternisent, au point que certains appellent à recourir au vote pour désigner le candidat du Nouveau Front populaire à la fonction de Premier ministre. "Pourquoi ne pas réunir tous les députés du Nouveau Front populaire pour qu'ils décident, par des votes, qui peuvent être le Premier ministre et l'équipe gouvernementale ?" a ainsi proposé Alexis Corbière, insoumis "purgés" lors du scrutin législatifs, sur LCI. "Ça permettrait d'avoir un nom qui rassemble majoritairement parmi les députés" a-t-il argumenté.

12:02 - Le nom de Jean-Luc Mélenchon revient sur la table Durant les négociations avec les forces du Nouveau Front populaire, La France insoumise a ressorti la carte Jean-Luc Mélenchon parmi ses proposition pour Matignon. Le scénario a de nouveau agacé les socialistes, mais pas que, alors qu'Oliver Faure, Marine Tondelier et Fabien Roussel se sont tous fermement opposé à la désignation de fondateur du parti insoumis en tant que possible Premier ministre. Malgré ces réactions, les insoumis continuent d'assurer que l'ex-candidat à la présidentielle est un bon prétendant pour Matignon.

11:15 - Un piège tendu par LFI au PS ? Et si la prolongation des négociations était une stratégie de La France insoumise ? C'est ce qu'affirment certains socialistes qui voient les manoeuvres de LFI comme un moyen de faire trainer les échanges pour peut-être pousser les socialistes à rompre l'alliance en se rapprochant du camp présidentiel et d'une large coalition et se retrouver à la tête d'un groupe de gauche face à l'extrême droite en 2027 selon les informations de Franceinfo. Un proche de Jean-Luc Mélenchon a confirmé une partie de l'hypothèse au média, selon ce dernier "LFI aurait tout intérêt à pousser le PS dans les bras des macronistes pour former un gouvernement élargi."

10:48 - Le PS continue de pousser le nom d'Olivier Faure Le Premier secrétaire du PS apparait comme le candidat favori pour prétendre à Matignon dans le camp socialiste lors des négociations du Nouveau Front populaire selon Franceinfo. Olivier Faure s'est dit "prêt à assurer la fonction" de Premier ministre, mais son nom ne fait pas l'unanimité auprès des insoumis qui selon le média bloque les discussions en s'opposant à cette seule proposition.

10:19 - Il faut un Premier ministre au-dessus de la mêlée selon Bellamy Le Républicain resté fidèle à la ligne historique du parti et eurodéputé François-Xavier Bellamy continue de dire qu'il censurera autant un gouvernement de gauche qu'un gouvernement de d'extrême droite. Mais le politique n'est pas pour autant enclin à une alliance large comme demandé par Emmanuel Macron : "On doit refuser le en même temps", car "notre but n'est pas de chercher la compromission, la coalition" a-t-il déclaré sur France Inter. Selon lui il faut revenir au clivage gauche/droite et d'ici là "une manière de s'en sortir serait d'identifier un Premier ministre au-dessus des partis politiques".

09:58 - Les Ecologistes "ne sont pas bloquants" pour le choix du Premier ministre Si les discussions se prolongent, Marine Tondelier assure que "les écologistes ne sont pas bloquants" dans les négociations à gauche sur BFMTV. "Si ça ne tenait qu'aux écologistes, on aurait déjà un gouvernement" a-t-elle assurait sans explicitement jeter la pierre au PS et à LFI qui bataillent sur le nom du prétendant à Matignon. Et la patronne des Ecologistes d'ajouter : "C'est plus facile pour nous : on ne dit pas si ce n'est pas nous Premier ministre, on s'en va".

09:39 - Un "rôle décisif" pour François Bayrou, peut-être celui de Premier ministre ? François Bayrou est-il un possible candidat à Matignon ? La patron du MoDem et membre de la majorité "joue aujourd'hui et continuera de jouer dans le temps qui viennent un rôle décisif pour former une majorité et sortir de cette instabilité" a assuré le ministre et vice-président du parti centriste, Jean-Noël Barrot, sur Sud Radio. S'il ne dit pas explicitement son soutien à son chef de file, il rappelle que le politique "a une relation particulière avec les Français depuis longtemps" et dispose d'une "expérience" importante.

09:11 - "C'est normal que les choses prennent du temps" au NFP selon Marine Tondelier Il n'y a pas d'accord, mais "on avance" dans les négociations à gauche a indiqué Marine Tondelier, la patronne des Ecologistes, sur BFMTV. La représentante du Nouveau Front populaire assure que les discussions se tiennent "dans une atmosphère constructive" et qu'il est "normal que les choses prennent du temps" : "Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas, mais parce qu'on veut faire les choses bien". Mais si l'écologiste tient le même discours que Manuel Bompard plus tôt, à la différence de l'insoumis elle estime que "tout le monde doit donner des noms" et pas uniquement le groupe en majorité numérique.

08:44 - La Macronie initie le contact avec la gauche socialiste Plusieurs ministres ont été missionnés de renouer du contact avec la gauche socialiste selon les informations de Franceinfo dans le but de "sonder" et de "maintenir le lien". Des poids lourds sont ciblés comme Carole Delga ou François Hollande qui est de retour à l'Assemblée nationale. Ce sont principalement les macronistes issus de la gauche qui sont chargés de prendre la température auprès du parti de gauche, notamment Julien Denormandie et Stéphane Séjourné.

08:33 - Le camp présidentiel tend la main au PS, à certaines conditions "Nous pourrions tout à fait travailler avec les leaders socialistes s'ils rompaient fondamentalement avec le programme délirant de la France insoumise" a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur RTL ce matin. Le ministre tend ainsi la main au PS même s'il précise que sa position n'a pas changé au sujet du reste de la gauche, notamment de LFI qu'il refuse de voir "rentrer en responsabilité". Il écarte aussi une coalition avec les Ecologistes en raison de désaccords sur de nombreux sujets, dont "le respect qu'on doit aux forces de l'ordre, la laïcité, le nucléaire".

08:14 - Un Premier ministre insoumis ou rien à gauche ? La discussion n'est pas fermée mais Manuel Bompard a confirmé sur TF1 son souhait de voir un insoumis désigné comme futur Premier ministre puisque selon lui la logique veut "que la plus grosse composante de la coalition puisse faire des propositions" et que, toujours d'après lui, c'est ce qui a été convenu dès le début de l'alliance. La France insoumise a donc proposé des noms et "sur ces noms-là, on est prêt à discuter". L'insoumis a également indiqué que "personne ne doit s'imposer à personne" pas même le parti en majorité numérique, "il y doit y avoir consensus".

08:05 - "Rien ne coince", mais toujours pas d'accord à gauche La gauche est-elle sur le point de se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre ? "Pas encore" a répondu Manuel Bompard ce vendredi matin sur TF1. "La discussion avance positivement" a toutefois ajouté le coordinateur national de La France insoumise : "Rien ne coince, on discute, on avance". Alors que le Nouveau Front populaire a fixé un délai à la fin de la semaine, Manuel Bompard ne réitère pas et dit simplement souhaiter un accord sur un nom avant jeudi prochain.

08:01 - Le futur Premier ministre doit venir de la gauche selon Dominique De Villepin Il est l'un des rares à droite à soutenir l'idée qu'un Premier ministre de gauche soit nommé : Dominique De Villepin a appelé Emmanuel Macron à respecter la "tradition républicaine" qui veut que "la force arrivée en tête au soir du scrutin" gouverne même en l'absence de majorité absolue, en l'occurrence le Nouveau Front populaire. "Jupiter est mort et Jupiter a été battu dans les urnes", a affirmé l'ancien ministre sous Jacques Chirac sur LCI jeudi soir.