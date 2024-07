Nouveau Premier ministre : qui pour remplacer Attal ? Les 3 scénarios possibles

Un nouveau Premier ministre va succéder à Gabriel Attal, mais qui ? Le profil du futur chef du gouvernement dépendra de la majorité ou des coalitions en place à l'Assemblée nationale et plusieurs scénarios sont à envisager.

Premier ministre technique Les noms des prétendants à Matignon se bousculent, mais qui sera nommé Premier ministre ? Le remplacement de Gabriel Attal va entériner la reconfiguration de la vie politique française et le passage de l'ère présidentialiste, débutée avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, à une séquence plus parlementariste. Mais la tche du futur chef du gouvernement ne sera pas aisée au vu de la composition de l'Assemblée nationale : aucun des trois grands blocs - l'union de la gauche arrivée en tête des législatives, le camp présidentiel et l'extrême droite - n'a obtenu de majorité absolue. Or, sans le soutien d'une majorité franche, il n'y aura pas de gouvernement. Du moins pas de gouvernement stable. Si le Premier ministre n'est pas assuré du soutien de la majorité des députés, il suffit d'une motion de censure votée par au moins 289 députés pour le renverser, avec son gouvernement, à tout moment. Mais les trois blocs puissants de l'Assemblée nationale ayant entre 143 et 182 élus, la composition de l'hémicycle impose qu'aucun groupe ne peut gouverner seul, pas même le Nouveau Front populaire. Cette situation peu commune en France interroge sur le profil du Premier ministre qui, rappelons-le, est nommé sur seule décision du président de la République, mais qui logiquement doit correspondre à la majorité en place pour éviter autant que possible une motion de censure.

14:04 - La droite "en mode combat" si un Premier ministre de gauche est nommé Alors que la gauche veut s'installer un gouverner et enjoint Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre de gauche, la droite se rebiffe et met aussi la pression sur le chef de gouvernement alors que la voie à une coalition entre le camp présidentiel et Les Républicains a été ouverte par Edouard Philippe. "Le Front populaire est-il vraiment uni ?" a questionné le sénateur de droite Bruno Retailleau sur BFMTV tentant de décrédibiliser l'union de la gauche. Selon lui, les partis de gauche "n'arrivent pas à un donne un nom de PM et ils sont associés avec le parti LFI qui pour [lui] est en dehors du champ républicain". "Si demain il venait l'idée au président de la République de nommer un Premier ministre de gauche, il aura affaire" à la droite a assuré le sénateur. "Le Sénat a des moyens institutionnels puissants quand l'Assemblée nationale n'a pas de majorité absolue", a-t-il ajouté avant de prévenir : "On se mettre en mode combat". 13:45 - La gauche veut "constituer une équipe gouvernementale, pas seulement choisir un nom" Les négociations sur la désignation d'un Premier ministre continuent entre les partis du Nouveau Front populaires pour le troisième jour après les élections législatives. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, s'est expliqué sur le délai fixé pour proposer le nom d'un chef de gouvernement mais a assuré sur BFMTV "qu'il s'agit de constituer une équipe gouvernementale, pas seulement choisir un nom". L'union de la gauche veut donc se mettre d'accord au moins "sur des équilibres" pour les postes de ministres, notamment en fonction de qui sera le Premier ministre. "L'objectif est bien de constituer un gouvernement pour mettre en œuvre le programme du NFP" a encore ajouté le député insoumis. Manuel Bompard a toutefois au passage réaffirmé sa volonté de voir un membre de LFI désigné comme le prétendant officiel de la gauche à Matignon : "Si le Premier ministre est insoumis, comme je pense que ça doit être le cas, alors il doit y avoir d'autres postes à responsabilité pour les autres partis.

Le Nouveau Front populaire est devenu le groupe le plus puissant de l'Assemblée nationale à l'occasion des élections législatives anticipées de 2024, même s'il est dépourvu de majorité. Portée par les résultats du scrutin, l'union de la gauche exige de gouverner et enjoint Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu de la gauche. Reste que les différents partis membres de l'union n'ont pas encore trouvé d'accord sur un profil de Premier ministrable dans leurs rangs :

Un Premier ministre insoumis : la France insoumise (LFI) souhaite que la désignation d'un Premier ministrable revienne au parti le plus représenté au sein de l'union, soit elle-même pour le moment. Mais les socialistes, les écologistes et les communistes paraissent plutôt opposés à choisir un insoumis, estimant que le parti et ses membres ne sont pas à même "d'apaiser" et ne répondent pas au critères de consensus imposé par toutes les forces du Nouveau Front populaire. Le nom de Jean-Luc Mélenchon qui s'est proposé à plusieurs reprises a de fait été écarté, même s'il est toujours soutenu par les insoumis. D'autres noms d'élu LFI sont avancés : Clémence Guetté , Manuel Bompard , Mathilde Panot , mais aussi Clémentine Autain et François Ruffin, lesquels ont pris leurs distances avec le parti.

: la France insoumise (LFI) souhaite que la désignation d'un Premier ministrable revienne au parti le plus représenté au sein de l'union, soit elle-même pour le moment. Mais les socialistes, les écologistes et les communistes paraissent plutôt opposés à choisir un insoumis, estimant que le parti et ses membres ne sont pas à même "d'apaiser" et ne répondent pas au critères de consensus imposé par toutes les forces du Nouveau Front populaire. Le nom de Jean-Luc Mélenchon qui s'est proposé à plusieurs reprises a de fait été écarté, même s'il est toujours soutenu par les insoumis. D'autres noms d'élu LFI sont avancés : , , , mais aussi et lesquels ont pris leurs distances avec le parti. Un Premier ministre socialiste : le Parti socialiste espère aussi que le profil désigné pour Matignon vienne de ses rangs et alors que le groupe socialiste pourrait finalement être plus nombreux que celui des insoumis, l'argument de LFI pourrait se retourner contre elle. Le premier secrétaire du parti, Olivier Faure , appelle pour sa part à un choix consensuel même s'il se porte sur un des siens ou à un vote. Le patron socialiste s'est d'ailleurs lui-même dit "prêt à assurer la fonction", mais d'autres noms sont aussi évoqués : Boris Vallaud, Carole Delga ou encore François Hollande mais ce dernier a été écarté par la gauche pour Matignon.

: le Parti socialiste espère aussi que le profil désigné pour Matignon vienne de ses rangs et alors que le groupe socialiste pourrait finalement être plus nombreux que celui des insoumis, l'argument de LFI pourrait se retourner contre elle. Le premier secrétaire du parti, , appelle pour sa part à un choix consensuel même s'il se porte sur un des siens ou à un vote. Le patron socialiste s'est d'ailleurs lui-même dit "prêt à assurer la fonction", mais d'autres noms sont aussi évoqués : ou encore François Hollande mais ce dernier a été écarté par la gauche pour Matignon. Un Premier ministre écologiste : les Ecologistes adoptent une position semblable à celle des socialistes et veulent qu'une personnalité faisant consensus soit désignée. Mais au sein du parti aussi plusieurs noms de prétendants ressortent et la patronne Marine Tondelier qui s'est faite remarquer à la fin de la campagne des législatives est plébiscitée. Parmi les autres noms d'écologistes cités on compte ceux de Cyrielle Chatelain, Cécile Duflot ou de Yannick Jadot.

Mais un Premier ministre de gauche, quel que soit le parti dont il est issu, ne pourra rester à la tête du gouvernement s'il n'obtient le soutien d'un majorité s'étendant au-delà du Nouveau Front populaire. Si quelques personnalités appellent à s'ouvrir à l'aile gauche de la macronie et jusqu'au centre gauche maximum, d'autres s'opposent à une coalition comme LFI ou le patron du PS qui appellent à des majorités par projets.

La gauche étant le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, elle pourrait abriter le futur Premier ministre, mais si une coalition voyait le jour et devenait le groupe le plus important en nombre d'élus c'est elle qui deviendrait un vivier de potentiels chefs de gouvernement. Et une coalition aurait l'avantage de renforcer le Premier ministre en rendant son éviction par une motion de censure plus difficile, mais toujours possible tant que 289 députés ne sont pas réunis dans l'alliance. Plusieurs scénarios de coalition sont sur la table :

Une coalition entre Renaissance et Les Républicains : le camp présidentiel à la tête de la coalition Ensemble compte 168 députés tandis que la droite en a 60, les deux groupes unis cumuleraient donc près de 230 députés deviendraient majoritaires. Les deux formations politiques se sont déjà entendues sur plusieurs projets depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et ont permis de faire voter des lois malgré la majorité relative du camp présidentiel. Une coalition parait donc possible, mais la droite se montre réticente à de nouveau jouer le rôle de béquille aux élus macronistes. Si une telle coalition voyait le jour, le Premier ministre pourrait venir du camp macroniste, plus particulièrement de l'aile droite, mais aussi d'un parti du centre droit comme Horizon ou alors de la droite modérée pourquoi pas un élu comme Aurélien Pradié ?

: le camp présidentiel à la tête de la coalition Ensemble compte 168 députés tandis que la droite en a 60, les deux groupes unis cumuleraient donc près de 230 députés deviendraient majoritaires. Les deux formations politiques se sont déjà entendues sur plusieurs projets depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et ont permis de faire voter des lois malgré la majorité relative du camp présidentiel. Une coalition parait donc possible, mais la droite se montre réticente à de nouveau jouer le rôle de béquille aux élus macronistes. Si une telle coalition voyait le jour, le Premier ministre pourrait venir du camp macroniste, plus particulièrement de l'aile droite, mais aussi d'un parti du centre droit comme Horizon ou alors de la droite modérée pourquoi pas un élu comme ? Une coalition entre le Nouveau Front populaire et Renaissance : le camp présidentiel ou son aile gauche pourrait aussi se rapprocher de la gauche à condition que LFI, partie du Nouveau Front populaire, soit exclue de la coalition. Condition pour le moment refusée par une partie de la gauche. La gauche de son côté est réticente à s'associer au camp présidentiel.

: le camp présidentiel ou son aile gauche pourrait aussi se rapprocher de la gauche à condition que LFI, partie du Nouveau Front populaire, soit exclue de la coalition. Condition pour le moment refusée par une partie de la gauche. La gauche de son côté est réticente à s'associer au camp présidentiel. Une coalition allant de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine : c'est un scénario auquel appelait le camp présidentiel à l'issue des législatives, mais qui parait difficilement envisageable compte tenu des différences programmatiques entre la gauche et la droite malgré des points d'accord.

Sans majorité et sans accord de gouvernement, une autre solution est celle de construire un gouvernement technique dirigé par un Premier ministre peu marqué politiquement et pouvant faire consensus de la gauche jusqu'à la droite. Les ministres seraient alors des hauts fonctionnaires, des économistes, des diplomates et des spécialistes de chaque domaine plus que des politiques. Ils seraient chargés de faire tourner le pays et son économie sans apporter de nouvelle grandes mesures ou réformes en attendant de nouvelles élections législatives.

Dans ce cas de figure, la nomination d'un Premier ministre plutôt centriste ou modéré à gauche ou à droite et surtout expérimenté au rôle de "vieux sage" tient la corde. Des noms comme Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin ou Charles de Courson sont de bons exemples. Il y a aussi la possibilité d'une personnalité apolitique.

Quand le Premier ministre sera-t-il nommé ?

Le futur Premier ministre pourrait ne pas être nommé avant plusieurs jours. La gauche qui souhaite gouverner n'a pas encore soumis de proposition à Emmanuel Macron et aucune coalition ne semble sur le point de se former et encore moins de s'accorder sur un prétendant à Matignon. L'union de la gauche a toutefois promis le 8 juillet de donner un nom "dans la semaine". Une fois les propositions faites, il reviendra à Emmanuel Macron de nommer le Premier ministre mais ce dernier pourrait prendre le temps de la réflexion et pourrait repousser la nomination en raison de l'ouverture prochaine des Jeux olympiques. Le président de la République pourrait solliciter un accord de tous les partis pour laisser l'équipe actuelle gérer les affaires courantes le temps de la période olympique.