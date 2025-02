Furieux contre Trump et Musk, les fonctionnaires américains ont trouvé une manière insolite pour se faire entendre

Depuis qu'ils ont reçu un ultimatum leur proposant de démissionner ou de risquer de se faire licencier plus tard, les personnels des agences fédérales américaines organisent la résistance.

Il n'y a pas qu'à l'international que Donald Trump et sa nouvelle administration hérissent le poil. Sur le sol américain aussi, les méthodes et les déclarations du nouveau locataire de la Maison-Blanche sont vivement critiquées. Et pour cause, le milliardaire n'est pas du genre à prendre des pincettes. Pragmatique, le 47e président des États-Unis lance les chantiers les uns derrière les autres et veut des résultats ! Parmi ces chantiers, la réduction de la main-d'œuvre dans les services publics.

Pour ce faire, Donald Trump a mandaté l'homme d'affaires Elon Musk. Le patron de Tesla, X ou encore SpaceX a su donner de sa personne, et surtout de son argent, lors de sa campagne présidentielle. En récompense, Donald Trump lui a attribué un ministère fraîchement créé, dit de "l'efficacité gouvernementale". Un poste presque sur mesure pour Elon Musk. Ce dernier a en effet fait ses preuves en matière de sabrage des effectifs lorsqu'il a repris les rênes du réseau social Twitter, depuis devenu X.

Une cuillère en signe de protestation

Sans perdre de temps, neuf jours après l'investiture de Donald Trump, les quelque 2,4 millions de fonctionnaires des agences fédérales américaines ont reçu le 29 janvier un mail de la part d'Elon Musk intitulé "Fork in the road". Comprendre "À la croisée des chemins", mais que l'on peut aussi traduire mot pour mot par "Fourche sur la route". À noter que le mot "fork" en anglais signifie également "fourchette".

Ce courriel invitait concrètement les fonctionnaires à choisir, avant le 6 février, entre une démission de plein gré avec avantages sociaux ou... un possible licenciement sans rien du tout plus tard. L'ultimatum n'a étonnamment pas reçu un bon accueil et la résistance a commencé à se mettre en place. Depuis, la justice a suspendu temporairement l'ultimatum en question.

Mais fait plus surprenant, constate le New York Times, la résistance a également pris la forme d'une... cuillère. Ou plus exactement d'un émoji cuillère, en opposition à la fourchette apparue dans l'intitulé du mail d'ultimatum. Ainsi, des émojis cuillère ont été aperçus lors d'échanges sur des chats ou directement dans le statut Slack, application utilisée au travail, de certains fonctionnaires. Une fronde qui n'a visiblement pas plu au sommet puisque la General Services Administration (GSA) du gouvernement américain a fini par supprimer l'émoji cuillère des outils de visioconférence des fonctionnaires ce jeudi...