Le député LFI de Marseille Sébastien Delogu condamné pour violences : une épine dans le pied avant les municipales ?

Sébastien Delogu, député LFI des quartiers nord de Marseille a été condamné par le tribunal correctionnel de la cité phocéenne pour violences aggravées. Son avocat annonce ce vendredi matin qu'il va faire appel.

Le député insoumis Sébastien Delogu a été condamné ce vendredi 14 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 5 000 euros d'amende pour violences aggravées sur un proviseur adjoint du lycée Saint-Exupéry et sur une conseillère principale d'éducation (CPE). Il était poursuivi pour leur avoir donné des coups de pied lors d'une manifestation des élèves contre la réforme des retraites devant leur lycée en mars 2023.

Lors de l'audience il y a un mois, six mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende avaient été requis, en se basant sur des vidéos des faits et le témoignage des victimes. L'avocat du député phocéen, Me Yones Taguelmint a annoncé qu'il allait faire appel. Le tribunal évoquait deux ans plus tôt un "échange virulent", d'abord entre le proviseur de l'établissement et l'élu marseillais. À l'époque, les deux membres du personnel de l'Education nationale s'étaient vu accorder une journée d'interruption de travail temporaire (ITT).

Au moment des faits, la CPE avait tenté de s'interposer, ne pensant pas qu'il était "possible de recevoir un coup de pied d'un élu de la République", selon ses mots, le 7 janvier dernier. Avec le principal adjoint du lycée, les deux avaient alors porté plainte contre Sébastien Delogu. Ce dernier avait été poursuivi pour des faits de "violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité totale de travail inférieure à huit jours".

Candidat à la mairie de Marseille en 2026 ?

Une affaire embarrassante, donc, pour le député LFI qui ne cache pas ses ambitions à Marseille en vue des élections municipales de 2026. Dans une interview accordée au quotidien La Provence, le député des quartiers nord de Marseille défend une union de la gauche, LFI en tête, pour diriger la deuxième ville de France. "LFI est arrivée en tête de la gauche aux dernières élections et a la responsabilité de mener l'union de la gauche à Marseille (...) Dès qu'un programme politique sera mis sur la table, il y aura une liste LFI. À ce moment-là, on verra qui veut s'y projeter", avait-il lancé.

Jusqu'alors, La France insoumise ne fait pas partie prenante de la coalition de la gauche menée par l'actuel maire de Marseille, Benoît Payan. Les insoumis et Sébastien Delogu ne manquaient d'ailleurs pas, jusqu'alors, de se montrer très critiques envers le Parti socialiste (PS) et la maire adjointe, Samia Ghali. Pour Sébastien Delogu, le PS a "fait l'erreur d'endosser l'historique des clans Guérini et Gaudin, avec les mêmes stratégies de clientélisme et de corruption". Pour une alliance en bonne et due forme, ce n'est pas gagné.