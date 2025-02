Salon de l'Agriculture : Jordan Bardella "en campagne contre le green deal"

Jordan Bardella a visité le Salon de l'Agriculture, où il a échangé avec les professionnels du secteur. Le leader du Rassemblement National a souligné l'importance de soutenir les agriculteurs tout en critiquant les politiques actuelles en France.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella s'est rendu au Salon de l'agriculture ce dimanche 23 février. Pendant sa visite, il a estimé que l'atmosphère à la Porte de Versailles est plus calme ce week-end par rapport à l'année dernière, tout en soulignant que "rien n'a changé pour les agriculteurs".

Le mercosur, qui est au cœur des préoccupations chez les agriculteurs français, est selon Jordan Bardella, "un énième accord de libre-échange (...) qui va entraîner une concurrence déloyale terrible pour nos agriculteurs". Le président du RN dit également être "en campagne contre le Green Deal et le Pacte vert".

Le Green Deal "inspiré de l'écologie punitive"

"Nous qui avons déjà l'agriculture la plus propre au monde, on s'impose des normes et des règlements qui ne sont pas appliqués aux produits qui entrent sur notre territoire", a-t-il déploré. "Si on veut sauver l'agriculture française, il faut mener la bataille contre le Pacte vert et contre le Green Deal qui est inspiré de l'écologie punitive", a-t-il poursuivi.

Le ministre de l'Intérieur "doit agir ou partir"

Interrogé sur l'attaque terroriste qui a eu lieu à Mulhouse samedi 22 février, Jordan Bardella a affirmé que "le ministre de l'Intérieur qui est chargé de la sécurité doit maintenant agir ou partir (...) les mêmes faits se répètent et aucune mesure de fond n'est prise (...) aucun visa français ne devrait être délivré à l'Algérie. On devrait immédiatement suspendre les aides financières données à l'Algérie (...) je suis dans l'incompréhension que la France soit humiliée, maltraitée par des puissances hostiles sans déclencher la réaction du gouvernement français".