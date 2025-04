Ces entreprises et produits français seront impactés par les droits de douane de Trump

Donald Trump a annoncé mercredi des droits de douane massifs sur les produits entrant aux Etats-Unis. Plusieurs entreprises et produits français sont particulièrement concernés par ce tour de force américain.

Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane réciproques que les Etats-Unis vont imposer à leurs partenaires commerciaux, dont la France. Si "des pays comme l'Allemagne, l'Italie, sont beaucoup plus impactés, exposés à l'économie américaine", explique ce jeudi matin Julien Marcilly, chef économiste chez Global Sovereign Advisory, sur BFM Business, l'économie française sera tout de même concernée. Et plus particulièrement, certains produits et entreprises tricolores.

En 2023, les Etats-Unis représentaient 7,6 % des exportations françaises, soit 45,2 milliards d'euros, selon les données de la Direction générale du Trésor. Et à partir du mercredi 9 avril, de nouveaux droits de douane de 20 % s'appliqueront aux produits français entrant sur le sol américain. En première ligne, se trouve le vin. Jusqu'alors, une bouteille de vin était taxée à hauteur de 2 %, désormais, ce sera 20 %. Selon les chiffres annuels de la FEVS, avec 3,8 milliards d'euros, le marché américain pesait 24,5% de la valeur totale des exportations françaises de vin en 2024. "Il n'y a pas de marché équivalent", pointe Nicolas Ozanam, délégué général de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS) sur BFM Business.

Pour Emmanuel Combes, Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, cela peut même "être mortel pour certains producteurs. Ils seront pris en étau vis à vis des Etats-Unis car le débouché va se tarir", explique-t-il, toujours BFM Business. Si la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas a indiqué, ce jeudi sur RTL, que l'Union européenne était "prête à la guerre commerciale" avec les Etats-Unis, elle ne cache pas son inquiétude concernant l'impact "marqué" sur la filière vins et spiritueux, au micro de RTL. Et le marché des alcools ne sera pas le seul lourdement impacté par les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump depuis la Maison Blanche ce mercredi.

Stellantis, aéronautique et produits laitiers

Le secteur de l'automobile devrait pâtir des mesures protectionnistes énoncées par les Etats-Unis. Et cela devrait principalement concerner Stellantis qui possède les marques Chrysler, Fiat, RAM aux Etats-Unis. Ici, une taxe de 25 % est prévue, elle concerne aussi bien les voitures que les pièces détachées. Dans le même temps, le secteur aéronautique devra également s'adapter mais l'impact pourrait être moins important. Le géant français du secteur, Airbus, ayant déjà des usines aux Etats-Unis, il devrait privilégier ce mode de production.

Un mécanisme qui est sans doute l'une des motivations de Donald Trump, à l'origine de cette hausse des droits de douane. C'est en tout cas ce que croit Philippe Waechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset Management. Selon lui, l'objectif de la Maison Blanche "est que les entreprises aillent produire aux Etats-Unis" et "de faire en sorte que l'économie américaine se suffise à elle-même (...) Plutôt que de payer des droits de douane quand vous êtes une entreprise européenne, installez-vous aux Etats-Unis pour produire localement et, à ce moment-là, vous ne paierez plus de droits de douane", dit-il sur RMC.

Enfin, d'autres secteurs sont concernés comme celui des médicaments, qui pourrait lui être deux fois moins touché. En effet, il bénéficiera d'un taux réduit à 10 %, soit le taux plancher fixé par l'administration Trump. Aussi, les produits laitiers ne seront pas épargnés. Il s'agit là d'une "vraie mauvaise nouvelle" d'après François-Xavier Huard, directeur général de la Fédération nationale de l'industrie laitière (Fnil), pour "un marché qui a doublé en 15 ans" : celui des exportations de produits laitiers français vers les Etats-Unis, peste-t-il au micro de BFM Business, ce jeudi.