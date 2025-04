Le camp Retailleau se moque de Wauquiez après ses propos polémiques

Après ses propos polémiques sur "les étrangers dangereux sous OQTF" qu'il souhaite "enfermer à Saint-Pierre-et-Miquelon", Laurent Wauquiez a été moqué par le camp Retailleau, son principal adversaire à la présidence LR.

La bataille pour la présidence des Républicains est lancée, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans les colonnes du JDNews, Laurent Wauquiez a proposé " que les étrangers dangereux sous OQTF soient enfermés dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors de l'Hexagone (...) il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année, il y a 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu'assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir", a-t-il lancé. Des propos qui ont déclenché un véritable tollé dans la classe politique française, mais pas que.

En effet, ses dernières sorties ont attiré les moqueries jusque dans sa propre famille politique, et plus particulièrement dans le camp Retailleau où l'on qualifiait la proposition de Wauquiez d'issue d'une "intelligence artificielle qui a été entraînée sur des discours d'Odoul ou Philippot", en référence au député RN Julien Odoul et au président des Patriotes, Florian Philippot. Des propos rapportés dans les colonnes de Politico. Sur X, le compte "Avec Retailleau" a même lancé un appel aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, directement concernés par la proposition de Laurent Wauquiez : "Chers habitants, il vous reste 9 jours pour adhérer ! Autant que les autres, c'est à vous de choisir le futur président des Républicains", peut-on lire. Preuve que Bruno Retailleau a le vent en poupe ces dernières semaines.

Vers une guerre des chefs chez LR ?

Désormais, le ministre de l'Intérieur semble avoir pris une légère longueur d'avance face à Laurent Wauquiez. Force est de constater que de plus en plus de sympathisants adhèrent aux Républicains pour voter en faveur de Bruno Retailleau, lors de l'élection à la présidence du parti, notamment en Vendée et dans les départements voisins.

"On avait déjà doublé le nombre d'adhérents en 2022 lors du duel avec Eric Ciotti mais là, on a encore doublé et dépassé les 1 200 personnes encartées ", se félicite Isabelle Rivière, secrétaire départementale de la fédération LR dans les colonnes de Ouest France. "On a les militants classiques, de la première heure, qui sont environ 300, mais on en compte presque 1 000 de plus : des élus et aussi monsieur et madame tout le monde qu'on n'avait pas du tout dans nos radars et qui n'avait jamais adhéré", abonde une autre cadre du parti en Vendée, toujours auprès du journal local. Voilà pourquoi, Bruno Retailleau semble désormais relativement bien placé dans l'esprit des sympathisants de la droite pour prendre la tête du parti.

Ce dernier tiendra justement ce jeudi 10 avril un "point d'étape" de ses six mois au ministère de l'Intérieur. Le moment pour lui de dévoiler ses résultats dans les domaines de l'immigration, de la sécurité, ou de la haine en ligne, entre autres, comme révélé par Politico. Il rappellera sa "méthode" et "donnera les prochaines étapes", détaillait son entourage hier. Ce sera également l'occasion de s'affirmer face à Laurent Wauquiez, aux yeux des électeurs des Républicains encore indécis.