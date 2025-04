Macron utilise le mot "crime" pour parler de l'action d'Israël à Gaza

Emmanuel Macron a annoncé que la France pourrait reconnaître un État palestinien "en juin" prochain. Mais il a aussi utilisé un vocabulaire fort pour qualifier l'action militaire menée par Israël à Gaza.

Le chef de l'Etat français a franchi un pas supplémentaire vers une ligne de défiance vis-à-vis du gouvernement israélien. Mercredi 9 avril, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'avion présidentiel, accordé à son retour d'Égypte à C à vous et diffusé ce mercredi 9 avril sur France 5. Il a d'abord rappelé que ses relations avec Benjamin Netanyhou étaient directes, mais marquées par des divergences majeures sur la situation au Moyen-Orient. "Je fais partie des rares dirigeants qui n'ont jamais cessé de lui parlé et qui ont toujours assumé des désaccords profonds. On a d'abord un désaccord là sur l'humanitaire, sur le rapport à la vie. On a un désaccord stratégique ; je ne pense pas qu'il serve la sécurité des Israéliens dans la durée, en faisant croire que la réponse n'est que sécuritaire".

Emmanuel Macron ajoute ensuite que le Hamas n'a pas du tout été affaibli par cette ligne sécuritaire : "D'ailleurs, c'était la même histoire qu'il leur racontait il y a 15 ans et ça na pas été vrai,j il y a eu le 7-Octobre. Ceux qui pensent que le réponse n'est que sécuritaire se trompent, se mentent à eux-mêmes et mentent au-delà. La réponse est politique", a-t-il dit. Et le président français s'est ensuite aventuré à parler plus directement du gouvernement d'extrême droite d'Israël, en des termes forts. "Il faut respecter le Premier ministre israélien, il faut respecter le peuple d'Israêl, mais il faut aussi essayer de lui dire à un moment "Ce que vous faites, d'abord n'est pas conforme au droit international, ce que vous faites est aussi un crime et ce n'est pas vos valeurs, et dce qui est en train d'être fait en votre nom n'est pas votre intérêt".

Quand à l'État palestinien, il pourrait être bientôt reconnu par Paris. "On doit aller vers une reconnaissance et donc dans les prochains mois, on ira", a déclaré Emmanuel Macron au cours de cet entretien "Je ne le ferai pas pour l'unité ou pour faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste", a insisté le président de la République.

"Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas [...] et de nous engager sur une sécurité collective de la région", a poursuivi Emmanuel Macron. Et de préciser : "Notre objectif c'est quelque part en juin, avec l'Arabie saoudite, de présider cette conférence [sur la Palestine qui se tiendra à New York, ndlr.] : on pourrait finaliser ce mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs."

Une position qui risque de guère plaire au Premier ministre israélien. En février 2024, comme le rapportait Les Échos, Benyamin Netanyahou s'était insurgé contre un "diktat international" alors qu'il était question d'un projet de reconnaissance d'un État palestinien prêté aux États-Unis, soutenu par les pays arabes "modérés" et révélé par le Washington Post. "Israël rejette d'emblée tout diktat international concernant le statut final des Palestiniens. Une reconnaissance unilatérale après les massacres du 7 octobre constituerait une énorme récompense pour les terroristes qui empêcherait tout accord de paix à l'avenir", avait clairement fait savoir Benyamin Netanyahou sur X.