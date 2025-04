Fini la politique, Philippe Poutou change de vie avec un nouveau métier étonnant

Trois fois candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou ne se représentera pas en 2027. Il est en train de se former pour une reconversion professionnelle, pour un projet avec sa compagne.

C'est la fin des débats, ponctués de tacles envers les autres candidats, pour Philippe Poutou. Le candidat trois fois malheureux à l'élection présidentielle (2012, 2017 et 2022) se reconvertit et laisse derrière lui la vie politique, selon le Nouvel Obs.

Le porte-parole du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) reste conseiller municipal à Bordeaux jusqu'en 2026 et est en pleine reconversion professionnelle. Avec Béatrice Walylo, sa compagne depuis 15 ans, il va reprendre la librairie *Les 400 coups* à Bordeaux.

Une formation en tant que stagiaire

Mais l'ancien ouvrier de la métallurgie qui a travaillé chez Ford ne compte pas arriver dans le milieu sans s'être formé. Alors, le couple est actuellement en stage à la librairie Libertalia, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Une manière d'apprendre le métier pour l'homme de 58 ans et sa compagne, qui ont tous les deux fait partie des membres fondateurs du NPA en 2009.

Philippe Poutou aura eu une carrière politique de plus de 20 ans, lors de laquelle il aura été candidat à l'élection présidentielle en 2012, 2017 et 2022, mais aussi aux élections législatives de 2007, 2012 et 2024, aux européennes de 2014, aux régionales de 2010 et aux municipales de 2001, 2014 et 2020. C'est en 2020 qu'il a été élu conseiller municipal à Bordeaux.