Louis Sarkozy se lance officiellement pour les municipales et pas dans n'importe quelle ville

Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président de la République, avance déjà ses pions en vue des municipales de 2026.

Louis Sarkozy n'a jamais dissimulé ses ambitions politiques. Certains imaginaient sa candidature dans les 18e et 16e arrondissements de Paris, d'autres évoquaient la possibilité qu'il se présente à Neuilly-sur-Seine, où son père, Nicolas Sarkozy, a été maire de 1983 à 2002. Toutefois, c'est une autre ville que l'homme de 28 ans semble viser pour les municipales prévues en mars 2026.

A moins d'un an des élections, ce serait le sud-est de la France, plus précisément Menton dans les Alpes-Maritimes que viserait Louis Sarkozy, selon les informations du Figaro. "Je ne suis candidat nulle part mais je ne peux pas dire que je ne m'intéresse pas à la politique de la région et notamment à Menton, qui est en passe de tomber dans les mains du Rassemblement national", a-t-confié au quotidien. Effectivement, Alexandra Masson, députée RN de la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes a confirmé sa candidature aux prochaines municipales "sans préciser la ville", tout en affirmant sur le plateau de BFMTV début février "tout son intérêt" pour Menton. Une ville stratégique de par sa frontière avec l'Italie, marquée par un fort passage de migrants.

Officiellement, la décision du fils de l'ancien chef de l'Etat n'est "pas prise", comme il l'a confié lors d'une séance de dédicaces à Menton en mai dernier. Mais le chroniqueur de Valeurs Actuelles semble bien préparer le terrain pour se poser en alternative au RN. Un parti dont il dit qu'il voterait pour lui en cas de duel face à LFI, tout en avouant ne pas "beaucoup y croire" et se méfier de "promesses exagérées".

Il a d'ailleurs discrètement franchi une étape décisive : après avoir acquis un pied-à-terre dans la ville cet été, il a créé mi-août une association de financement de campagne, déclarée officiellement le 11 août à la préfecture des Alpes-Maritimes. L'annonce est parue au Journal officiel des associations mardi 19 août comme le rapport 20 minutes, sous le nom de "l'association de financement de la campagne électorale de la liste conduite par Louis Sarkozy pour les élections municipales de mars 2026 à Menton".

Du côté de la mairie, l'actuel édile, Yves Juhel, proche de LR, sort affaibli par un bilan critiqué et une enquête judiciaire sur la gestion des ports. Lui-même s'était dit prêt à toute alliance pour barrer la route au RN. Mais le parti peut compter sur la popularité de sa députée locale Alexandra Masson, élue en 2022 avec près de 57 % des voix au second tour, loin devant l'Union de la gauche (22,47 %) et la coalition Ensemble ! (15,61 %). Dans ce contexte, Menton pourrait bien réserver des surprises. "C'est une ville assez particulière", a affirmé un élu local au Figaro, laissant entendre qu'une candidature extérieure, à l'image de celle de Louis Sarkozy, pourrait séduire une partie de l'électorat.