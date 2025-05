Election LR : les résultats dévoilés, qui de Retailleau et Wauquiez devient président du parti ?

Pour le moment, rien n’est sûr, mais le futur président des Républicains pourrait s’imposer comme le candidat naturel du parti pour la course à l’Élysée dans deux ans. Pour autant, il sera toujours possible de voir Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau s’affronter à nouveau pour une primaire de la droite en 2027, avec un président de parti et un candidat bien distincts.

15:02 - Eric Zemmour a "l’impression de [se] lire et de [s’]entendre" lorsqu’il lit et écoute les deux candidats

Eric Zemmour était l’invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - Public Sénat - M6, dimanche, et a assuré qu’il y avait des similarités entre Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et lui. "Quand je les lis et que je les écoute, j'ai parfois l'impression de me lire et de m’entendre, c'est parfois même troublant. Je ne fais pas de différence idéologique entre eux, parce que je ne fais pas de différence entre moi et moi", a-t-il expliqué. "Ça prouve au moins que j'avais raison et qu'ils osent aujourd'hui dire exactement ce que je disais", a poursuivi le chef de Reconquête. Selon lui, cela représente une "victoire idéologique", qui devrait le conduire à des "victoires politiques".