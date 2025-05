Démission de Retailleau : un choix inévitable entre le ministère et la présidence LR ?

Bruno Retailleau espère être élu à la présidence du parti Les Républicains ce dimanche 18 mai. Une victoire pourrait toutefois être incompatible avec ses fonctions de ministre et les critiques fusent déjà de part et d'autre.

Bruno Retailleau parviendra-t-il à tenir ses positions en tant que ministre dans le gouvernement Bayrou en cas de victoire à la tête du parti Le Républicain (LR) ? Telle est la question. S'il prend place sans difficulté au sein de l'exécutif majoritairement formé de membres du camp présidentiel depuis plusieurs mois, l'homme politique a pris des distances avec le chef de l'Etat et le parti Renaissance quelques jours avant l'élection à la présidence du parti de la droite.

Bruno Retailleau a encore affirmé n'être "toujours pas macroniste" sur Europe 1 le vendredi 16 mai, soulignant même une vraie différence avec Emmanuel Macron notamment sur la question de l'immigration ou encore au sujet de la proposition de loi sur la fin de vie. Une réaffirmation de ses positions droitières censée contredire Laurent Wauquiez, son seul rival dans la course à la présidence de LR, qui met en garde contre un "effacement de la droite derrière le macronisme" en cas de victoire du Vendéen. Si ce discours est salué par les soutiens de la droite, il n'est bien reçu par les élus macronistes. Beaucoup d'élus du camp présidentiel vont jusqu'à exiger la démission du locataire de la place Beauvau.

L'actuel ministre de l'Intérieur se trouve dans une position difficile à tenir : il doit gérer une certaine forme de leadership à droite tout en gardant une cohérence en tant que membre du gouvernement de François Bayrou. Une place qu'il a obtenue sur nomination d'Emmanuel Macron. Mais Bruno Retailleau semble clairement privilégier une option à l'autre. "Je suis un adversaire du 'en même temps'. Le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron", a-t-il assuré dans un message aux adhérents LR relevé par Politico.

Les appels à la démission du parti Renaissance

"Il est allé trop loin", a réagi une source anonyme auprès de BFMTV à propos de la déclaration du ministre de l'Intérieur. Ce membre du gouvernement évoque des mots "absolument anormaux". Certains députés du camp présidentiel relèvent une forme de contradiction chez Bruno Retailleau : "Être contre le Macronisme, mais accepter de se faire nommer précisément par celui qui a créé le Macronisme ? C'est beau la politique", a écrit la députée de Renaissance Prisca Thévenot dans une boucle Whatsapp dédiée aux élus Macronistes. Même son de cloche chez Gabriel Attal qui appuie les propos de l'ancienne porte-parole du parti Renaissance.

D'autres vont plus loin comme le député Eric Bothorle qui "propose de prononcer une OQTG, une obligation de quitter la team gouvernementale" contre le ministre de l'Intérieur, toujours dans une boucle de messagerie. Un référence ironique au combat acharné de Bruno Retailleau contre les personnes placées sous OQTF. "Donc il démissionne de son poste de ministre de l'Intérieur après sa victoire dimanche ?" se contente de demander l'élu Ludovic Mendes. Le ministre a assuré qu'il ne renoncerait pas à ses fonctions gouvernementales, mais nombreux sont les élus macronistes à exiger son départ de l'exécutif.

La double casquette de Bruno Retailleau entre membre du gouvernement et figure d'un parti d'opposition pose également question pour les prochaines échéances électorales. Laurent Wauquiez a mis le sujet sur le tapis pour embarrasser son adversaire : il l'a accusé de vouloir compter à la fois sur la droite et sur un soutien de l'ex-majorité présidentielle los des futurs scrutins, notamment les municipales en 2026, comme le rapporte le Figaro. A ce sujet aussi Bruno Retailleau a voulu rompre ses liens avec le camp gouvernemental dans sa lettre aux adhérents : "Il n'y aura pas d'accords d'appareils entre notre parti et d'autres formations politiques". Et le ministre de l'Intérieur d'ajouter : "Nous avons décidé, nous la droite, de rentrer au gouvernement pour éviter le pire."