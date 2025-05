Voile interdit aux moins de 15 ans : Bayrou donne son avis sur la mesure

Invité sur BFMTV mardi 27 mai, le Premier Ministre François Bayrou a évoqué la mesure choc proposé par Gabriel Attal.

Le 21 mai dernier, l'ancien Premier Ministre, Gabriel Attal, a proposé d'interdire le voile dans les espaces publics pour les adolescentes de moins de 15 ans, en réponse à la publication d'un rapport sur l'entrisme des Frères Musulmans en France. La proposition avait toutefois suscité de vives réserves, tant à gauche qu'à droite (à l'exception de l'extrême droite) y compris dans le propre camp du président de Renaissance à l'Assemblée.

Et François Bayrou n'a pas l'air plus convaincu que ses camarades du gouvernement. Invité sur BFMTV ce mardi 27 mai, le Premier Ministre a questionné la faisabilité de ce dispositif : "Je ne comprends pas, comment pratiquement, on peut poser cette question", a-t-il expliqué. "Je ne sais pas ce que cela veut dire. (...) Comment vous faites ? Cela veut dire que, dans la rue, les policiers disent à une jeune fille "Montrez-moi votre carte d'identité pour voir si vous avez l'âge ?"

La veille, le président Emmanuel Macron, en déplacement à Hanoi au Vietnam, avait lui aussi émis quelques réserves sur la proposition du patron de Renaissance. "Est-ce que ça répond à la question ou du séparatisme ou de l'entrisme ? La réponse est non", a-t-il lancé face à la presse.

"Nous devons vivre ensemble"

Ces derniers temps, François Bayrou voit une multiplication des propositions contre l'islamisme et à la "surenchère" régalienne. Le Premier Ministre a estimé que ce n'est pas de "cette manière qu'on puisse traiter des questions de la vie en commun des différentes communautés et sensibilités religieuses en France." Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur avait appelé à une révision de la Constitution pour permettre à l'État d'être "plus efficace dans sa lutte contre l'islamisme". Une démarche qui agace manifestement le Premier Ministre : "C'est déjà dans les principes français. Je ne prends pas de leçon sur ces sujets. Celui qui a interdit le voile à l'école, c'est moi."

Le rapport sur l'entrisme des Frères musulmans, présenté au président de la République à l'occasion d'un Conseil de défense la semaine dernière, a largement été relayé par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Pour le Premier ministre, "ceux qui veulent faire que la loi religieuse devienne plus importante que la loi civile, cela ne respecte pas les principes français. Il faut le prendre en compte et l'empêcher". Néanmoins François Bayrou préfère prendre des pincettes : si les faits sont "inquiétants" et méritent des "réactions de limitation qui s'imposent", François Bayrou n'a "pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société française". "Je sais que c'est la mode. Je sais que ça a probablement du succès dans un certain nombre de cercles, mais nous devons vivre ensemble." a-t-il affirmé