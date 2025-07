Pierre-Edouard Stérin a versé une somme astronomique à l'extrême droite, il prévoit de faire encore plus

Pierre-Edouard Stérin a été entendu dans une enquête concernant des prêts ayant permis de financier les campagnes électorale de plusieurs candidats d'extrême droite. Les sommes évoquées sont astronomiques.

Si le Rassemblement national est soupçonné d'avoir financer plusieurs campagnes électorales avec des prêts illégaux de riches particuliers, un milliardaire est suspecté d'avoir arroser d'argent ce parti d'extrême droite et d'autres. Depuis le mois de janvier 2021, le parquet de Marseille mène une enquête préliminaire en toute discrétion sur des prêts ayant servi à financer des campagnes électorales de plusieurs candidats d'extrême droite à des scrutins municipaux et régionaux rapporte Le Monde. Les investigations l'ont conduit vers Pierre-Edouard Stérin, un milliardaire d'extrême droite et proche de la sphère catholique réactionnaire.

Pierre-Edouard Stérin a déjà été approché dans le cadre de cette enquête élargie aux infractions de "blanchiment" et d'"exercice illégal de la profession de banquier. Si les partis politiques peuvent être en partie financer par des prêts de particuliers, ce mode de financement est encadré et ne doit pas dépasser un certain seuil. Le RN fait d'ailleurs l'objet d'une enquête du parquet de Paris pour des soupçons de financement illégaux en lien avec des prêts trop importants.

L'homme de 51 ans a même été entendu en juin 2024 en tant que suspect libre par les enquêteurs, mais aucune poursuite n'est engagée contre lui à ce stade de la procédure. Le milliardaire a déboursé pas moins de 1,8 million d'euros pour financer des campagnes électorales, notamment lors des élections municipales de 2020 à Marseille, Nice et Lyon, mais aussi des élections régionales de 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Normandie, en Occitanie et dans le Centre-Val-de-Loire. Des figures connues de l'extrême droite ont bénéficié de ce financement particulier comme Stéphane Ravier et Philippe Vardon sous la bannière de Reconquête ou encore Thierry Mariani élu sous l'étiquette du Rassemblement national.

Le plan de Stérin pour amener l'extrême droite au pouvoir

L'implication financière de Pierre-Edouard Stérin auprès des campagnes des partis d'extrême droite n'a rien de surprenant. L'action du milliardaire auprès de cette partie de la classe politique va même au-delà comme l'a révélé L'Humanité en 2024 : ce natif de l'Eure a mis en place le plan "Périclès" pour "permettre la victoire idéologique, électorale et politique" d'une alliance entre l'extrême droite et la droite libérale et conservatrice. Ce plan et son architecte défendent les valeurs du patriotisme, de l'enracinement, de la résistance ainsi qu'une idéologie identitaire, chrétienne, libérale, européenne et souverainiste pour lutter contre des adversaires déclarés : le socialisme, le wokisme, l'islamisme et l'immigration.

Pour atteindre une victoire idéologique (rendre ses idées majoritaires), électorales (gagner les prochaines élections) et politique (exercer pleinement le pouvoir), Pierre-Edouard Stérin a pensé un plan sur dix ans pour la somme d'environ 150 millions d'euros. Les chèques signés pour des campagnes à hauteur de 1,8 million ne sont donc qu'une infime partie des actions du milliardaire. Lesquelles sont multiples : financement des campagnes donc, mais aussi formation des candidats aux élections, mise à disposition d'un carnet d'adresse et influence dans les médias en faveur de l'extrême droite.