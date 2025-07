Trump fait cette demande à Zelensky, elle est si loufoque que la Maison-Blanche doit s'expliquer

Selon un journal américain, Donald Trump aurait fait une demande totalement dingue auprès de Volodymyr Zelensky. La porte-parole de la Maison-Blanche a été obligée d'intervenir.

Un nouveau virage à 180 degrés de la part des Etats-Unis ? Février 2025, la scène faisait le tour du monde : une violente altercation éclate dans le Bureau ovale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky au sujet de l'accord sur l'exploitation des minerais en Ukraine. À l'époque, les deux dirigeants avaient chacun haussé le ton, se coupant même la parole en présence du vice-président américain, J.D. Vance. Mais désormais, la donne semble avoir totalement changé entre Kiev et Washington.

Lundi 14 juillet, Donald Trump et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte se sont entretenus. Le moment pour le locataire de la Maison Blanche de lui annoncer son souhait de vendre des systèmes "Patriot" à l'Union européenne (UE) pour les livrer à Kiev. Mais ce n'est pas tout. Et l'information révélée par le Financial Times risque de faire beaucoup parler. Selon le média américain, le président des Etats-Unis aurait énoncé une requête pour le moins inattendue à son homologue ukrainien.

Ce détail explosif a fuité d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants. Donald Trump aurait demandé à Volodymyr Zelensky : "Peux-tu frapper Moscou - et Saint-Pétersbourg ?". "Absolument, nous pouvons le faire si vous nous donnez les armes", aurait répondu le président de l'Ukraine. Des propos rapportés par le média américain ce mardi, citant plusieurs sources internes. Cela "ferait souffrir la Russie", aurait même ajouté Trump.

Trump "n'a pas appelé à de nouveaux massacres"

Ces révélations n'ont pas manqué de faire réagir la Maison Blanche, d'autant plus que les experts ne parviennent pas encore à déterminer la date exacte de ce prétendu appel téléphonique, ni les réelles raisons de sa sortie. Le président Trump "n'a pas appelé à de nouveaux massacres" lorsqu'il a demandé à Zelensky si ses troupes pouvaient attaquer Moscou, assure la porte-parole de Trump, Karoline Leavitt, des propos relayés par NBC.

Cette dernière accuse même le Financial Times de "sortir complètement les mots de leur contexte. Trump s'est contenté de poser une question à Zelensky et n'a en aucun cas appelé à intensifier les attaques !", dit-elle. Elle assure que le chef de l'Etat "travaille sans relâche pour mettre fin aux massacres et à cette guerre". Le principal intéressé a réagit plutôt sobrement à ce début de polémique outre-Atlantique en déclarant que Kiev n'avait pas d'intérêt stratégique à attaquer Moscou et Saint-Pétersbourg.