Pétition contre la loi Duplomb : où et comment la signer ? Peut-elle influencer Macron ?

La pétition contre la loi Duplomb a obtenu plus d'un million de signatures, un record sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Face à une telle mobilisation, les députés pourraient à nouveau débattre du texte, mais le chef de l'Etat pourrait y renoncer.

L'opposition à la loi Duplomb adoptée le 8 juillet à l'Assemblée nationale se fait entendre. Après les associations environnementales et les forces politiques de gauche, ce sont les citoyens qui dénoncent cette loi considérée comme un désastre écologique : plus d'un million de personnes ont signé une pétition mise en ligne le 10 juillet. Il s'agit d'un record historique pour une pétition déposée sur la plateforme de l'Assemblée.

En signant cette pétition, plus de 1,3 millions de personnes demandent "l'abrogation immédiate" de la loi Duplomb qui a pour but de réintroduire un pesticide interdit depuis 2018, de favoriser l'élevage intensif et le stockage de l'eau dans les mégabassines, notamment pour calmer la récente grogne des agriculteurs. "La Loi Duplomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens", écrit Eléonore Pattery, étudiante de 23 ans et auteure de la pétition.

La pétition se trouve sur le site de l'Assemblée nationale, comme toutes les pétitions recueillant au moins 100 000 signatures, dans l'onglet "liste des pétitions" et s'appelle "Non à la Loi Duplomb - Pour la santé, la sécurité, l'intelligence collective". Pour la signer, les citoyens doivent s'identifier avec FranceConnect.

Qu'est-ce que cette pétition peut changer ?

Avec autant de signatures, la pétition contre la loi Duplomb peut donner lieu à l'organisation d'un nouveau débat législatif sur le texte selon le règlement de l'Assemblée nationale : "La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut décider d'organiser un débat en séance publique sur une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures, issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer". La présidente de l'hémicycle s'est dite "favorable" à l'organisation d'un débat et a donné rendez-vous en septembre, à la rentrée parlementaire, le dimanche 20 juillet sur Franceinfo. Mais si Yaël Braun-Pivet a promis un débat "que les Français veulent", celui-ci "ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée". A l'heure actuelle, la tenue d'un débat n'est pas garantie puisqu'elle dépend du vote de la Conférence des présidents.

La pétition contre la loi Duplomb a atteint tous les objectifs auxquels elle pouvait prétendre, mais elle conserve un intérêt symbolique. Plus il y a de signatures, plus elle pourra peser sur les décisions politiques, notamment celle du Conseil constitutionnel ou celle du président de la République. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la gauche qui dénonce un vice de procédure à même d'invalider l'adoption de la loi s'il est confirmé par les Sages. Le texte a effectivement était adopté lors d'une commission mixte paritaire après une motion de rejet, déposé par LR, et ayant permis d'éviter un vote à l'Assemblée.

Si le Conseil constitutionnel n'invalide pas l'adoption de la loi Duplomb, seul Emmanuel Macron pourra encore renoncer à l'application de la loi qui a été adoptée, mais pas encore promulguée. Les écologistes ont demandé au chef de l'Etat de recourir à une "deuxième délibération" au Parlement, ce qui permettrait de retarder la promulgation du texte relatif à la loi Duplomb. Le président de la République peut également décider, face à l'opposition d'une partie de la classe politique et à la protestation citoyenne, de ne jamais promulguée la loi Duplomb. Des décisions qu'Emmanuel Macron pourrait être encouragé à prendre sous la pression d'une pétition signée par des millions de Français. Elle est seulement la deuxième à avoir dépassé les 100 000 signatures à l'Assemblée, signe de l'intérêt accru des Français sur le sujet. Il n'y a toutefois aucune garantie, et même au contraire peu de chance pour que le chef de l'Etat renonce à une loi défendue bec et ongles par son camp et l'ensemble du socle commun.