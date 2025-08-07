Loi Duplomb : bientôt promulguée ? Avant le verdict du Conseil constitutionnel, Macron aurait déjà pris une décision

Le Conseil constitutionnel rend ce jeudi, à 18 heures, sa décision sur la constitutionnalité du texte de la Loi Duplomb. Plusieurs options sont sur la table. Emmanuel Macron, lui, aurait déjà une idée précise en tête.

Ce jeudi 7 août 2025 est à cocher dans le calendrier : le Conseil constitutionnel va se prononcer sur le texte de la très critiquée loi Duplomb. Le 23 juillet dernier, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard s'était montré ferme sur la question en dévoilant la position du chef de l'Etat : "Il y aura un débat si la conférence des présidents de l'Assemblée nationale en décide. Et de toute façon le texte sera promulgué". Clair, net et précis. "Le président de la République me rappelait à l'issue du Conseil des ministres qu'il est dans l'obligation de promulguer la loi", a-t-elle même lancé. La ministre persiste et signe, pas question de revenir sur ce texte : "Il n'a pas été question du tout d'une seconde délibération, ce qui me paraîtrait être extrêmement périlleux", au risque de "compromettre l'issue d'une loi qui vise à lever les entraves qui pèsent sur le métier des agriculteurs", conclut-elle.

Malgré tout, si la loi Duplomb est à nouveau débattue - à condition que la Conférence des présidents de l'Assemblée l'accepte - le texte ne pourra pas faire l'objet d'un nouveau vote. Les seuls moyens de revenir sur la loi sont dans les mains d'Emmanuel Macron : il peut convoquer un référendum sur le sujet au nom de l'article 11 de la Constitution ou refuser de promulguer la loi. Au sujet du référendum, le peuple a clairement montré sa volonté de s'exprimer sur le sujet avec la pétition sur le site de l'Assemblée nationale, alors pourquoi ne pas le faire aller aux urnes ? C'est une option qui est totalement envisageable pour le président de la République, il lui faut simplement l'aval des deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat). Mais Emmanuel Macron a déjà assuré vouloir attendre la délibération du Conseil constitutionnel et a été clair en expliquant que les débats avaient déjà eu lieu dans la Chambre basse.

Le Conseil constitutionnel, saisi par la gauche qui dénonce un vice de procédure dans l'adoption de la loi Duplomb. S'il reconnaît un vice de procédure, le texte ne pourrait pas être promulgué. Pour rappel, le Conseil constitutionnel est composé de neuf personnes : Richard Ferrand (président du Conseil - Renaissance), Jacques Mézard (Parti Radical de Gauche), François Pillet (LR), Alain Juppé (LR), Jacqueline Gourault (MoDem), François Seners, Véronique Malbec, Philippe Bas (LR) et Laurence Vichnievsky (MoDem). De son côté, la ministre de la Transition écologique a proposé de laisser l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) "donner son avis sur les dérogations que la loi prévoit" pour éclairer le débat, mais cela repousserait une décision de plusieurs mois selon Politico.

Que contient la loi Duplomb ?

La loi Duplomb vise à lever les contraintes qui pèsent sur le métier d'agriculteur et prévoit, entre autre, d'autoriser le recours à un pesticide néonicotinoïde interdit en France depuis 2018 : l'acétamipride. Elle veut être une réponse à la colère des agriculteurs et aux mobilisations observées ces derniers mois, mais certaines mesures suscitent de vives oppositions notamment à gauche de l'échiquier politique : avec la dérogation (pour trois ans) à l'interdiction d'utiliser l'acétamipride, nocif pour les pollinisateurs. Les filières de la betterave et de la noisette réclament par exemple son retour, sans solutions face aux insectes ravageurs. Les apiculteurs, eux, redoutent un "tueur d'abeilles", sur France Info.

Ensuite, la loi Duplomb entend "simplifier" les conditions d'autorisation des installations d'élevage, en relevant les seuils à partir desquels les élevages porcins et avicoles seront soumis à des procédures d'évaluation environnementale en raison de leurs émissions. De plus, le texte est plus souple pour le stockage de l'eau pour l'irrigation des cultures. Les mégabassines bénéficient d'une présomption d'"intérêt général majeur", malgré les récentes polémiques à leur sujet. Autrement dit, ces projets présenteront un intérêt supérieur à la protection de l'environnement. Cela devrait faciliter leur construction, et leur intérêt sera jugé supérieur à la protection de l'environnement. Cela devrait faciliter leur construction, y compris dans des zones protégées.

Un nouveau vote à la Conférence des présidents de l'Assemblée ?

Une pétition contre la loi Duplomb, lancée par une étudiante de 23 ans, connaît une participation record : plus d'1,9 million de signatures soutiennent le texte qui réclame l'abrogation du texte. Un succès qui pourrait donner lieu à un nouveau débat à l'Assemblée nationale : dès lors qu'une pétition atteint les 500 000 signatures, issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut être saisie pour que la pétition soit débattue en séance publique.

Pour qu'un débat soit organisé, un vote doit se tenir au sein de cette Conférence. Toutefois, même si un débat était organisé, il ne donnerait pas lieu à la possibilité d'une abrogation. "La pétition pourrait éventuellement impulser une proposition de loi pour abroger la loi Duplomb dans le cadre d'une loi transpartisane ou d'une niche parlementaire. Mais les députés peuvent déjà le faire sans la pétition", précise le constitutionnaliste Benjamin Morel, dans Le Figaro. "Il y aura un débat en commission, la nomination d'un rapporteur, des auditions en fonction de ce que souhaitera faire la présidente de commission, puis un débat dans l'hémicycle", a assuré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sur Franceinfo.

La conférence des présidents de l'Assemblée nationale est l'instance qui doit décider si un nouveau débat se tiendra ou non à propos de la loi Duplomb, qui n'aboutira pas à un vote. Elle est convoquée par le ou la président(e) de l'Assemblée nationale, aujourd'hui Yaël Braun-Pivet, de manière hebdomadaire pour examiner l'ordre des travaux de l'Assemblée. Y sont réunis la présidente de la chambre basse, ses vices présents, les présidents des commissions permanentes, les rapporteurs généraux de la commission des affaires sociales et de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, le président de la commission des affaires européennes et les présidents des groupes.

Un vice de procédure dénoncé par les élus de gauche

À ce jour, aucune pétition n'a jamais été débattue dans l'hémicycle, ce serait donc une première dans l'histoire de la Ve République. Si le recours des députés de gauche - le 11 juillet devant le Conseil constitutionnel - ne semble pas pouvoir aboutir à une censure du texte qui n'a pas encore été promulgué par le président, il pourrait tout de même faire bouger les lignes, bien plus que l'historique pétition qui circule toujours en ce début de semaine. "La loi Duplomb ne présente rien d'anticonstitutionnel, elle a été déposée et votée dans les règles", fait remarquer Benjamin Morel.

De leur côté, les députés de gauche espèrent toujours une censure du texte pour vice de procédure. Pour rappel, la loi Duplomb a été adoptée au Parlement par l'intermédiaire d'un parcours relativement direct : une motion de censure préalable déposée par le rapporteur Julien Dive (LR). Si le Conseil constitutionnel atteste d'un vice de procédure, à ce moment-là, la promulgation pourrait être empêchée. Il est tout de même peu probable que les Sages censurent pour vice de procédure.

"Le président de la République avait dit qu'il n'était pas content d'un certain nombre de reculs concernant l'écologie, il a là une occasion de joindre la parole à des actes concrets", déclarait de son côté la députée écologiste des Deux-Sèvres Delphine Batho, au micro de BFMTV. Auprès de l'AFP, la secrétaire générale de la Confédération paysanne, Emilie Deligny, souligne qu'un débat "pourrait au moins mettre en évidence les positionnements des députés" qui n'étaient pas "très à l'aise" avec leur vote sur la loi Duplomb. Enfin, Emmanuel Macron pourrait décider de ne tout simplement jamais promulguer la loi.