Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel s'est prononcé, quel avenir pour le texte ?

Le Conseil constitutionnel a tranché : la réintroduction sous conditions d'un pesticide interdit et très décrié est finalement censurée.

Le Conseil constitutionnel s'est finalement exprimé sur le texte de la très critiquée loi Duplomb. Ce 7 août au soir, les Sages ont annoncé censurer "les dispositions autorisant à déroger à l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes." Une petite victoire pour les opposants à la loi Duplomb puisque l'acétamipride, autorisé dans certaines parties de l'Europe mais interdit en France depuis 2018, ne pourra donc pas être réintroduit dans le pays.

Les Sages ont en effet jugé cette loi contraire à la Charte de l'environnement. Ils ont estimé que « faute d'encadrement suffisant », les dispositions de l'article 2 de la loi - celui qui autorisait la réintroduction du néonicotinoïde - « méconnaissaient le cadre défini par sa jurisprudence découlant de la Charte de l'environnement ». La pétition lancée par une étudiante et signée par plus de 2 millions de personnes a donc eu - en partie - gain de cause.

Suite à cette annonce très attendue, Emmanuel Macron a "pris bonne note de la décision du Conseil constitutionnel et promulguera la loi telle qu'elle résulte de cette décision dans les meilleurs délais", selon des annonces de l'Elysée relatées par BFMTV. Le 23 juillet dernier, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard s'était montré ferme sur la question en dévoilant la position du chef de l'Etat : "De toute façon le texte sera promulgué". Clair, net et précis. "Le président de la République me rappelait à l'issue du Conseil des ministres qu'il est dans l'obligation de promulguer la loi", a-t-elle lancé.

A la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, le ministre de la Santé Yannick Neuder a lui appelé sur France Inter le 8 août à une "réévaluation par les autorités sanitaires européennes sans délai de l'impact sanitaire de l'acétamipride".

Pour rappel, le Conseil constitutionnel est composé de neuf personnes : Richard Ferrand (président du Conseil - Renaissance), Jacques Mézard (Parti Radical de Gauche), François Pillet (LR), Alain Juppé (LR), Jacqueline Gourault (MoDem), François Seners, Véronique Malbec, Philippe Bas (LR) et Laurence Vichnievsky (MoDem).

Que contient la loi Duplomb ?

La loi Duplomb vise à lever les contraintes qui pèsent sur le métier d'agriculteur et prévoyait, entre autres, d'autoriser le recours à un pesticide néonicotinoïde interdit en France depuis 2018 : l'acétamipride. Elle veut être une réponse à la colère des agriculteurs et aux mobilisations observées ces derniers mois, mais certaines mesures ont suscité de vives oppositions notamment à gauche de l'échiquier politique : avec la dérogation (pour trois ans) à l'interdiction d'utiliser l'acétamipride, nocif pour les pollinisateurs. Les filières de la betterave et de la noisette réclament par exemple son retour, sans solutions face aux insectes ravageurs. Les apiculteurs, eux, redoutent un "tueur d'abeilles", sur France Info. L'impact potentiel de l'acétamipride sur la santé est aussi pointé du doigt.

Ensuite, la loi Duplomb entend "simplifier" les conditions d'autorisation des installations d'élevage, en relevant les seuils à partir desquels les élevages porcins et avicoles seront soumis à des procédures d'évaluation environnementale en raison de leurs émissions. De plus, le texte est plus souple pour le stockage de l'eau pour l'irrigation des cultures. Les mégabassines bénéficient d'une présomption d'"intérêt général majeur", malgré les récentes polémiques à leur sujet. Autrement dit, ces projets présenteront un intérêt supérieur à la protection de l'environnement. Cela devrait faciliter leur construction, et leur intérêt sera jugé supérieur à la protection de l'environnement.