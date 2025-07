La démission de Retailleau est un secret de Polichinelle : ces éléments qui la rendent inévitable

Plusieurs élus invitent Bruno Retailleau à démissionner de sa fonction de ministre de l'Intérieur après ses critiques acerbes contre le macronisme. Une option à laquelle il ne pourra pas échapper un jour, choisie ou forcée.

Bruno Retailleau étrille et prend publiquement ses distances avec le macronisme et le bloc central. Celui qui est pourtant ministre de l'Intérieur a voulu dissipé toute méprise et a assuré que sa nomination au gouvernement "n'est pas une adhésion au macronisme", mais un moyen de "peser de tout le poids de (ses) convictions de droite" dans les décisions gouvernementales. Ses déclarations dans une interview publiée dans Valeurs Actuelles le mercredi 23 juillet ont profondément irrité les poids lourds du camp présidentiel.

"Être membre du gouvernement sous l'autorité du président de la République est une responsabilité particulièrement lourde qui ne tolère ni les provocations, ni les petits calculs politiques", s'est emporté Gabriel Attal sur X, conscient qu'avec ses sorties Bruno Retailleau prépare son avenir politique et pose les jalons d'une campagne présidentielle pour 2027. Le secrétaire général de Renaissance, Ambroise Méjean, est allé jusqu'à suggérer au ministre de démissionner en glissant au passage une pique sur les ratés électoraux de la droite : "Les LR n'ont pas gagné une élection nationale depuis 18 ans. Si Retailleau avait la moindre once de décence, cette simple réalité lui commanderait de se taire. À défaut, il peut démissionner". Une option à laquelle Bruno Retailleau a sûrement déjà réfléchi.

Les prémisses d'une campagne présidentielle

Les attaques des macronistes appuient là où ça fait mal. Les ambitions présidentielles de Bruno Retailleau ne sont effectivement plus un secret pour personne et le Républicain a fait comprendre qu'il ne comptait pas prolonger la participation de la droite à l'actuelle coalition gouvernementale. C'est donc à dessein qu'il se démarque de la politique et des idées du gouvernement, une stratégie d'éloignement mise en place depuis plusieurs semaines et qui pourrait aller jusqu'à la démission selon l'analyse d'un ancien ministre macroniste contacté par BFMTV.

"Retailleau et les LR peuvent faire un coup de Trafalgar à Bayrou. Ils pensent que leur moment est venu et préparent quelque chose. Ils peuvent démissionner collectivement et faire chuter Bayrou avant la censure" encourue lors de l'examen du budget 2026 en octobre prochain, estime l'ancien ministre. "Pourquoi assumeraient-ils un héritage et un bilan pour la macronie ?", poursuit-il jugeant que Bruno Retailleau pourrait quitter le gouvernement en disant : "La macronie a mis le pays parterre, on a essayé de redresser, mais c'est trop tard ! On démissionne et on prépare 2027".

La démission du ministre de l'Intérieur deviendra inévitable à l'approche de la campagne présidentielle. Le sénateur de Vendée ne pourra pas prendre part au gouvernement tout en critiquant son bilan durant sa campagne sous la bannière LR. Mais à deux ans du scrutin, Bruno Retailleau a tout intérêt à rester ministre de l'Intérieur aussi longtemps que possible. Cette position lui permet d'être au premier plan de la scène politique, de défendre ses idées et de s'attirer des électeurs. D'autant qu'avec ses récentes prises de position, il ne risque plus d'être accusé par son propre parti de fondre la droite républicaine dans le parti présidentiel.

Un départ précipité par la censure

A force de jouer, le départ de Bruno Retailleau du gouvernement pourrait arriver plus tôt que prévu. En se désolidarisant publiquement du gouvernement et de sa politique dans la presse, le ministre de l'Intérieur affaiblit l'exécutif qui est déjà en mauvaise posture et cela ne plaît pas à Emmanuel Macron. Le président de la République a convoqué le locataire de la place Beauvau à l'Elysée le jeudi 24 juillet pour un rendez-vous qui devrait lui servir à réaffirmer son autorité.

La dissidence de Bruno Retailleau au sein de la coalition à l'heure où le gouvernement risque d'être censuré sur le vote du budget est un mauvais scénario pour le camp présidentiel. La gauche a déjà annoncé censurer le gouvernement, de même que le Rassemblement national si le projet présenté par Bayrou n'est pas amendé. Tout laisse entendre, donc, que le gouvernement tombera en octobre. Et la censure pourrait changer la donne : le gouvernement serait renversé et il faudra en recomposer un. Autour de quels partis ? En intégrant LR, déjà très critique envers les partis macronistes ? Tout est possible, mais à ce stade, il est probable que Bruno Retailleau ne soit pas nommé à nouveau ministre dans un prochain gouvernement.

Retailleau poussé vers la sortie par Macron

Plus que de rappeler à Bruno Retailleau l'importance de jouer une partition commune, Emmanuel Macron pourrait aussi pousser le ministre à une démission anticipée. Le Président n'a pas le pouvoir de contraindre un ministre à quitter le gouvernement, mais il peut l'y inciter. Une manœuvre facile à mettre en place dans le cas de Bruno Retailleau qui a lui-même évoqué une possible démission en cas d'adoption de certains textes et projets de loi chers à la macronie ou au Premier ministre. Pas plus tard qu'en juin dernier, le sénateur n'excluait pas de démissionner si on l'obligeait à défendre un texte visant l'instauration d'un scrutin proportionnel aux législatives. Si le ministre était prêt à claquer la porte pour une telle mesure, il pourrait le faire sur bien d'autres sujets comme l'immigration ou le budget.