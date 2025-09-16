Reconnaissance de la Palestine : le projet exact proposé par Macron et la France à l'ONU

L'ONU a adopté une déclaration relançant la solution à deux Etats en vue de la reconnaissance de l'Etat palestinien. Un texte préparé par la France et l'Arabie saoudite qui devrait provoquer plusieurs changements.

La France s'apprête à reconnaître l'Etat de Palestine. Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron l'annonçait : "J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain. L'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre et que la population civile soit secourue", avait déclaré le président de la République. Vendredi 12 septembre, l'Assemblée générale des Nations unies a justement adopté à la majorité une "déclaration de New York" censée préparer le terrain à la création d'un Etat palestinien, prévue pour le lundi 22 septembre 2025. "Ensemble, c'est un chemin irréversible vers la paix que nous traçons", a assuré chef de l'Etat, à l'issue du vote. Lors de la reconnaissance, le dirigeant de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait aussi s'exprimer en visioconférence.

Au-delà de la reconnaissance l'Etat palestinien, la déclaration adoptée fait partie d'un plan diplomatique plus global pour la région. Elle met l'adent sur le désarmement du Hamas et son isolement. "Le Hamas doit cesser d'exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l'Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l'objectif d'un Etat de Palestine souverain et indépendant", peut-on lire. Le projet vise enfin à soutenir une "mission de stabilisation" à Gaza, à laquelle pourraient participer certains pays européens, en plus des pays arabes, pour éviter le maintien des forces israéliennes sur place lorsqu'un cessez-le-feu sera prononcé.

La Palestine, "membre observateur de l'ONU"

En matière de droit international, la Palestine est déjà considérée comme un Etat. Comme le rappelait la docteure en droit international public, chercheuse associée du Centre Thucydide (université Paris-Panthéon-Assas) et à l'Institut français pour le Proche-Orient à Jérusalem, Insaf Rezagui, en 2024 sur France Culture, un Etat repose sur quatre critères précis : disposer d'un gouvernement, d'un territoire, d'une population et de la capacité à entrer en relation avec la société internationale, des Etats et des organisations internationales. Pour le dernier point, cela dépendra sûrement d'une reconnaissance comme Etat.

En réalité, l'Etat de Palestine n'a pas vraiment besoin d'être reconnu par le monde entier pour exister. "La reconnaissance ou la non-reconnaissance d'un Etat est sans effet sur ses droits et ses obligations internationales". En revanche, "en pratique, tant qu'un Etat n'est pas reconnu, il est peu probable que ses droits soient respectés", explique Romain Le Bœuf, professeur de droit international à l'Université d'Aix-Marseille, chez Télérama. Voilà pourquoi la déclaration d'Emmanuel Macron revêt une importance capitale.

Juridiquement, la Palestine est reconnue "comme un membre observateur de l'ONU et fait partie des organisations internationales", précise Frédérique Schillo, historienne, au micro de France Info. Elle est par exemple membre de la Cour pénale internationale depuis 2015.

Un pas vers la solution à deux Etats et la démilitarisation

La reconnaissance d'un Etat de Palestine pourrait être un moyen de redonner de l'allant à une option (la seule pour certains) en vue de la paix : la solution à deux Etats. C'est "le seul moyen de redonner espoir au processus de paix (...) Lorsqu'on parle d'une solution à deux Etats comme seule alternative à la guerre, il faut qu'il y ait deux Etats", assure Johann Soufi, avocat et ancien chef du bureau juridique de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza, auprès de France 24.

Selon Emmanuel Macron, "il faut enfin bâtir l'Etat de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu'en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient". Il explique que cela permettra de mettre fin à la guerre, et "que la population civile soit secourue". "Il s'agit d'un tournant majeur dans la mise en œuvre de la solution à deux Etats", a-t-il lancé, vendredi 12 septembre.

De plus, ce geste plus que symbolique de la part de la France "pourrait entraîner une dynamique diplomatique avec d'autres Etats" en Occident, fait remarquer l'historienne Frédérique Schillo. "Cela donnerait de la légitimité aux Palestiniens dans le jeu des négociations avec Israël", poursuit-elle chez France Info. Cela pourrait également permettre de "pacifier les militants pro-palestiniens en Europe en essayant de donner une perspective autre que la destruction de la bande de Gaza", ajoute la sociologue à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Sylvaine Bulle.

Un timing "très intéressant", la France en chef de file de l'Occident ?

En annonçant l'officialisation de la reconnaissance d'un Etat palestinien le 22 septembre 2025, Emmanuel Macron - qui devrait présider les débats dans l'enceinte des Nations unies, à New York, avec le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman (lui à distance) - souhaite voir d'autres pays européens ou occidentaux suivre cet exemple. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Belgique, Malte et le Portugal envisagent d'imiter la France pour reconnaître l'Etat palestinien.

De plus, le timing de l'annonce du président français - en juillet dernier - est "très intéressant", selon Jasmine El-Gamal, spécialiste de la politique internationale et ancienne conseillère du Pentagone au Moyen-Orient. Elle assure que cela montre que la solution à deux Etats "n'est pas une blague", "encourage les autres" pays membres des Nations Unis à se joindre à cette solution et "fait pression sur le Royaume-Uni pour qu'il fasse de même, puisque le Premier ministre Starmer traîne les pieds (malgré la pression de son propre parti)". En effet, le Royaume-Uni serait prêt à reconnaître l'Etat palestinien sous certaines conditions, alors que l'Allemagne se montre plus réfractaire et estime qu'une telle décision enverrait un "mauvais signal" à l'heure actuelle.

La France est le 148e pays à reconnaître un Etat palestinien, mais elle est la première nation membre du G7 et du conseil de sécurité permanent des Nations-Unies à prendre une telle décision. De son côté, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, saluait une "victoire morale" sur X. "Mieux vaut tard que jamais", ajoutait la secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier. En représailles, Israël a menacé d'expulser le consul général français de Jérusalem et de fermer cette représentation consulaire de la République française.