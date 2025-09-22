Reconnaissance de la Palestine : "un désaveu catégorique pour le Hamas", le projet de Macron à l'ONU en détails

Emmanuel Macron doit reconnaître officiellement l'Etat de Palestine ce lundi 22 septembre à l'Assemblée générale des Nations unies, après l'adoption par l'ONU d'une déclaration historique. Un texte notamment préparé par la France.

"Aujourd’hui est un grand jour pour la paix et c’est une victoire diplomatique pour la France", annonce Jean-Noël Barrot, ministre français démissionnaire des Affaires étrangères, sur TF1. Ce lundi 22 septembre 2022, Emmanuel Macron co-préside avec l'Arabie saoudite un sommet qui se penchera sur l'avenir de la solution à deux Etats, israélien et palestinien. Environ 180 chefs d'Etat et de gouvernement sont présents aux Etats-Unis en ce début de semaine pour la 80e assemblée générale des Nations unies. Au-delà de la reconnaissance l'Etat palestinien, la "déclaration de New York" censée préparer le terrain à la création d'un Etat palestinien, et adoptée le 12 septembre dernier, fait partie d'un plan diplomatique plus global pour la région.

Elle met l'accent sur le désarmement du Hamas et son isolement. "Le Hamas doit cesser d'exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l'Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l'objectif d'un Etat de Palestine souverain et indépendant", peut-on lire. Le projet vise enfin à soutenir une "mission de stabilisation" à Gaza, à laquelle pourraient participer certains pays européens, en plus des pays arabes, pour éviter le maintien des forces israéliennes sur place lorsqu'un cessez-le-feu sera prononcé.

"La reconnaissance d'un Etat palestinien est la meilleure manière d'isoler le Hamas", qui lui ne veut pas de la solution à deux Etats mais veut "vous détruire", a expliqué Emmanuel Macron, jeudi 18 septembre, dans une interview à la Chaîne 12, une télévision israélienne. Selon lui, pour "briser le cercle vicieux", "le Hamas doit être détruit, démantelé", mais "l'approche militaire" n'est "pas suffisante", a-t-il précisé, assurant qu'Israël était en train de "détruire totalement" son "image et sa crédibilité" dans l'opinion publique mondiale, en raison des victimes civiles à Gaza.

"Un tournant majeur" vers la solution à deux Etats, dit Macron

La reconnaissance d'un Etat de Palestine pourrait être un moyen de redonner de l'allant à une option (la seule pour certains) en vue de la paix : la solution à deux Etats. C'est "le seul moyen de redonner espoir au processus de paix (...) Lorsqu'on parle d'une solution à deux Etats comme seule alternative à la guerre, il faut qu'il y ait deux Etats", assure Johann Soufi, avocat et ancien chef du bureau juridique de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza, auprès de France 24.

Selon Emmanuel Macron, "il faut enfin bâtir l'Etat de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu'en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient". Il explique que cela permettra de mettre fin à la guerre, et "que la population civile soit secourue". "Il s'agit d'un tournant majeur dans la mise en œuvre de la solution à deux Etats", a-t-il lancé, vendredi 12 septembre.

Une position renforcée le jeudi 18 septembre, à la télévision israélienne. Selon Emmanuel Macron, "l'approche" du "gouvernement (israélien), de quelques ministres particulièrement, est de détruire la possibilité d'une solution à deux Etats". Mais désormais, il y a "urgence", notamment en raison des menaces d'annexion de la Cisjordanie occupée, "c'était la dernière occasion avant que proposer la solution à deux Etats ne devienne totalement impossible", a-t-il martelé.

De plus, ce geste plus que symbolique de la part de la France, celui de reconnaître l'Etat palestinien, "pourrait entraîner une dynamique diplomatique avec d'autres Etats" en Occident, fait remarquer l'historienne Frédérique Schillo. "Cela donnerait de la légitimité aux Palestiniens dans le jeu des négociations avec Israël", poursuit-elle chez France Info. Cela pourrait également permettre de "pacifier les militants pro-palestiniens en Europe en essayant de donner une perspective autre que la destruction de la bande de Gaza", ajoute la sociologue à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Sylvaine Bulle.

Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie sautent le pas

En annonçant l'officialisation de la reconnaissance d'un Etat palestinien le 22 septembre 2025, Emmanuel Macron - qui devrait présider les débats dans l'enceinte des Nations unies, à New York, avec le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman (lui à distance) - souhaite voir d'autres pays européens ou occidentaux suivre cet exemple. Une mission sui semble porter ses fruits, notamment depuis ce dimanche 21 septembre : le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont officiellement annoncé cette reconnaissance. Ces trois pays du Commonwealth l'ont annoncé de concert sur les réseaux sociaux. Mark Carney, Premier ministre canadien, écrit : "Le Canada reconnaît l'État de Palestine et propose son partenariat pour construire un avenir pacifique tant pour l'État palestinien que pour l'État israélien".

La France est le 148e pays à reconnaître un Etat palestinien, mais elle est la première nation membre du G7 et du conseil de sécurité permanent des Nations-Unies à prendre une telle décision. En représailles, Israël a menacé d'expulser le consul général français de Jérusalem et de fermer cette représentation consulaire de la République française. Dimanche 21 septembre, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a promis, lors d'une réunion du Conseil des ministres, "lutter à l'ONU (…) contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d'un Etat palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme". "La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours", a-t-il ajouté. Un officiel israélien promet des "actes concrets" en représailles.

Emmanuel Macron, lui, a laissé plané la menace de sanctions économiques contre Israël si la nouvelle phase de l'offensive à Gaza, considérée comme "une énorme erreur", devait se poursuivre, toujours au micro de la Chaîne 12, à la télévision israélienne. Pour Jean-Noël Barrot, le danger pour l'existence d'Israël plaidé par Benyamin Nétanyahou est "un contresens absolu puisque la reconnaissance de la Palestine est un désaveu catégorique pour le Hamas", dit-il ce lundi 22 septembre, avant de prendre la direction de New-York.

La Palestine, "membre observateur de l'ONU"

En matière de droit international, la Palestine est déjà considérée comme un Etat. Comme le rappelait la docteure en droit international public, chercheuse associée du Centre Thucydide (université Paris-Panthéon-Assas) et à l'Institut français pour le Proche-Orient à Jérusalem, Insaf Rezagui, en 2024 sur France Culture, un Etat repose sur quatre critères précis : disposer d'un gouvernement, d'un territoire, d'une population et de la capacité à entrer en relation avec la société internationale, des Etats et des organisations internationales. Pour le dernier point, cela dépendra sûrement d'une reconnaissance comme Etat.

En réalité, l'Etat de Palestine n'a pas vraiment besoin d'être reconnu par le monde entier pour exister. "La reconnaissance ou la non-reconnaissance d'un Etat est sans effet sur ses droits et ses obligations internationales". En revanche, "en pratique, tant qu'un Etat n'est pas reconnu, il est peu probable que ses droits soient respectés", explique Romain Le Bœuf, professeur de droit international à l'Université d'Aix-Marseille, chez Télérama. Voilà pourquoi la déclaration d'Emmanuel Macron de ce lundi 22 septembre revêt une importance capitale.

Juridiquement, la Palestine est reconnue "comme un membre observateur de l'ONU et fait partie des organisations internationales", précise Frédérique Schillo, historienne, au micro de France Info. Elle est par exemple membre de la Cour pénale internationale depuis 2015.