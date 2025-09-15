Lecornu Premier ministre : de premières annonces fortes, et d'autres pour convaincre la gauche ?

Sébastien Lecornu a fait de premières annonces et a ouvert la voie à des concessions au PS pour trouver une majorité. Des idées encore jugées insuffisantes, mais qui risque d'éloigner LR du socle commun. Le Premier ministre doit jouer les équilibristes.

11:04 - Lecornu et Macron prêt à céder sur la taxe Zucman ou la taxation des plus riches ? Avec Sébastien Lecornu, le camp présidentiel joue la carte du "gouvernement de la dernière chance" selon un ancien ministre macroniste au Parisien. Pour tenir, le Premier ministre va devoir trouver le moyen de conclure un accord avec le PS. "Ça va nous coûter cher mais on n’a pas le choix", reconnaît un cadre Renaissance au journal. Et le camp présidentiel connaît déjà les demandes de la gauche : baisser le plan d'économies, suspendre la réforme des retraites et taxer les plus riches. Sébastien Lecornu ne semble pas envisager de toucher aux retraites, ne s'est pas prononcé sur le montant des économies, mais pourrait réfléchir à la taxation des grosses fortunes. "Il y a des questions de justice fiscale, de répartition de l’effort et il faut y travailler sans idéologie. J’y suis prêt", a-t-il assuré à la PQR. Même Emmanuel Macron, historiquement opposé à cette idée, pourrait concéder un bougé face à la pression de l'opposition et de l'opinion publique.

10:36 - Sébastien Lecornu promet la fin des privilèges "à vie" pour les anciens ministres Le Premier ministre a annoncé "mettre fin aux derniers privilèges qui sont encore accordés 'à vie' à certains anciens membres du gouvernement" dans son entretien face à la presse quotidienne régionale ce week-end. Une mesure permettant au gouvernement de dire qu'il montre l'exemple aux Français au moment de faire des économies. Parmi ces privilèges on trouve surtout ceux des anciens Premier ministre et de quelques ministres de premier plan : la mise à disposition d'une voiture de fonction avec chauffeur sept jour sur sept et celle d'un secrétaire particulier pour une durée de 10 ans. Côté indemnités financières, les anciens chefs de gouvernement ne touchent pas de retraite, mais peuvent partir avec l'équivalent de trois mois de salaire mensuel évalué dans les 15 000 euros à condition de ne pas avoir d'autres activités rémunérées. Selon les informations de Franceinfo, du fait de ces privilèges, un ancien Premier ministre coûte 4,5 millions d'euros par an. Mettre fin à ces indemnités permettrait d'économiser plusieurs millions d'euros, mais pas une somme très significative sur les 44 milliards d'économie demandée dans le dernier budget 2026.

10:14 - Le PS, les Ecologistes et les PCF reçus à Matignon mercredi Olivier Faure a fait savoir qu'il se rendrait à Matignon mercredi matin, mais le patron du PS ne sera pas le seul à être reçu. Sébastien Lecornu recevra aussi les responsables du parti Les Ecologistes et du PCF, à savoir Marine Tondelier et Fabien Roussel, le même jour à 14 heures et 18 heures selon l'AFP.

Sébastien Lecornu peut-il échapper à une censure ? Peut-il vraiment gouverner ? L'arithmétique ne joue pas en la faveur de Sébastien Lecornu : si tous les partis du "socle commun" de Renaissance à LR devraient le soutenir, il manque 79 députés pour une majorité de non-censure. Le RN a déjà fustigé ce choix, par la voix de Marine Le Pen, la censure du RN est donc garantie, tout comme celle de LFI et de EELV, et très certainement des communistes.

Comme tout un chacun peut le calculer avec le simulateur de coalition Datan, à retrouver ci-dessous, le nouveau Premier ministre a donc besoin d'une non censure du groupe Liot, qui s'envisage très bien au vu des dernières discussions entre ce groupe et l'exécutif cette semaine. Tout dépend donc du PS.

Le PS acceptera-t-il de ne pas censurer Sébastien Lecornu ? À ce stade, cela apparait délicat. Le PS a rédigé un communiqué au ton cinglant. "Emmanuel Macron s'obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera. Celle qui a conduit à l'échec et au désordre et qui aggrave la crise, la défiance et l'instabilité. Il prend le risque de la colère sociale légitime et du blocage du pays. Le PS reste un peu flou sur ces intentions de censure, mais a déjà fait un grand pas vers celle-ci.

Quelle configuration pourrait permettre à 289 députés de ne pas censurer a priori le prochain gouvernement ? Testez les situations possibles grâce au simulateur de Datan :

09:58 - Gabriel Zucman déplore un "refus de s'attaquer au problème de la non-taxation des ultra-riches" L'économiste Gabriel Zucman, à l'origine de la taxe éponyme défendue par la gauche estime que la France se trouver dans un "blocage budgétaire et politique parce qu'il y a un refus de s'attaquer sérieusement au problème de la non-taxation des ultra-riches" sur France Inter. "On ne va pas réussir à demander aux Français de faire des efforts quels qu'ils soient tant que les milliardaires ne payeront pas d'impôt sur le revenu" ajoute-t-il. Selon lui, une partie de la solution au financement de la dette publique se trouve dans les "richesses privées" des plus fortunés : "La dette publique c'est l'équivalent d'une année de revenu national, la richesse privée c'est l'équivalent de six à sept années de revenu national".

09:40 - La suppression des deux jours fériés abandonnée, une décision approuvée mais insuffisante Sébastien Lecornu a annoncé renoncer à la suppression de deux jours fériés envisagée par son prédécesseur. Une décision vue comme un "signal" reconnaît François Hollande mais qui était nécessaire puisque la "mesure n'avait pas de sens" selon le député PS. Au RN aussi on se réjouit de l'abandon de la mesure, mais le député Jean-Philippe Tanguy dénoncé une "méthode d'escroc sur RTL. "Cette mesure était condamnable à la base, mais c'était cousu de fil rose, on savait que ces deux jours fériés n'existaient pas" estime le président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale qui ajoute que cette mesure permet de cacher "d'autres sujets de gravité qui avancent" comme le doublement des franchises médicales : "C'est une méthode d'escroc, ils agitent la main droite, (...) ils vous piquent votre portefeuille de la main gauche".

09:28 - François Hollande pose 4 exigences du PS dans les négociations avec le Premier ministre se Contacté par le Premier ministre, l'ancien chef d'Etat et désormais député socialiste a félicité la tenue de négociations avec le PS, mais il a aussi posé des exigences que le parti de gauche devrait défendre coûte que coûte selon lui. François Hollande en a notamment évoqué quatre : la taxation des plus grosses fortunes, la taxation des entreprises qui "bénéficient de baisses d’impôts et de cotisation depuis 2017", la protection des revenus modestes dans le cadre de l’année blanche et la suppression du doublement des franchises médicales. "Tout se discute, mais ces quatre points-là me paraissent incontournables", insiste le député socialiste dans le Figaro. Si François Hollande soutient la taxation des grosses fortunes, il n'est pas arrêté sur la méthode qui pourrait être la taxe Zucman. L'élu appelle d'ailleurs à ne pas faire de cette taxe un "fétiche" et évoque l'impôt sur la fortune qui "peut supporter un taux plus élevé puisqu’il ne prend pas en compte l’outil de travail".

09:15 - Le Premier ministre "peut trouver des compromis" avec le PS Sébastien Lecornu est "un très bon négociateur" et "peut trouver des compromis" avec les socialistes selon Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée. "Je pense aussi que les socialistes n'on pas intérêt à une dissolution, par conséquent il doit y avoir un dialogue entre le Premier ministre et les socialistes pour voir comment on arrive à sortir de cette situation et de cette crise", a-t-il aussi expliqué sur Radio Classique. Selon lui, si le Premier ministre a tout intérêt à trouver un compromis avec le PS, la réciproque est tout aussi vraie.

09:09 - Lecornu rencontrera le PS ce mercredi Olivier Faure, secrétaire national du Parti socialiste, a annoncé sur France 2 avoir "rendez-vous" avec le Premier ministre "mercredi matin" après les consultations avec les syndicats. Le socialiste explique que Sébastien Lecornu "aura à choisir entre ce que lui disent les Républicains, le patronat (...), et ce que nous disons nous, c'est à dire de la justice sociale, de la justice fiscale, il faut engager la transition écologique et faire en sorte que ceux qui vivent mal vivent mieux et pour l'instant nous en sommes loin". La gauche continue de jouer l'opposition et l'incompatibilité entre ses idées et celles de la droite, loin donc de la logique de faire des compromis, du moins officiellement.

09:03 - La CGT exige du Premier ministre une abrogation de la réforme des retraites La représentante de la CGT a accepté de rencontrer le Premier ministre pour défendre les positions de son syndicat. L'une des principales demandes concerna la réforme des retraites de 2023 et plus précisément son abrogation. "S'il ne veut pas rejoindre le cimetière des Premiers ministres qui est déjà bien rempli, il faut qu’il pose des actes de rupture immédiats, ça commence par l'abrogation de la réforme des retraites", a déclaré Sophie Binet sur TF1 ce lundi, quelques heures avant son rendez-vous à Matignon.