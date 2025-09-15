Lecornu Premier ministre : de premières annonces fortes, et d'autres pour convaincre la gauche ?
Sébastien Lecornu a fait de premières annonces et a ouvert la voie à des concessions au PS pour trouver une majorité. Des idées encore jugées insuffisantes, mais qui risque d'éloigner LR du socle commun. Le Premier ministre doit jouer les équilibristes.
- Nommé Premier ministre mardi dernier, Sébastien Lecornu est chargé de former un nouveau gouvernement mais il d'abord prévu de consulter les forces de socle commun et les oppositions. Ce lundi 15 septembre, il reçoit les organisations syndicales et patronales à Matignon.
- Sébastien Lecornu doit trouver une majorité allant de la droite à la gauche sociale-démocrate ou à défaut un pacte de non-censure. Une tâche délicate puisque LR comme le PS posent leurs conditions respectives et difficilement compatibles pour soutenir le futur gouvernement.
- Le Premier ministre a renoncé à la suppression de deux jours fériés envisagée par François Bayrou, un effort toutefois "insuffisant" pour la CGT et la CFDT. Il a aussi ouvert la voie à des négociations sur une taxe pour les plus riches en appelant à préserver le patrimoine professionnel. De petites concessions qui ne valent pas négociations affirme le PS à Politico et qui risque de braquer LR.
- Le nouveau gouvernement ne sera pas nommé tout de suite a confirmé Sébastien Lecornu : "Je veux d’abord que les formations politiques s’accordent sur le « quoi » avant le « qui »", a-t-il fait savoir à la presse. A droite, Bruno Retailleau a rappelé que la participation de LR au gouvernement n'est pas automatique. A gauche, François Hollande indique qu'il est "hors de question" que le PS prenne part au gouvernement.
- Si le Premier ministre cherche à rassembler le socle commun et la gauche du PS, d'EELV et du PCF, il refuse tout accord politique avec le RN et avec LFI même s'il ne coupe pas court au dialogue. De leur côté, les deux partis expriment leur opposition : LFI juge Sébastien Lecornu "illégitime" pour Matignon et le RN a appelé à un retour aux urnes en vue d’une dissolution de l’Assemblée ou d’une démission du président de la République.
11:04 - Lecornu et Macron prêt à céder sur la taxe Zucman ou la taxation des plus riches ?
Avec Sébastien Lecornu, le camp présidentiel joue la carte du "gouvernement de la dernière chance" selon un ancien ministre macroniste au Parisien. Pour tenir, le Premier ministre va devoir trouver le moyen de conclure un accord avec le PS. "Ça va nous coûter cher mais on n’a pas le choix", reconnaît un cadre Renaissance au journal. Et le camp présidentiel connaît déjà les demandes de la gauche : baisser le plan d'économies, suspendre la réforme des retraites et taxer les plus riches. Sébastien Lecornu ne semble pas envisager de toucher aux retraites, ne s'est pas prononcé sur le montant des économies, mais pourrait réfléchir à la taxation des grosses fortunes. "Il y a des questions de justice fiscale, de répartition de l’effort et il faut y travailler sans idéologie. J’y suis prêt", a-t-il assuré à la PQR. Même Emmanuel Macron, historiquement opposé à cette idée, pourrait concéder un bougé face à la pression de l'opposition et de l'opinion publique.
10:36 - Sébastien Lecornu promet la fin des privilèges "à vie" pour les anciens ministres
Le Premier ministre a annoncé "mettre fin aux derniers privilèges qui sont encore accordés 'à vie' à certains anciens membres du gouvernement" dans son entretien face à la presse quotidienne régionale ce week-end. Une mesure permettant au gouvernement de dire qu'il montre l'exemple aux Français au moment de faire des économies. Parmi ces privilèges on trouve surtout ceux des anciens Premier ministre et de quelques ministres de premier plan : la mise à disposition d'une voiture de fonction avec chauffeur sept jour sur sept et celle d'un secrétaire particulier pour une durée de 10 ans. Côté indemnités financières, les anciens chefs de gouvernement ne touchent pas de retraite, mais peuvent partir avec l'équivalent de trois mois de salaire mensuel évalué dans les 15 000 euros à condition de ne pas avoir d'autres activités rémunérées. Selon les informations de Franceinfo, du fait de ces privilèges, un ancien Premier ministre coûte 4,5 millions d'euros par an. Mettre fin à ces indemnités permettrait d'économiser plusieurs millions d'euros, mais pas une somme très significative sur les 44 milliards d'économie demandée dans le dernier budget 2026.
10:14 - Le PS, les Ecologistes et les PCF reçus à Matignon mercredi
Olivier Faure a fait savoir qu'il se rendrait à Matignon mercredi matin, mais le patron du PS ne sera pas le seul à être reçu. Sébastien Lecornu recevra aussi les responsables du parti Les Ecologistes et du PCF, à savoir Marine Tondelier et Fabien Roussel, le même jour à 14 heures et 18 heures selon l'AFP.
09:58 - Gabriel Zucman déplore un "refus de s'attaquer au problème de la non-taxation des ultra-riches"
L'économiste Gabriel Zucman, à l'origine de la taxe éponyme défendue par la gauche estime que la France se trouver dans un "blocage budgétaire et politique parce qu'il y a un refus de s'attaquer sérieusement au problème de la non-taxation des ultra-riches" sur France Inter. "On ne va pas réussir à demander aux Français de faire des efforts quels qu'ils soient tant que les milliardaires ne payeront pas d'impôt sur le revenu" ajoute-t-il. Selon lui, une partie de la solution au financement de la dette publique se trouve dans les "richesses privées" des plus fortunés : "La dette publique c'est l'équivalent d'une année de revenu national, la richesse privée c'est l'équivalent de six à sept années de revenu national".
"Il y a un refus de s'attaquer sérieusement au problème de la non-taxation des ultra-riches", pour Gabriel Zucman #LaGrandeMatinale pic.twitter.com/OrZzuES5hX— France Inter (@franceinter) September 15, 2025
09:40 - La suppression des deux jours fériés abandonnée, une décision approuvée mais insuffisante
Sébastien Lecornu a annoncé renoncer à la suppression de deux jours fériés envisagée par son prédécesseur. Une décision vue comme un "signal" reconnaît François Hollande mais qui était nécessaire puisque la "mesure n'avait pas de sens" selon le député PS. Au RN aussi on se réjouit de l'abandon de la mesure, mais le député Jean-Philippe Tanguy dénoncé une "méthode d'escroc sur RTL. "Cette mesure était condamnable à la base, mais c'était cousu de fil rose, on savait que ces deux jours fériés n'existaient pas" estime le président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale qui ajoute que cette mesure permet de cacher "d'autres sujets de gravité qui avancent" comme le doublement des franchises médicales : "C'est une méthode d'escroc, ils agitent la main droite, (...) ils vous piquent votre portefeuille de la main gauche".
09:28 - François Hollande pose 4 exigences du PS dans les négociations avec le Premier ministre se
Contacté par le Premier ministre, l'ancien chef d'Etat et désormais député socialiste a félicité la tenue de négociations avec le PS, mais il a aussi posé des exigences que le parti de gauche devrait défendre coûte que coûte selon lui. François Hollande en a notamment évoqué quatre : la taxation des plus grosses fortunes, la taxation des entreprises qui "bénéficient de baisses d’impôts et de cotisation depuis 2017", la protection des revenus modestes dans le cadre de l’année blanche et la suppression du doublement des franchises médicales. "Tout se discute, mais ces quatre points-là me paraissent incontournables", insiste le député socialiste dans le Figaro.
Si François Hollande soutient la taxation des grosses fortunes, il n'est pas arrêté sur la méthode qui pourrait être la taxe Zucman. L'élu appelle d'ailleurs à ne pas faire de cette taxe un "fétiche" et évoque l'impôt sur la fortune qui "peut supporter un taux plus élevé puisqu’il ne prend pas en compte l’outil de travail".
09:15 - Le Premier ministre "peut trouver des compromis" avec le PS
Sébastien Lecornu est "un très bon négociateur" et "peut trouver des compromis" avec les socialistes selon Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée. "Je pense aussi que les socialistes n'on pas intérêt à une dissolution, par conséquent il doit y avoir un dialogue entre le Premier ministre et les socialistes pour voir comment on arrive à sortir de cette situation et de cette crise", a-t-il aussi expliqué sur Radio Classique. Selon lui, si le Premier ministre a tout intérêt à trouver un compromis avec le PS, la réciproque est tout aussi vraie.
09:09 - Lecornu rencontrera le PS ce mercredi
Olivier Faure, secrétaire national du Parti socialiste, a annoncé sur France 2 avoir "rendez-vous" avec le Premier ministre "mercredi matin" après les consultations avec les syndicats. Le socialiste explique que Sébastien Lecornu "aura à choisir entre ce que lui disent les Républicains, le patronat (...), et ce que nous disons nous, c'est à dire de la justice sociale, de la justice fiscale, il faut engager la transition écologique et faire en sorte que ceux qui vivent mal vivent mieux et pour l'instant nous en sommes loin". La gauche continue de jouer l'opposition et l'incompatibilité entre ses idées et celles de la droite, loin donc de la logique de faire des compromis, du moins officiellement.
09:03 - La CGT exige du Premier ministre une abrogation de la réforme des retraites
La représentante de la CGT a accepté de rencontrer le Premier ministre pour défendre les positions de son syndicat. L'une des principales demandes concerna la réforme des retraites de 2023 et plus précisément son abrogation. "S'il ne veut pas rejoindre le cimetière des Premiers ministres qui est déjà bien rempli, il faut qu’il pose des actes de rupture immédiats, ça commence par l'abrogation de la réforme des retraites", a déclaré Sophie Binet sur TF1 ce lundi, quelques heures avant son rendez-vous à Matignon.
08:58 - Les organisations syndicales et patronales reçues à Matignon
Le Premier ministre rencontre plusieurs organisations syndicales et patronales ce lundi 15 septembre. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, ouvrira le bal à 11h. Ses homologues de la CFTC, de la CFE CGC et de la CPME suivront au cours de la journée. Comme avec les forces politiques, Sébastien Lecornu entend consulter les partenaires sociaux pour échanger sur les dossiers à venir notamment ceux qui figureront dans le projet de loi du budget 2026.