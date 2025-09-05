Flottille pour Gaza : de nouvelles personnalités embarquent pour Gaza

Plusieurs personnalités ont embarqué à bord des bateaux de la "Global Sumud Flotilla" afin de briser le blocus humanitaire israélien. Greta Thunberg fait encore partie de l'équipage, ainsi que l'ancien maire de Barcelone et Adèle Haenel.

Une nouvelle flottille transportant de l'aide humanitaire est en route vers Gaza. Elle a pris la mer le 1er septembre depuis Barcelone. La "Global Sumud Flotilla" ("sumud" signifie "résilience" en arabe) est composée d'une douzaine de bateaux et doit passer par la Tunisie pour compléter l'équipage. Ils ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre, s'ils ne sont pas interceptés par des bateaux israéliens d'ici là, comme ce fut le cas pour les deux autres expéditions.

L'objectif est clair : atteindre Gaza, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Et plusieurs personnalités publiques bien connues ont pris place à bord de ces différentes embarcations. Tout d'abord, Greta Thunberg, déjà présente à bord du bateau de la mission "Madleen" qui avait été intercepté, est de nouveau présente.

Plusieurs acteurs comme Susan Sarandon, Gustaf Skarsgård ou encore Liam Cunningham sont également de la partie, tout comme le comédien espagnol Eduard Fernandez. Des élus européens et d'autres personnalités publiques font partie de l'aventure, dont l'ex-maire de Barcelone Ada Colau. Selon un communiqué du parti, les députés insoumis Marie Mesmeur et Thomas Portes en sont aussi.

"J'estime que c'est mon devoir"

Par le passé, d'autres élus de La France insoumise (LFI) avaient tenté l'expérience, avant que leur bateau ne soit intercepté par Israël, on pense notamment à Rima Hassan, Gabrielle Cathala et Emma Fourreau. Lors de cette nouvelle traversée - entamée le dimanche 31 août et toujours en cours ce mardi 2 septembre - une autre personnalité est à bord. Il s'agit d'un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna, régulièrement présent dans l'émission "Touche pas à mon poste", avant que cette dernière ne prenne fin sur décision de l'Arcom, avec la fermeture de la chaîne C8.

En effet, Thomas Guénolé fait partie de cette flottille, il s'en est expliqué sur X : "A Gaza, il y a des gens qui meurent. C'est aussi simple que ça. Des hommes et des femmes, des enfants, des bébés, meurent de la faim et de maladies évitables, parce que l'Etat d'Israël ne laisse pas entrer assez de nourriture, de médicaments et de médecins. C'est pour ça que j'embarque à bord de la Global Summum Flottilla", a-t-il déclaré. "Pour arrêter cette horreur abominable. J'estime que c'est mon devoir", assure-t-il.

L'actrice Adèle Haenel va également embarquer dimanche, depuis Tunis, à bord d'un des bateaux : "Dans ce moment dramatique de l'histoire, j'ai pris la décision d'embarquer à bord d'un des bateaux de la mission humanitaire de la Global Sumud Flotilla" comme "signe que l'humanité est toujours là" pour les Palestiniens. Le départ du convoi tunisien était prévu jeudi dernier mais a été reporté à cause du retard de la flottille partie de Barcelone dû aux conditions météorologiques. "Nous sommes unis par la volonté d'agir pacifiquement pour ouvrir un corridor humanitaire et briser le blocus illégal imposé par l'État israélien à Gaza", a également dit Adèle Haenel.