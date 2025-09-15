Référendum sur l'immigration : à 1 million de signatures, la pétition de Philippe de Villiers ne vaudra sans doute rien

La pétition réclamant un référendum sur l'immigration a recueilli plus d'1 million de signatures. Elle a été mise en ligne il y a dix jours.

La pétition lancée par Philippe de Villiers, qui exige la tenue d'un référendum concernant l'immigration, a obtenu plus d'1 million de signatures en dix jours… Parmi les personnes signataires, on peut retrouver Laurent Wauquiez, le chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, rapporte France Info. D'ailleurs, des proches indiquent auprès du média que "l'idée d'une consultation populaire sous la forme d'un référendum sur la question de l'immigration est une revendication ancienne et cohérente avec sa ligne". En outre, tout ceci n'est pas sans rappeler une autre pétition, celle contre la loi Duplomb, qui a recueilli plus de 2,1 millions de signatures. Toutefois, comme le souligne BFMTV, des éléments diffèrent entre les deux pétitions, rendant ainsi difficile une comparaison entre elles.

Deux pétitions difficilement comparables

La première différence réside dans l'identification des signataires : les signatures en faveur d'une consultation des Français sur la question de l'immigration ne nécessitent aucune vérification - même par une simple adresse e-mail. On peut donc supposer, par exemple, que quelqu'un puisse la signer une infinité de fois et même de façon automatisée. Il s'agit de l'une des raisons qui font qu'il est impossible d'affirmer avec certitude et garantie qu'un million de personnes aient réellement signé la pétition.

Contrairement à la pétition contre la loi Duplomb, où il fallait se connecter à un compte "France Connect" pour accéder au document sur le site de l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, aucune manipulation n'est possible et chaque personne ne pouvait signer la pétition qu'une seule et unique fois.

Une autre différence réside aussi dans la première version de la pétition qui a été lancée par Philippe de Villiers, comme l'explique Le Parisien. Dans cette version, il imposait d'inscrire un mail. Adresse électronique qui était ensuite intégrée dans une base de données de sympathisants à l'ancien eurodéputé souverainiste. Par ailleurs, il serait désormais possible de s'inscrire aux offres du Journal Du Dimanche. Enfin, le site de la pétition est basé à la même adresse que le journal hebdomadaire et la radio Europe 1, propriétés de Vincent Bolloré.

De quoi parle la pétition ?

La pétition à l'initiative de Philippe de Villiers souhaite avertir d'un "changement de civilisation". L'initiateur du document estime que "si nous ne faisons rien, c'est la fin de la France".

L'ancien eurodéputé espère un retour à la parole du "peuple" sur cette thématique : "il n'existe qu'une issue : rendre la parole au peuple". Il dénonce également "une classe politique qui ne fera rien pour enrayer cette mécanique infernale de l'effacement national".