Discours de Trump à l'ONU : des mots durs contre la France, des insultes et des délires complotistes

Dans son discours à la tribune de l'ONU ce mardi, le président des Etats-Unis Donald Trump s'en est pris à plusieurs puissances mondiales, dont la France, que ce soit sur le sujet palestinien, migratoire ou environnemental.

Le président des Etats-Unis a prononcé un discours pour le moins musclé, ce mardi 23 septembre 2025 à l'ONU, réagissant aux annonces d'Emmanuel Macron au sujet de la reconnaissance d'un Etat palestinien. Donald Trump n'a pas été tendre avec les pays européens, dont la France, qualifiant la nouvelle de "récompense" pour les "atrocités" commises par les "terroristes" du Hamas.

"Il faut que le conflit cesse" entre Israël et le Hamas. "Hélas, le Hamas n'a de cesse de rejeter toutes les offres raisonnables dans les pourparlers de paix", a ajouté Donald Trump. "Nous devons faire cesser cette guerre. Négocier la paix immédiatement", a-t-il ajouté. Par la suite, le magnat de l'immobilier s'est livré à un discours ultra offensif, alternant complotisme, menaces et climatoscepticisme.

"Les Nations unies financent une attaque contre les pays occidentaux"

D'abord, sur le sujet russe, Donald Trump s'en est pris à plusieurs puissances mondiale s. "La Chine et l'Inde sont les premiers soutiens financiers de la guerre en cours parce qu'ils continuent à acheter du pétrole russe. Mais de façon inexcusable, même les pays de l'Otan n'ont pas suffisamment réduit l'énergie russe", a-t-il déclaré. Quant aux Européens, "ils doivent immédiatement arrêter tout achat d'énergie russe. Sinon, nous perdons beaucoup de temps", poursuit-il. C'est tout simplement "une honte", estime le locataire de la Maison Blanche.

L'ONU en a également pris pour son grade lors de l'intervention du chef de l'Etat américain, citée comme responsable de "l'invasion" de certains pays, notamment en Occident, par l'immigration illégale. "Les Nations unies financent une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières", assure-t-il, en référence à l'aide financière que l'organisation a fournie aux migrants dans le besoin. "L'ONU soutient les personnes qui entrent illégalement aux Etats-Unis", estime-t-il.

Le changement climatique : "la plus grande arnaque jamais menée contre le monde"

Selon lui, il faut "mettre fin aux frontières ouvertes", car les pays européens "vont en enfer" à cause de leur politique migratoire. Il a donné l'exemple de Londres qui, pour lui, "va passer à la charia (...) avec son maire", Sadiq Khan, premier musulman à la tête de la capitale du Royaume-Uni. Donald Trump ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a ensuite livré un discours aux saveurs complotistes au sujet du réchauffement climatique.

Le changement climatique est "la plus grande arnaque jamais menée contre le monde" et le concept d'empreinte carbone "une supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes", lance Donald Trump. "Ils disaient que le réchauffement climatique allait tuer le monde... Mais ensuite il a commencé à faire plus froid", abonde le président des Etats-Unis.

"Certains prétendent que l'on va arrêter le réchauffement climatique, c'est une illusion et un scandale", dit-il, tout en évoquant l'existence d'un charbon "propre", qui n'émettrait aucune émission de gaz à effet de serre, un procédé révolutionnaire restant toutefois hypothétique. "Préservons les cultures" et "les traditions" et "que Dieu bénisse tous les pays du monde", a conclu Donald Trump ce mardi, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.