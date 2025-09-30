Gouvernement : Sébastien Lecornu prévoit de faire sa déclaration de politique générale la semaine prochaine

Vingt jours après sa nomination, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, est toujours sans gouvernement. Pourtant, cette semaine devrait être décisive pour son avenir. Le locataire de Matignon a, par ailleurs, reçu lundi les chefs de parti et de groupe du socle commun.

Selon une information de BFMTV, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, fera sa déclaration de politique générale au cours de la semaine prochaine. L'actuel Premier ministre est toujours sans gouvernement alors qu'il a été nommé voilà vingt jours.

Par ailleurs, il entame cette semaine un moment décisif pour la suite de sa gouvernance. En effet, pour commencer cette semaine, le Premier ministre a reçu lundi les chefs de parti et de groupe du socle commun.

