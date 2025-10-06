Nouveau gouvernement : la liste complète des ministres

La composition du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu est connue. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin... Voici la liste complète.

Sébastien Reconnu a dévoilé le casting de son gouvernement ce dimanche. La liste a plus particulièrement été annoncée par le secrétaire général de l'Elysée, Emmanuel Moulin. 18 noms ont été annoncés. Cet exécutif "rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement, pas de surprise", s'est justifié le Premier ministre. "Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France. Ils l'ont accepté en sachant qu'ils devront trouver des compromis avec nos oppositions", poursuit-il.

Critiqué sur la "rupture" un temps annoncée et que les oppositions disent ne pas voir dans cette ossature, le locataire de Matignon a été défendu dès ce lundi 6 octobre par la nouvelle porte-parole du gouvernement, Aurore Bergé, sur France 2. "La rupture, c'est la méthode qui a été choisie", et le renoncement au 49.3. Cette dernière loue un "choix majeur en termes de méthode" qui "redonne du poids et du pouvoir à chaque député et à chaque sénateur".

Parmi les choix forts, il y a d'abord ceux de conforter Gérald Darmanin à la Justice, Rachida Dati à la Culture, ou encore Elisabeth Borne à la Culture. Aussi, le retour de Bruno Le Maire "aux Armées", fait beaucoup parler, et a déclenché un tollé chez LR. Bruno Retailleau pourrait même décider de quitter le gouvernement, alors qu'il a été conforté dans son poste de ministre de l'Intérieur. Une décision sera prise ce lundi en commission stratégique des Républicains.

Pour le reste, Roland Lescure fait son retour et hérite de Bercy, l'ancien ministre du Budget puis du Travail dans les gouvernements Fillon, Eric Woerth, s'est vu confier le portefeuille de l'aménagement du territoire. En revanche, certains profils ont été remerciés : François Rebsamen (ex-ministre de l'aménagement du territoire) et Eric Lombard (ex-ministre de l'Economie) en chefs de file.

La liste des ministres du Gouvernement Lecornu