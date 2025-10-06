Bruno Retailleau Premier ministre : le scénario le plus probable ? Ce qu'il faut retenir de sa première déclaration

Après la démission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron pourrait décider de nommer un nouveau Premier ministre. Bruno Retailleau pourrait être une option afin de marquer la rupture annoncée et éviter une nouvelle censure.

L'essentiel Bruno Retailleau a accordé une interview au 13 Heures de TF1 ce lundi 6 octobre. Il ne s'estime "pas du tout" responsable de la démission de gouvernement de Sébastien Lecornu survenue ce lundi matin. Hier soir, le président de LR avait critiqué la composition dudit gouvernement qui ne "[reflétait] pas la rupture promise".

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire et son parti participeront-ils au prochain gouvernement ? Bruno Retailleau a assuré ne pas s'"accrocher à un poste" et a conditionné la présence de ministres LR à une rupture ajoutant : "On ne peut plus s'engager s'il n'y a pas un cap franc". Il n'a pas mentionné son hypothétique nomination à Matignon.

Bruno Retailleau a exclu tout soutien à un gouvernement de gauche : "Il est hors de question de cautionner un gouvernement et un Premier ministre de gauche."

Au sujet d'une dissolution ou de la nomination d'un nouveau gouvernement, Bruno Retailleau semble préférer la seconde option avant une dissolution en cas de blocage : "S'il y a situation de blocage, alors il faudra le retour aux urnes. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens avant d'en arriver là." Il a rappelé que le choix appartenait à Emmanuel Macron qui, selon lui, doit "prendre la parole".

En direct

14:08 - LR ne "bascule pas dans l'opposition" Malgré les récents désaccords exprimés entre LR et le cap présidentiel, Bruno Retailleau a assuré sur TF1 que le parti de la droite a encore sa place au sein du socle commun et ne "bascule pas dans l'opposition". Mais il a exigé "des lignes claires" et rappelé les exigences de LR concernant la limitation de l'immigration et la lutte contre l'assistanat. 13:59 - Retailleau absent au déjeuner organisée à Matignon Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire des gouvernement Bayrou et Lecornu, ne va pas se rendre au déjeuner organisé par Sébastien Lecornu à Matignon avec l'ensemble des ministres démissionnaires selon les informations du journaliste de TF1/LCI, Léonard Attal. 13:37 - Retailleau dénonce un "problème de confiance" avec Lecornu La crise entre LR et le camp présidentiel autour du gouvernement de Sébastien Lecornu a éclaté en raison d'un "problème de confiance" estime Bruno Retailleau. Le ministre démissionnaire reproche à l'ex-Premier ministre de lui avoir "caché" la nomination de Bruno Le Maire aux Armées : "Hier, j'ai été pendant 1h30 avec le Premier ministre avant que la composition du gouvernement ne soit annoncée. Jamais il m'a dit, il m'a caché la nomination de Bruno Le Maire". "Quand on est dans une équipe, il y a besoin de confiance. Moi je ne peux pas m'engager dans un gouvernement où on ne me dit pas tout", a-t-il ajouté. 13:30 - Il faut qu'Emmanuel Macron "prenne la parole" selon Bruno Retailleau "Dans cette période de trouble, il faut que le président de la République prenne la parole. [...] Le spectacle donné désappointe les Français. La France a besoin de stabilité et d'un budget", a jugé Bruno Retailleau sur TF1 attendant des clarifications du chef de l'Etat. 13:26 - "Hors de question de cautionner un Premier ministre de gauche" S'il n'a pas évoqué son hypothétique nomination à Matignon, il s'est opposé à la nomination d'une personnalité de gauche : il est "hors de question de cautionner un Premier ministre de gauche". 13:25 - Bruno Retailleau ne s'"accroche pas à un poste" au gouvernement Sur sa participation à un futur gouvernement, Bruno Retailleau a assuré ne pas "s'accrocher" à un poste. Il a déclaré vouloir "servir notre pays", mais "pas à n'importe quel prix", sous-entendant qu'un gouvernement ne répondant pas suffisamment aux attentes des Français qu'il estime être celles de LR ne pourra pas compter sur la participation de la droite. "Il y a rupture, ou il n'y a pas rupture. On ne peut plus s'engager s'il n'y a pas un cap franc", a-t-il ajouté. Quid d'une nomination à Matignon ? Le président LR n'a pas dit avoir été approché, pas plus qu'il ne s'est dit candidat ou non pour le poste. 13:21 - Dissoudre ou nommer un nouveau Premier ministre ? A Emmanuel Macron de choisir souligne Bruno Retailleau "Le président de la République a le pouvoir de dissoudre, il le fait ou ne le fait pas. Le président de la République a le pouvoir de nommer un Premier ministre. C'est à lui de choisir" a déclaré Bruno Retailleau sans se positionner pour Matignon. Quant à sa préférence entre une dissolution et la nomination d'une nouveau Premier ministre, il a indiqué que d'autres options sont possibles avant d'organiser un retour aux urnes : "S'il y a une situation de blocage alors il faudra un retour aux urnes, mais avant cela il y a d'autres moyens (...) mais ces moyens ne m'appartiennent pas". 13:15 - Le gouvernement réunissait "toutes les conditions pour être censuré" "Ce gouvernement rassemblait toutes les conditions pour être censuré" estime Bruno Retailleau. Le ministre démissionnaire regrette que ce gouvernement ne traduisait pas la rupture annoncée et assure que sa critique du gouvernement était motivée par cette absence de rupture et non pour des ambitions personnelles : "A aucun moment je n'ai pris cette décision sur des critères partisans. L'important pour moi, c'est que les Français ne se sentent pas trahis, quand on annonce une rupture il doit y avoir rupture." 13:10 - LR n'est "pas du tout" responsable de la démission du gouvernement Bruno Retailleau ne s'estime "pas du tout" responsable de la démission de gouvernement de Sébastien Lecornu survenue ce matin. 13:08 - La rupture actée entre le parti LR de Retailleau et le camp présidentiel ? Alors que le parti LR, présidé par Bruno Retailleau, prenait part depuis un an à la coalition gouvernementale de socle commun née sous Michel Barnier, l'alliance a du plomb dans l'aile depuis la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire avait remis en question la participation de la droite au gouvernement en l'absence de garanties suffisantes apportées par le Premier ministre, repoussant la nomination de l'exécutif jeudi dernier. Après avoir accepté de prendre part à ce gouvernement, il a critiqué la composition de ce gouvernement jugeant qu'il ne "ne reflète pas la rupture promise". 13:01 - LR "veut être utile à notre pays" Bruno Retailleau ne s'est pas exprimé après la réunion de LR, réservant sa parole pour le journal télévisé de 13 Heures de TF1. Il a laissé au vice-président du parti le soin de faire part des conclusions : François-Xavier Bellamy a déclaré que LR "veut être utile à notre pays". "Le Président de la République n'a pas tiré les conclusions" de la dissolution et ne sera "pas là pour servir de béquille" a-t-il ajouté.

En savoir plus

Ce lundi 6 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission au président Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée. Cette décision est intervenue au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement : la nomination de Bruno Le Maire aux Armées et de Roland Lescure à l'Economie ont été particulièrement critiquées. La présence de l'ancien ministre, jugé responsable de 1000 milliards de dettes entre 2017 et 2024, ne passait pas du tout, notamment pour les Républicains. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, n'aurait d'ailleurs pas été mis au courant de ce retour. LR déplorait aussi qu'il n'y ait que trois ministres de son camp face à 15 macronistes. Si Bruno Retailleau avait bien été reconduit à l'Intérieur ce dimanche, il a vivement attaqué cette composition qui, pour lui, ne reflétait pas "la rupture promise". Le ministre était prêt à remettre en cause sa participation au gouvernement. Il a ainsi convoqué un comité stratégique de son parti ce lundi 6 octobre.

Tout cela a changé avec la démission de Sébastien Lecornu. Plusieurs options s'offrent désormais à Emmanuel Macron : nommer un nouveau Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale ou lui-même démissionner. Le Rassemblement national appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette solution ne serait toutefois pas favorable au camp présidentiel qui risquerait de perdre des sièges. Emmanuel Macron pourrait plutôt décider de nommer un nouveau Premier ministre venant d'un autre parti pour éviter la censure : soit un chef du gouvernement de gauche, soit une personnalité politique issue des LR ou du RN.

Bruno Retailleau, un nom consensus à droite ?

C'est pourquoi Bruno Retailleau, figure importante du gouvernement depuis plus d'un an, pourrait faire partie des potentiels successeurs de Sébastien Lecornu. Sa prise de position claire pour une "rupture" pourrait jouer en sa faveur. Sa nomination pourrait surtout assurer le soutien de la droite, d'une partie du bloc central, voire du RN. Il pourrait alors obtenir soit un soutien explicite, soit au moins un accord de "non-censure".

Bruno Retailleau est populaire au sein de son parti : il a été élu président des Républicains à une large majorité en mai 2025. Au gouvernement, il a été reconduit à deux reprises par François Bayrou puis Sébastien Lecornu, pouvant donc écoper d'un certain soutien dans le bloc central. Par ailleurs, il défend une ligne ferme sur la sécurité et l'immigration, ce qui peut potentiellement satisfaire le RN. Il se différencierait ainsi largement de ses prédécesseurs, qui étaient trois chefs de gouvernement issus du camp présidentiel. Emmanuel Macron sera-t-il alors prêt à franchir le pas ?