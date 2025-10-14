Censure du gouvernement Lecornu : la date et l'heure du vote fixée, le résultat semble évident
Reconduit à Matignon, Sébastien Lecornu affrontera ses premières motions de censure dans quelques jours. Le RN et LFI ont déjà fait connaître leur position concernant le maintien ou non du gouvernement, mais c'est au PS que revient le dernier mot.
- Reconduit au poste de Premier ministre et à la tête d'un nouveau gouvernement, Sébastien Lecornu prononce sa déclaration de politique générale (DPG) ce mardi 14 octobre, à 15 heures, devant l'Assemblée nationale. Il ne compte pas solliciter la confiance des députés.
- Le Premier ministre sera tout de même soumis au vote et fera face à deux motions de censure : l'une déposée par le RN et ses alliés de l'UDR, l'autre portée par LFI et signée "par des députés ultramarins, communistes, écologistes et l'ensemble du groupe insoumis" selon Mathilde Panot. Les deux textes seront étudiés ce jeudi 16 octobre à 9 heures.
- Le résultat des deux motions de censure dépendra des votes du PS. Si tous les élus du RN, de l'UDR, de LFI, des Ecologistes et du PCF votent la censure, il suffit de 24 voix venant du PS - les groupes LR et Liot ne souhaitant pas la voter - pour obtenir une majorité absolue et faire tomber le gouvernement.
- Les 69 élus socialistes seraient divisés sur la question de la censure du gouvernement selon Politico. Un tiers du groupe semble déterminé à renverser le Premier ministre, un autre tiers préfère éviter la censure et le dernier tiers hésite entre les deux options. Le parti doit se réunir en bureau national ce mardi après la DPG pour arrêter sa position et décider le dépôt d'un troisième motion de censure. Il attend de voir si le Premier ministre prend compte de ses exigences.
10:26 - Les motions de censure seront examinées jeudi à 9 heures
Les motions de censure déposées par le RN pour l'une et par LFI pour l'autre seront examinées jeudi à 9 heures à l'Assemblée nationale selon les informations de BFMTV.
09:49 - "La censure démange" Arthur Delaporte
Le député socialiste du Calvados Arthur Delaporte assure que "la censure le démange" au micro de Sud Radio. Une déclaration qui intervient à quelques heures du discours de politique générale de Sébastien Lecornu et du possible dépôt d'une motion de censure par le PS. "La position du PS dépendra de si le Premier ministre lâche des choses majeures, et notamment sur la réforme des retraites", explique l'élu qui semble personnellement partisan d'une censure.
09:31 - Pas de censure à craindre côté LR, mais pas de soutien non plus
François-Xavier Bellamy, le vice-président du parti Les Républicains, a indiqué sur Franceinfo qu'en cas de suspension de la réforme des retraites, le parti de la droite "ne censure[ra] pas" le gouvernement, mais "ne [le] soutiendra pas" non plus. Il a estimé que revenir sur cette réforme relève de "l'irresponsabilité absolue" et justifie le départ de LR du gouvernement : "Ce sera la preuve que Bruno Retailleau a eu bien raison de ne pas monter dans ce bateau". En revanche, le parti reste opposé à une censure qui, selon lui, reviendrait à nourrir la crise politique et l'instabilité.
09:15 - Le PS assure qu'il "censurera" si Lecornu n'annonce pas la suspension des retraites
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a réaffirmé hier soir sur France 5 que le PS "censurera" le gouvernement de Sébastien Lecornu si ce dernier n'officialise pas la suspension de la réforme des retraites lors de son discours de politique générale. "Dans un Parlement où il n’y a pas de majorité, c’est le Parlement qui fait la loi. Ça suppose, à un moment, que le débat puisse avoir lieu sur tous les sujets. C’est la raison pour laquelle ça s’est polarisé sur les retraites", a déclaré le patron du PS. Il a également rappelé que les retraites n'étaient pas la seule exigence du parti : "Ça ne veut pas dire qu’on a abandonné quoi que ce soit. Je défends la taxation des ultra-riches dans le débat budgétaire".
13/10/25 - 23:57 - Les députés de plusieurs groupes parlementaires réunis demain à Matignon par Lecornu
FIN DU DIRECT - Selon BFMTV, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a convié l'ensemble de ses ministres et de leurs conseillers parlementaires ainsi que les députés issus des groupes Ensemble pour la République, Horizons, MoDem et LIOT pour un déjeuner qui se tiendra à Matignon. Le rendez-vous serait fixé à 13h15.
13/10/25 - 23:25 - "La clé, c’est Olivier Faure"
Alors que le Premier ministre et son gouvernement sont déjà en danger, la position du Parti socialiste sur les motions de censure est particulièrement attendue. Auprès du Figaro, un conseiller élyséen n'y va pas par quatre chemins : "La clé, c’est Olivier Faure." Un autre questionne : "Est-ce que les socialistes veulent présenter à leurs électeurs l’abandon du 49.3 et un départ plus tôt à la retraite pour toute une partie de la population ? Ou est-ce qu’ils préfèrent la dissolution ?" Et un interlocuteur régulier du président de la République de mettre les membres du parti à la rose face à leur responsabilité en cas de retour aux urnes : "Le PS porterait la responsabilité de l’accession du RN au pouvoir."