Nouveau Premier ministre : une surprise de Macron qui agace et une nomination imminente

Emmanuel Macron, qui rencontre les forces politiques à 14h30, est censé nommer le nouveau Premier ministre ce vendredi 10 octobre. Le retour de Sébastien Lecornu tiendrait la corde depuis quelques heures, mais le scénario est rejeté jusque dans le bloc central.

L'essentiel : Le nouveau Premier ministre sera-t-il nommé ce vendredi 10 octobre ? Il devrait l'être selon le délai fixé par l'Elysée et par Sébastien Lecornu lors de son passage sur France 2 mercredi. La nomination devient pressante puisqu'un Premier ministre non démissionnaire doit pouvoir présenter un projet de budget 2026 au Parlement dès lundi 13 octobre.

Certains espèrent une nomination du nouveau Premier ministre dans la matinée, mais celle-ci pourrait survenir après la rencontre du chef de l'Etat avec les forces politiques prévue à l'Elysée à 14h30. Emmanuel Macron doit recevoir tous les chefs de partis à l'exception de ceux du RN et de LFI.

La reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon pour prendre la tête d'un gouvernement "technique" serait l'hypothèse privilégiée par le chef de l'Etat ce vendredi matin selon Politico. Mais ni la gauche, ni le bloc central n'est séduit par ce scénario. Sébastien Lecornu, qui martelait avoir "terminé sa mission" mercredi sur France 2, pourrait donc avoir du mal à résister à une censure.

Cette hypothèse a pris le pas sur les deux autres scénarios avancés ces derniers jours. La nomination d'un Premier ministre de gauche ne semble plus d'actualité, malgré les appels persistants du PS et des Ecologistes. Celle du centriste Jean-Louis Borloo est encore évoquée au sein de bloc central, mais le principal intéressé assure ne pas avoir été approché.

Faute de pouvoir trouver une personnalité politique capable d'être soutenue, ou au moins non-censurée, par une majorité allant de la droite à la gauche, Emmanuel Macron pourrait jeter son dévolu sur une personnalité technique inconnue du grand public et non clivante.

10:44 - Un Premier ministre issu de la société civile est la seule option pour certains Pour occuper Matignon, Emmanuel Macron "doit trouver le mouton à cinq pattes" raille un centriste auprès du Parisien soulignant que le futur Premier ministre "ne peut pas être un socialiste, ni un LR, ni un macroniste" et que "l’hypothèse Borloo n’existe pas". Quelles options reste-t-il alors ? Une seule selon ce dirigeant du centre : "A part un profil de la société civile, je ne vois pas". Plusieurs noms pouvant correspondre à ce profil ont été évoqués, sans s'imposer comme des options sérieuses ou favorisées : le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, Nicolas Revel qui était l'ex-directeur de cabinet de Jean Castex à Matin, ou encore le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici 10:27 - Macron "veut faire comme si nous n'existions pas" estime le RN Le RN en participera pas à la réunion prévue à l'Elysée ce vendredi à 14h30 et il s'en dit "heureux" selon son porte-parole Thomas Ménagé interrogé sur BFMTV. "Emmanuel Macron a encore une fois prouvé sa vision assez étrange de la démocratie", a déclaré l'élu. La députée du Var, Laure Lavalette s'est montrée plus incisive sur Cnews et Europe 1 assurant que le RN n'a pas été invité car il "ne fait pas partie du parti unique qui essaie de garder ses postes coûte que coûte". "Le président de la République veut faire comme si nous n'existions pas" a taclé la lepéniste. De son côté, le président du RN, Jordan Bardella, continue d'appeler à une dissolution sur X : "Les Français doivent pouvoir se choisir une majorité". 10:04 - "Les votes ne se marchandent pas" : Jean-Luc Mélenchon dénonce des magouilles à l'Elysée Alors que les chefs de partis ont été conviés à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, soit pour discuter d'un nom pour Matignon, soit pour prendre position vis-à-vis de l'orientation du nouveau gouvernement, Jean-Luc Mélenchon dénonce des magouilles politique. "La volonté des votes ne se marchande pas. Les députés n'ont pas été élus pour s'entendre entre copains mais pour assumer le mandat qui leur a été confiés", lance Jean-Luc Mélenchon devant les médias, réaffirmant le refus de LFI de prendre part aux discussions de compromis : "Nos députés n'ont pas été élus pour s'entendre avec la Macronie, ni le RN, ni la droite, mais pour au contraire rompre avec leurs politiques." Rappelant que l'Assemblée nationale "n'a toujours pas de majorité pour accepter un budget cohérent", le chef de file des Insoumis renouvelle son appel à un retour aux urnes : "Nous refusons de renoncer à la dissolution et à la présidentielle anticipée", estimant qu'une seule dissolution ne permettra pas de sortir de l'impasse politique. "Dans ces conditions, seule une élection présidentielle anticipée permet l'adoption d'un loi spéciale pour adopter un budget" et trouver la stabilité du pays, ajoute Jean-Luc Mélenchon. En vue de nouvelles élections, LFI appelle également "les députés signataires du programme du NFP à se ressaisir et à renoncer aux exclusives contre les Insoumis". 09:43 - La réaction de Borloo aux rumeurs le citant pour Matignon Le nom de Jean-Louis Borloo est revenu au centre de la scène politique dans la journée de jeudi et est toujours cité ce vendredi matin. Mais qu'en pense le fondateur de l'UDI âgé de 74 ans et retiré de la vie politique depuis plusieurs années ? Il a assuré n'avoir eu aucun contact avec l'Elysée : "Mais non, je ne suis contacté par personne. Le petit jeu, coup de fil, pas coup de fil..." "Franchement, à 40% de déficit, l'état de la jeunesse de France, l'état des mamans de France, l'état des prisons de France, l'état de l'hôpital de France, épargnez-moi le petit jeu du coup de fil", a déclaré l'ancien ministre en marge de la Convention nationale des intercommunalités réunie à Toulouse. Jean-Louis Borloo n'a cependant pas définitivement fermé la porte à une nomination à Matignon si le poste lui était proposé par Emmanuel Macron : "Je suis quelqu'un de responsable, si un jour quelqu'un m'appelle, je répondrai de manière responsable à cette personne, point final. Et moi je reste à la disposition de tous mes amis, qui souhaitent que je mette un petit coup de booster dans le truc". 09:30 - Pannier-Runacher plaide pour tendre la main au PS et un "moment Bernard Cazeneuve" Si elle exclut la nomination d'une personnalité macroniste à Matignon, la ministre démissionnaire Agnès Pannier-Runacher cite d'autres options ayant "tourné" : "Je pense à Jean-Louis Borloo, je pense à Bernard Cazeneuve. Moi j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un 'moment Bernard Cazeneuve'", insiste-t-elle sur Franceinfo. L'ancien Premier ministre de François Hollande ne serait censuré ni par le bloc central, ni par le PS, ni par la groupe Liot selon elle. La ministre démissionnaire souligne au passage la nécessité de s'ouvrir à la gauche : "Il faut une rupture, en tendant la main réellement à gauche. Si vous voulez avoir un accord de non-censure vous devez nécessairement embarquer une partie du Nouveau Front populaire, (...) et notamment du Parti socialiste parce que dès lors qu’ils sont en rupture avec LFI, nous n’avons plus de points de tensions problématiques majeurs." 09:08 - Moscovici approché pour Matignon ? "La question ne m'a jamais été posée" assure l'intéressé Invité sur BFMTV-RMC, le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici indique ne pas avoir été approché pour devenir Premier ministre : "La question ne m'a jamais été posée". Son nom est pourtant cité par certains comme une option pour sortir de la crise. Accepterait-il de s'installer à Matignon si le poste lui était proposé, notamment pour un gouvernement "technique" ? Il ne dit pas non, mais prévient qu'il s'interrogerait sur le "sens de la mission et la manière de l'exercer". "Être Premier ministre, ce n'est pas une question de souhait. C'est une fonction qui est aujourd'hui devenue très difficile", ajoute-t-il. Le Premier président de la Cour des comptes estime toutefois ne "plus [être] un acteur du jeu politique". 08:59 - Matignon doit aller à une "personnalité qui n’est pas du camp macroniste" selon une ministre démissionnaire "Ce que les Français attendent, c'est une rupture" souligne Agnès Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de la Transition écologique sur Franceinfo. Pour elle, cela signifie que le choix du nouveau Premier ministre doit se tourner vers "une personnalité qui n’est pas du camp macroniste et capable de parler à la droite et à la gauche”. Un portrait qui exclut Sébastien Lecornu connu pour être un proche d'Emmanuel Macron. La ministre démissionnaire appelle à une "forme de cohabitation". 08:49 - Le retour de Lecornu "ne serait pas un bon signal" pour la patron de l'UDI Hervé Marseille, président de l'UDI qui fait partie du socle commun et sénateur des Hauts-de-Seine, estime su Sud Radio que la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon "ne serait pas un bon signal". Naturellement, l'élu est plus partisan d'une nomination de Jean-Louis Borloo, fondateur de l'UDI, en tant que Premier ministre : "Je pense qu'il fait partie des solutions". Hervé Marseille rejette aussi l'idée d'un gouvernement technique alors que "le moment n'a jamais été aussi politique" : "C'est paradoxal de nommer un 'technicien'". 08:40 - Attal contre l'idée de nommer un "très proche du président de la République" à Matignon La possible reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon n'est pas une hypothèse qui réjouit Gabriel Attal. Le patron du parti macroniste souligne sur France 2 que "depuis un an, désigner un Premier ministre identifié comme très proche du président de la République ne facilite pas les discussions avec les politiques de l'opposition", semblant regretter ces décisions. Gabriel Attal, anciennement vu comme le poulain d'Emmanuel Macron, rappelle son respect de la fonction présidentielle constate que la méthode proposée par le chef de l'Etat "depuis la dissolution n'est pas suivie" : "Ce qui se passe depuis (la dissolution), c'est ce que je redoutais au moment de dissoudre", assure le député qui demande de "l'apaisement". 08:26 - "Il faut partager le pouvoir" soutient Gabriel Attal Gabriel Attal, président du parti Renaissance, défend la stratégie du "compromis" sur France 2 avant la réunion d'Emmanuel Macron avec les chefs de partis. "Évidemment, il faut partager le pouvoir et ne pas donner le sentiment de vouloir s'acharner à garder la main sur tout", affirme encore une fois Gabriel Attal. "On peut y arriver sur le fond, si on sort des questions de personne", ajoute-t-il. Ces derniers jours, le patron des députés macronistes a pris ses distances avec le chef de l'Etat disant même ne "plus le comprendre" au sujet de certaines décisions. 08:21 - Lecornu à la tête d'un gouvernement "technique" ? Deux idées qui rebutent Marine Tondelier L'hypothèse d'un gouvernement Lecornu II aux allures plus techniques ne séduit pas Marine Tondelier. "Renommer [le Premier ministre démissionnaire] ne changera rien, on a assez perdu de temps", a lancé la patronne des Ecologistes sur TF1. Quant à la nomination d'un gouvernement technique, elle "n'est pas une bonne solution" selon Marine Tondelier qui y voit une méthode du bloc central pour garder la main : "Ils sont prêts à tout pour ne pas nous laisser gouverner. C'est du déni de gouvernement à ce stade." L'écologiste renouvelle son appelle à "rendre le pouvoir à la gauche". 08:19 - Le nom du gouverneur de la banque de France serait cité pour Matignon Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, serait cité parmi les options pour Matignon, mais ne semble pas envisager de troquer son poste pour la fonction de Premier ministre. "À chacun sa mission pour servir son pays, la mienne est à la Banque de France", a-t-il assuré sur RTL. Il n'a toutefois pas confirmé ou infirmé le fait d'avoir été approché pour Matignon. 08:15 - Sébastien Lecornu reconduit à Matignon pour un nouvel essai ? L'hypothèse d'un gouvernement Lecornu II fait son chemin, surtout auprès d'Emmanuel Macron. Le reconduction du Premier ministre qui a remis sa démission lundi matin serait le scénario tenant la corde ce vendredi matin selon Politico. L'homme serait en train de travailler à la composition d'un nouveau gouvernement ajoute BFMTV. Mais si Sébastien Lecornu devait revenir à Matignon, ce serait avec un gouvernement renouvelé et composé de personnalités issues de la société civiles, des hauts fonctionnes et des syndicalistes plutôt que des politiques selon Politico. Un gouvernement "technique" plus à même d'éviter une censure de la droite et de la gauche qui ont exprimé des réticences à soutenir un nouveau gouvernement du bloc central. 08:09 - Presque tous les chefs de partis sont conviés à l'Elysée à 14h30 Emmanuel Macron a lancé une invitation surprise à l'ensemble des chefs de partis et des chefs de groupes parlementaires, sauf ceux du RN et de LFI qui ont déjà promis de censurer tout nouveau gouvernement. L'ordre du jour de cette réunion de dernière minute n'a pas été précisé, mais il devrait porter sur le nom de nouveau Premier ministre, s'il n'a pas été nommé avant au cours de la matinée, ou sur la composition du gouvernement et la possible participation des forces politiques invitées. 08:03 - La nomination du Premier ministre attendue d'ici ce vendredi soir Mercredi soir, l'Elysée promettait la nomination du nouveau Premier ministre "d'ici 48 heures", un délai qui expire ce vendredi soir. Le nom du futur chef du gouvernement devrait être annoncée dans les prochaines heures. Le président de la République n'a plus d'autres choix que de faire vite, pressé par la présentation d'un projet pour le budget 2026 attendue ce lundi au plus tard.

Dissolution de l'Assemblée nationale, démission de la fonction de président de la République ou nomination d'un nouveau Premier ministre. Voici les trois options dont dispose Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise dans laquelle la démission inattendue du gouvernement Lecornu l'a plongé ce lundi 6 octobre. Il va sans dire que la nomination d'un nouvel hôte de Matignon est le scénario privilégié par le chef de l'Etat, dont la couleur politique penche plutôt à gauche, voire au centre.

Après les échecs consécutifs de trois Premiers ministres issus du socle commun en moins d'un an, inutile d'espérer faire mieux avec un nouveau chef de gouvernement au profil similaire. L'hypothèse d'un gouvernement dirigé par le bloc central et reposant sur une coalition allant de LR au PS n'a jamais pu se concrétiser et les deux partis refusent plus que jamais de travailler ensemble. Le chef de l'Etat doit donc changer de stratégie et miser soit sur la droite, soit sur la gauche (l'option la plus plausible à l'heure actuelle). Un choix s'impose pour celui qui souhaite former un gouvernement doté d'une majorité, capable de faire voter un budget et de résister à une censure... Du moins arithmétiquement.

Une coalition avec la gauche : seule option pour avoir une majorité à l'Assemblée

C'est à gauche qu'Emmanuel Macron pourrait regarder. Les partis de gauche appellent à la nomination d'un Premier ministre de gauche depuis les élections législatives de 2024 et depuis le 6 octobre ils ont tous, sauf LFI, repris ce refrain. "Nous sommes prêts à gouverner ensemble pour mener une politique de progrès social et écologique et de justice fiscale", ont écrit les écologistes, les socialistes et les communistes dans un communiqué commun publié le mardi 7 octobre. Le mot "cohabitation" a même été lâché par le PS ou la patronne du parti écologiste Marine Tondelier. Le Parti socialiste réclame également une cohabitation à Emmanuel Macron afin d'écarter le scénario d'une nouvelle dissolution.

Si le camp présidentiel, composé des élus de Renaissance, du MoDem et d'Horizons, unit les voix de ses 161 députés à celles des élus des trois partis de gauche, une majorité de 284 sièges peut être atteinte, même sans le soutien de LFI. Il ne manque alors que cinq voix pour prétendre à une majorité absolue. Lesquelles peuvent être trouvées parmi les 23 élus indépendants du groupe Liot. La seule faiblesse de cette coalition encore hypothétique est le soutien du parti Horizons, plus marqué à droite que les autres forces du bloc central. Une entente semble toutefois possible à raison de certains compromis.

Conscient que cette option est la seule à être arithmétiquement viable à l'Assemblée, Gabriel Attal s'est entretenu avec Olivier Faure et Marine Tondelier le 6 octobre dans les locaux de la tour TF1. Les trois politiques ont eu une réunion fortuite après leur interview respective sur les chaînes du groupe " pour évoquer la manière d'éviter une dissolution qui paraît d'ores et déjà annoncée" , selon Adrien Gindre, chef du service politique de TF1/LCI. Mais " même si tout le monde partage cet objectif, force est de constater qu'à l'issue, il n'y avait toujours pas d'accord sur le fond, puisqu'il faudrait encore se mettre d'accord sur les contours", ajoute le journaliste.

Les socialistes misent beaucoup sur un homme pour tenter de glisser l'un des leurs à Matignon : Gabriel Attal. "C’est lui qui a la clé, il a un vrai rôle à jouer ; ce que Macron nous refuse, lui peut le faire", glisse justement un cadre du PS chez Politico. En effet, Gabriel Attal présente l'avantage d'accepter le débat sur la suspension de la réforme des retraits (chère au PS) et de ne pas censurer à priori un Premier ministre de gauche, tout en ayant l'objectif suprême de "débloquer la situation". Aussi, le chef de Renaissance est opposé à une nouvelle dissolution et n'a pas manqué de prendre ses distances avec Emmanuel Macron, dénonçant "le sentiment d’une forme d’acharnement à vouloir garder la main". Autant de signaux qui jouent en faveur des socialistes pour espérer décrocher Matignon.

Attention, depuis ce jeudi 9 octobre, une option plutôt centriste prend de l'ampleur. Il s'agit du fondateur et président de l'UDI, Jean-Louis Borloo. Il est "poussé depuis plusieurs semaines par certains interlocuteurs réguliers du chef de l'Etat", assure Politico. Il pourrait "parler à la gauche", "incarner un gouvernement déprésidentialisé", et n'être "pas aussi ouvertement un lieutenant d'Emmanuel Macron" que Sébastien Lecornu, rien que ça, d'après un stratège macroniste auprès du média politique. Sollicité, le principal intéressé n'a pas démenti, mais n'a pas donné davantage de grain à moudre sur son cas personnel. Il assure poursuivre son "boulot de conviction", d'abord à la convention des intercommunalités de France, qui se tient à Toulouse du 8 au 10 octobre 2025. Aussi interrogé par l'AFP, il a cette fois-ci démenti : "j’ignore absolument tout", assurant n'avoir "aucun contact" avec l'entourage du président de la République.

La position du RN empêche une coalition suffisante à droite

S'il y a une vraie chance à exploiter à gauche, toutes les portes sont fermées à droite. Le parti LR, membre de la coalition gouvernementale depuis un an, a pris ses distances depuis dimanche soir. Et s'il ne refuse pas catégoriquement de prendre part à un futur gouvernement, il pose ses conditions qui incluent l'absence de la gauche au sein de l'exécutif. Dans ce cas, le seul moyen d'étendre les 210 voix du camp présidentiel et de LR est de trouver un accord avec les élus du RN pour atteindre 334 voix, une majorité absolue et confortable.

Problème : l'idée d'un accord entre le camp présidentiel et l'extrême droite est rejetée par le chef de l'Etat. Mais surtout, le RN compte s'opposer à tous les Premiers ministres éventuels jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron se résigne à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser de nouvelles élections. Si le parti à la flamme a effectivement évoqué l'idée d'une alliance avec LR, et sans le bloc présidentiel, il ne l'envisage qu'après l'organisation de législatives. D'ici là, il dit rester hermétique à toute forme d'alliance.